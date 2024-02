La artista le dedica una canción en agradecimiento por haberse convertido en su inspiración.

Haciendo historia, Taylor Swift se llevó a casa el álbum del año por cuarta vez, rompiendo así el récord mundial en los Grammy Awards. Además de este logro, la cantante anunció su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, revelando también la lista oficial de canciones.



Los fans especulan sobre el tema del que podría tratar una peculiar canción del tracklist. Hablamos del tema titulado Clara Bow, quien fue una actriz de la década de 1920 apodada "The It Girl". Los seguidores de la artista han establecido similitudes con las respectivas carreras de Bow y Swift y sus vidas altamente publicitadas en los medios.

Nacida en Prospect Heights, Brooklyn, Clara Bow vino al mundo en 1905. Después de atravesar una educación difícil, que incluyó a una madre supuestamente lidiando con problemas de salud mental y posteriormente siendo institucionalizada, optó por iniciar una carrera en el cine antes de cumplir los 20 años.



Participó en el concurso de belleza de una revista a los 16 años, lo que finalmente la condujo a ganar un pequeño papel en la película de 1922 Más allá del arcoíris. Se rumoraba que sus escenas fueron eliminadas, no obstante, posteriormente encontró el éxito en la década de 1920 con actuaciones destacadas en Mantrap (1926), It (1927) y Wings (1927), durante la era del cine mudo.

Clara contrajo matrimonio en 1931 con Rex Bell, actor reconocido por sus papeles en películas del oeste. Se conocieron por primera vez en el set de su película True to the Navy en 1930, y al año siguiente celebraron su enlace. Durante su matrimonio, tuvieron dos hijos, George Beldam Jr. y Tony Beldam, quien luego cambiaría su nombre a Rex Anthony Bell Jr.



Vivieron en un rancho en Nevada con sus hijos después de que Clara se retirara de la actuación en 1933. Después de más de 30 años de matrimonio, Bell falleció en 1962 a causa de un ataque al corazón. La actriz pasó por un periodo de dificultades de salud, y finalmente falleció en 1965 a causa de un fallo cardiaco.



Su legado ha sido documentado por historiadores de cine como Leonard Maltin y Kevin Brownlow, y ahora sigue escribiendo historia gracias a la música de su admiradora Taylor Swift con este gran homenaje en su nuevo álbum.