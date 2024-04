Spice Girls: ¡Reunión épica por el 50 cumpleaños de Victoria!

La fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham nos dejó una anécdota que podría contener un mensaje oculto. O al menos eso desean los fans de las Spice Girls.

Las Spice Girls son un grupo mítico, y sus fans, a pesar de los años, no han dejado de añorarlas. El grupo se separó en el año 2000 y la última vez que las chicas picantes actuaron juntas fue en 2012, con motivo de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Desde entonces son numerosas las peticiones por parte de sus seguidores para que vuelvan a reunirse sobre el escenario. Esa posibilidad no se ha confirmado aún, pero después de que Mel C, Emma, Geri y Mel B. acudieran a la fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham, las especulaciones han vuelto a surgir.



Y es que en la fiesta, las cinco chicas se animaron a rememorar uno de sus viejos éxitos, con bailecito incluído, y como además la performance ha trascendido a través de redes sociales, la mecha de los rumores ha vuelto a encenderse.

Una celebración por todo lo alto

Como no podía ser de otro modo, tratándose del cumpleaños de la Spice pija, la celebración fue del más alto nivel. En un club privado de Londres las cinco amigas volvieron a reunirse, junto a otros invitados ilustres, como Tom Cruise, Eva Longoria, Marc Anthony, Salma Hayek o Gordon Ramsay. También estaban el marido de Victoria, David Beckham, y sus hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.



En un momento de la fiesta sucedió la anécdota que ha servido para volver a alimentar las esperanzas de sus fans. Las Spice Girls volvieron a actuar, de forma improvisada, cantando uno de sus temas, “Stop”, y rememorando los pasos de baile del videoclip, dejando más que claro que todas ellas añoran esa etapa que les trae tan buenos recuerdos. Y cuando David Beckham subió las imagenes a Instagram, se desató la locura entre los fans del grupo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Las chicas picantes alimentan el rumor

En 2019, cuatro de las cinco integrantes de las Spice salieron de gira, pero Victoria, la homenajeada por su 50 cumpleaños no estuvo, y ahora, tras esta reunión de amigas, los fans suspiran por volver a ver al grupo al completo.



Como era de esperar, las redes sociales ardieron a raíz de estas imágenes, las cuales compartieron también las propias protagonistas. No tardaron en sucederse comentarios en los que se preguntaba para cuando una nueva gira, y lejos de acallarlos, las chicas entraron al trapo. Sin embargo tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones, porque lo más probable es que se trate únicamente de seguir la broma. Aunque la esperanza es lo último que se pierde...