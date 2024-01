La semana pasada, la reconocida estrella del pop internacional, Taylor Swift, se encontró en el epicentro de uno de los casos más impactantes que demuestran la peligrosidad inherente de esta tecnología.

La cantante fue víctima de un deepfake erótico, donde imágenes falsas generadas por inteligencia artificial la representaban de manera explícita.



La noticia se extendió como la pólvora en las redes sociales, desencadenando un esfuerzo conjunto para frenar la difusión de este material comprometedor. Sin embargo, a pesar de los intentos, las medidas adoptadas resultaron insuficientes. La red social conocida como X, anteriormente Twitter, tomó una decisión drástica al bloquear el término "Taylor Swift" para evitar su búsqueda en la plataforma.



Según The Guardian, Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de X, emitió un comunicado afirmando que esta acción era temporal y realizada con precaución, priorizando la seguridad. Estas medidas fueron implementadas después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificara las imágenes falsas como "alarmantes" y responsabilizara a las plataformas tecnológicas de detener la propagación de desinformación.



Uno de los deepfakes alcanzó la asombrosa cifra de 47 millones de visualizaciones antes de que se suspendiera la cuenta que lo compartió, según informó el New York Times.



Según 404 Media, las imágenes falsas de Swift se originaron en un grupo de chat de Telegram, donde los usuarios admitieron usar Designer, una herramienta de inteligencia artificial de Microsoft, para generar dicho contenido. Este incidente subraya la necesidad urgente de enfrentar la proliferación de deepfakes y las implicaciones legales que conlleva.



Estos falsos vídeos, creados mediante inteligencia artificial para manipular rostros y cuerpos, han experimentado un aumento del 550% desde 2019, según un estudio de 2023. La magnitud del desafío llevó al CEO de Microsoft, Satya Nadella, a instar a una acción rápida para abordar las imágenes sexuales falsas creadas sin consentimiento.

A pesar de la activa campaña de denuncia por parte de los fanáticos y la inacción inicial de X, las imágenes circularon durante 19 horas antes de que la cuenta responsable fuera eliminada. La plataforma, dirigida por Elon Musk, aseguró estar "eliminando activamente todas las imágenes identificadas" y tomando medidas contra las cuentas difusoras.



Una persona del entorno de Taylor Swift aseguró que la cantante estaba furiosa con lo sucedido y que pretendía tomar acciones legales contra los creadores y difusores de las imágenes. Lamentablemente, este no es un caso aislado; en 2017, se reveló una campaña similar que difundía vídeos falsos de personajes públicos, y más recientemente, se informó sobre falsos desnudos de menores de edad generados y compartidos en Almendralejo.



La Unión Europea cuenta con un marco normativo para combatir los deepfakes que violan los derechos fundamentales de las personas, compuesto por la DSA y leyes nacionales adoptadas por los Estados miembros. A medida que la tecnología avanza, la colaboración entre la ley, las fuerzas del orden y las plataformas tecnológicas se presenta como un elemento clave para gobernar y proteger más efectivamente contra esta creciente amenaza a la privacidad.