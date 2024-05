Taylor Swift, la reina indiscutible con mensajes cargados de significado en su primer concierto en Madrid

Taylor Swift está arrasando en el Bernabéu. ¡No se habla de otra cosa! Y es que, si hay algo que vuelve loc@s a los swifties son los mensajes de sus canciones. ¡Mira, mira!

Nadie puede negar que Taylor Swift es una gran letrista. No solamente canta genial, sino que sus temas tienen unas letras preciosas cargadas de significado.



A continuación hemos recopilado algunas de las más especiales, las preferidas de sus fans, los swifties. Aunque están en inglés, te dejo con la traducción y te aseguro que te vas a sentir identificada con más de una letra.



¡Son súper bonitas y especiales!

"He's the song in the car I keep singing, don't know why I do".

Una de las frases más bonitas del tema Teardrops On My Guitar es esta que dice: "él es la canción que no puedo parar de cantar en el coche sin saber por qué lo hago.” La puedes usar para hacer una dedicatoria muy especial a tu pareja, a tu primer amor, al amor de tu vida...

"Dreaming 'bout the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time".

En el tema de You Belong With Me dice esta frase tan bonita que significa "soñando con el día en que despiertes y descubras que lo que buscas ha estado aquí todo el tiempo.” Es una frase de amor/desamor preciosa, que seguro te hará llorar.

"Been here all along, so why can't you see?"

Otra de las frases que me encanta es, de nuevo, del tema You Belong With Me. Viene a decir: “he estado aquí todo el tiempo, ¿por qué no puedes verlo?" Es una de esas frases de amor/desamor con las que podemos identificarnos en esos momentos donde nos sentimos invisibles.

"And if you never bleed, you're never gonna grow."

La cantante también tiene frases con mucha personalidad como esta del tema The 1. Significa “y si nunca sangras, nunca vas a crecer.” Es una especie de metáfora que nos viene a decir que necesitamos vivir y pasar cosas para crecer, porque el dolor nos hace ser más fuertes. Tiene mucha razón. Es como que siempre podfiemos sacar algo bueno incluso de lo malo.

"You know, the greatest films of all time were never made."

Otra de las frases más chulas del tema de The 1 es esta “sabes que las mejores películas de todos los tiempos nunca se hicieron.”. Una frase muy metafórica que cada una le puede dar su significado. A mí personalmente me encanta.

"While you were out building other worlds, where was I?"

De la canción de Tolerate it podemos extraer frases preciosas cargadas de significado. Esta bonita frase significa: “mientras estabas construyendo otros mundos, ¿dónde estaba yo?” De nuevo, un tema de amor/desamor, los favoritos de Taylor Swift. Una frase con la que seguro muchas nos llegamos a sentir identificadas en alguna ocasión.

"I made you my temple, my mural, my sky. Now I'm begging for footnotes in the story of your life."

A Taylor Swift se le dan fenomenal las frases de amor y desamor. Esta de Tolerat it es otro ejemplo maravilloso, que viene a decir: “te convertí en mi templo, mi mural, mi cielo, ahora ruego por notas a pie de página en la historia de tu vida.”. Una frase dedicada a esas personas que se convierten en nuestro todo y sentimos que solo somos algo de tanto en su vida.

¿Con cuál conectas más? Mi favorita es "You know, the greatest films of all time were never made."