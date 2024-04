Suki Waterhouse: "Orgullosa de mi cuerpo postparto" - Un mensaje inspirador para todas las madres

La cantante y actriz habla abiertamente sobre sus sentimientos durante el cuarto trimestre

Alice Suki Waterhouse dio a luz hace unos días y ha querido mostrarse abiertamente en su cuenta de Instagram para deleite de sus fans, que pueden apreciar como muestra su silueta sin tapujos a pesar de los evidentes signos de un cuerpo que acaba de dar vida.

“El cuarto trimestre ha sido… ¡humillante!”

Suki se siente orgullosa de haber logrado traer vida al mundo y por ello no le avergüenza mostrar las cicatrices que ello ha dejado en su figura. El embarazo y el parto suponen muchos cambios para el cuerpo de una mujer, y lo mejor es hacer como Suki, abrazarlo y amar cada una de esas etapas. En una serie de tres selfies y acompañados de un mensaje inspirador ha querido mostrarse frente a la cámara: “El periodo posparto ha estado lleno de una alegría estimulante, muchas risas, lágrimas, ¡tantas hormonas! Estoy orgullosa de todo lo que mi cuerpo ha logrado y orgullosa de la bondad y gracia que me he dado a mí misma durante este período de recuperación”.

Con esas palabras ha mostrado su cuerpo postparto después de dar a luz a su primer bebé con su pareja, el actor Robert Pattinson. Ya hacía unos días que sabíamos que había dado a luz gracias a unas fotos que los paparazzis tomaron de la pareja paseando por las calles de Los Ángeles con un carrito de color rosa. Unos días más tarde compartió también una foto en la que abrazaba a su pequeña cubierta en una mantilla de corazones. Ahora ha tocado verla a ella, biberón en mano en su cuarto de baño mostrando la crudeza del postparto. Se muestra en ropa interior, eso sí, con un culotte de la marca especializada en bebé y madre Frida Mom y con un cárdigan gris. Tiene un poco de tripita, pero no lo esconde, ya que pretende ante todo normalizar que las mujeres necesitan un tiempo para recuperarse y sanar tras un proceso tan brutal como el embarazo.

Pareja de actores muy discreta

A pesar de que son una pareja de famosos celosos de su intimidad y raramente se muestran juntos en redes sociales, Suki sí ha querido compartir esta etapa de su proceso de recuperación. De cualquier manera, aunque esté disfrutando de unos días de tranquilidad tras la llegada de su bebé, también sabemos que está trabajando, pues ya ha anunciado nuevo single My fun.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Muchos de sus seguidores le han agradecido estas simpáticas instantáneas y no han dudado en piropearla por lo bien que se está recuperando, así como otras celebrities que le han mostrado su apoyo.