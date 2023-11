Este martes, la ciudad condal de Barcelona fue testigo de la glamurosa 70ª edición de los Premios Ondas.

En el epicentro de este evento, Úrsula Corberó, la talentosa actriz aclamada por su destacado papel en la serie de Netflix 'El cuerpo en llamas', no solo se alzó con el galardón a la 'Mejor Intérprete Femenina en Ficción de Televisión', sino que también regaló a la audiencia un discurso conmovedor de casi tres minutos que resonó profundamente.



Con un look vanguardista que realzaba su elegancia en la alfombra roja, Corberó no solo brilló por su destreza actoral, sino también por su autenticidad al expresar su gratitud con palabras emotivas. La protagonista de 'La Casa de Papel' y 'El cuerpo en llamas' subrayó la trascendencia de este premio, siendo el primero que recibe en reconocimiento a su interpretación a lo largo de una carrera ya destacada.



El discurso de Corberó se erigió como una reflexión poderosa sobre el autocuidado y la salud mental. Ataviada con un impecable conjunto de Loewe, la actriz comenzó expresando su agradecimiento al equipo de la serie, subrayando que este era su primer reconocimiento por una interpretación. Luego, en un emotivo pasaje en catalán, se dirigió a sus padres, agradeciéndoles por creer en ella y ofrecerle amor y sensibilidad a lo largo de su vida, superando las adversidades.



El punto culminante del discurso llegó cuando Corberó abordó la importancia de respetarse a uno mismo, haciendo hincapié en que ser respetuoso con los demás comienza por uno mismo. Al dedicar el premio a su pareja, Chino Darín, destacó la relevancia de aprender a establecer límites y expresar necesidades en una relación basada en la comunicación.



Este momento de la entrega de premios se convirtió en un ejemplo claro de cómo unas pocas palabras pueden transmitir un mensaje poderoso y significativo. Al recordar la importancia de aprender a poner límites, Corberó resuena con la sabiduría de psicólogos como Ana Gutiérrez Laso, quienes han destacado que definir límites es fundamental para equilibrar la vida y superar el estrés.

La importancia de reconocernos a nosotras mismas nuestro valor: "Me lo dedico a mí por ser tan trabajadora, tan valiente y tan maja". Palabras de la actriz Úrsula Corberó ganadora del Premio Ondas a ‘Mejor Intérprete Femenina en Ficción de TV’ 👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/HuHRZk2V6d — Women's News (@WomenNewsVzla) November 23, 2023

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Para concluir su discurso, Úrsula Corberó se dedicó unas palabras a sí misma, ofreciendo una lección valiosa al valorar su trabajo en público, desafiando la presión social de la modestia falsa. "Ah, y me lo dedico a mí también por ser tan trabajadora, tan valiente, porque estuve a punto de decir que no a este personaje y por ser tan maja", afirmó con humor al finalizar su intervención. Estas palabras invitan a reflexionar sobre la importancia de reconocer los propios logros, tal como lo destaca la psicóloga Mariló Pérez Gara, subrayando que reforzar cada logro es esencial para el cuidado de la salud mental. Sin duda, las palabras de Corberó deberían perdurar en la historia como un discurso necesario para todos, recordándonos que comenzar a cuidar la salud mental puede ser tan sencillo como reconocer y valorar nuestros propios logros