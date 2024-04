El impactante mensaje de Taylor Swift a Kim Kardashian: 'thanK you aIMee' en su nuevo álbum

La cantante no se guarda nada en la letra del tema, que se origina con una disputa ocurrida hace varios años.

Esta semana, los Swifties por fin terminaron la espera del lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, titulado The Tortured Poets Department. Como ya se esperaba, varias personalidades están mencionadas en este disco, con temas que hablan sobre su ruptura y sus diferentes etapas, entre otros asuntos.



Taylor nos lleva de nuevo al Super Bowl en esta nueva producción, donde le manda varios mensajes a Travis Kelce, su nueva pareja, y además le dedica un tema a Matt Healy, el chico puente a quien no deja bien parado.



Y para sumarle variedad a sus canciones, hay incluso referencias de venganza, contrario a los que pensaban que solo habría temas relacionados con el amor. En dicho tema, la artista le hace una dedicatoria a Kim Kardashian, en donde pone las cartas sobre la mesa sobre una disputa entre ellas que comenzó hace años.



La historia se originó en el 2009, cuando Taylor Swift recibió el premio al mejor video del año en los Video Music Awards. Mientras decía sus palabras de agradecimiento, un impertinente Kanye West irrumpió en el escenario para quitarle el micrófono y reclamar que ella no merecía este galardón, sino Beyonce.

La cantante, entonces de tan solo 20 años, no dijo nada en ese momento. A pesar de que West aparentemente se reconcilió con Swift por lo sucedido en los VMA, nuevamente le criticó de forma humillante en el videoclip de su canción Famous, donde aparece una figura de cera desnuda de la estrella durante un acto de sexo en grupo.



Fue entonces cuando Kim Kardashian entró en la pelea para defender a su entonces esposo, pues Kanye aseguraba que había hablado con Taylor acerca del plan para el contenido del video y ella había dado su consentimiento, afirmación que Taylor siempre negó. Sin embargo, Kim difundió una grabación de la supuesta plática donde la cantante le daba permiso a Kanye para usar su figura de cera.



Ahora, en este nuevo disco, Taylor se va sobre Kim Kardashian en forma de venganza, a quien le dedica un tema entero. No pronuncia su nombre completo en ningún momento durante la canción, pero en el título mismo, thanK aIMee, se refiere obviamente a ella utilizando letras mayúsculas: KIM.



A comienzos del 2024, la socialité reveló que posee en su hogar una cama solar, tema con el que comienza la letra, describiendo la obsesión de Kim por su tono de piel: "En mi mente, veo una estatua bronceada tuya con aerosol en mi ciudad natal", menciona la canción.



La artista expone abiertamente el impacto que Kim ha tenido en ella. "Durante todo este tiempo, el dolor ha sido constante, pero he mantenido la esperanza de un día poder expresar: 'Mientras tú lanzabas tus golpes, yo estaba construyendo algo, y no puedo pasar por alto cómo me has hecho sentir'. Bajo el cielo nocturno, mientras la sangre fluía, exclamé: '¡Maldita seas, Aimee!'", expresa.



Y es que Taylor era demasiado joven en esos tiempos que Kanye la atacaba repetidamente, siempre con el respaldo de Kim. Ahora, la cantante admite que "no fue una disputa justa, ni un final digno cada vez que Aimee pisoteaba mi dignidad y llenaba los titulares del periódico local, burlándose de cada pequeño avance que lograba".



Posiblemente, la declaración más impactante para muchos en esta canción es la que refleja los pensamientos de su madre sobre esta pelea: "Todos conocen la bondad de mi madre, pero solía expresar el deseo de que estuvieras muerta".



Además, admite que las palabras de Kim todavía resuenan en su mente, aunque reconoce que no sería quien es hoy sin todo el dolor que ella le causó, y por eso, le expresa gratitud: "He compuesto mil canciones que quizás no te gusten. He erigido un legado que no puedes desmantelar. Pero al repasar las heridas, hay una verdad innegable: todo esto no existiría si tú no hubieras estado presente".



En este asunto, también involucra a su hija, North West, con quien Kardashian compartió en redes sociales un video bailando una canción de Taylor. "Y entonces, llega un día en el que tu hija regresa a casa tarareando una canción que solo nosotras dos entendemos que trata sobre ti, porque todo el tiempo que pasaste lanzando ataques resultó ser en vano", menciona en la letra.



Las reacciones de los fans y del público en general no se hicieron esperar, con muchos internautas apoyando a Swift y celebrando su decisión de por fin vengarse de Kim después de mantenerse callada por mucho tiempo.