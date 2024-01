La última teoría que circula entre los Swifties es tan intrigante como los giros en la trama de una novela de espías.

Durante meses, los fans de Taylor Swift han especulado que la cantante era la autora de la novela de espías Argylle, que se adaptó a una película de gran éxito protagonizada por Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, Ariana DeBose, John Cena, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Dua Lipa y Catherine O'Hara.



La novela Argylle se lanzó el 9 de enero con un autor seudónimo que se llama Elly Conway, y se centra en una novelista espía que se encuentra a sí misma (y a su Scottish Fold, Alfie, a quien lleva consigo en una mochila de gato con estampado de rombos).



Swift tiene una larga historia de usar suéteres de rombos, incluso vendiendo un “suéter de rombos rojo (versión de Taylor)” en su sitio web por $65; tiene dos gatos de la raza Scottish Folds llamados Meredith Gray y Olivia Benson (en honor a los personajes de Grey's Anatomy y Law & Order: SVU, respectivamente); y llevaba a Olivia Benson en una mochila para gatos similar a la que aparece en la película Argylle en su documental de 2020, Miss Americana.

Pero el personaje de Conway es interpretado en la película por Bryce Dallas Howard, quien tiene el pelo rojo, al igual que el escritor pelirrojo que aparece en el aclamado cortometraje de Swift All Too Well. No hay antecedentes en Internet de ningún autor llamado Elly Conway, por lo que los Swifties supusieron que Elly Conway no era otro que Swift.



Sin embargo, el director de Argylle, Matthew Vaughn, ha desmentido los rumores."No soy un gran aficionado a Internet, y en realidad fue mi hija quien se me acercó (este es el poder de las celebridades e Internet) y me dijo: '¡Nunca me dijiste que Taylor escribió el libro!'", recuerda Vaughn. “Y la miré y dije: '¿De qué estás hablando que Taylor Swift escribió el libro? ¡Ella no escribió el libro!' Y me reía porque pensaba: '¡No es verdad! ¡Ella no escribió el libro!' Pero mi hija estaba convencida de ello”.



Vaughn, el cineasta detrás de Layer Cake, Kick-Ass, X-Men: First Class y las películas de Kingsman, está convencido de que existe una Elly Conway real. "Hay un libro real... y es un libro realmente bueno. Y hay una Elly Conway que escribió el libro, pero no es Taylor Swift", sostiene. “Y digo eso porque imagino que Taylor Swift tiene un montón de gente tratando de subirse a su carro a diestro y siniestro, y yo no quiero ser parte de ese club. Leí las conspiraciones y pensé, ¡guau, no dejan piedra sin remover! Pero no es Taylor Swift. Definitivamente ella no escribió el libro”.

Un gato con conexiones

Swift, sin embargo, es responsable del Scottish Fold que aparece en la película Argylle, ya que las hijas de Vaughn persuadieron a su esposa (y a su madre), la supermodelo Claudia Schiffer, para que les comprara uno para Navidad después de ver al gato en Miss Americana.



"Irónicamente, ella es responsable del Scottish Fold", explica Vaughn. “Llegué a casa un día, era Navidad, y pensé: '¿Qué carajo es ese ruido?' Y estaba corriendo por la casa y escuché un ruido, y los niños habían visto un documental de Taylor Swift [Miss Americana] y había un Scottish Fold en eso, y habían persuadido a mi esposa, Claudia [Schiffer], para que les regalara el gatito para Navidad. Fue comprado sin mi permiso y escondido de mí”.



Y añade: "Por muy loco que parezca, esa es nuestra única conexión con Taylor Swift".



En cuanto a cómo Chip, el Scottish Fold de los Vaughn, consiguió el papel de Alfie, resulta que el gato original que habían elegido para Argylle no estaba haciendo el trabajo, así que lo contrataron.

"Eso no fue intencionado; Fue literalmente por defecto", dice Vaughn. “Ese primer día de filmación con el gato que teníamos, este gato actor, no estaba funcionando realmente, y literalmente fui a la habitación de mi hija, porque el gato duerme con ella, y dije: 'Mira, voy a tomar prestado el gato. Y ella dijo: 'Bien'. No creo que se diera cuenta de lo que significaba hasta después de tres meses. Fue extraño porque iba conmigo al trabajo todas las mañanas y compartía mi remolque. Pero él fue genial.