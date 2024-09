Vicky Martín Berrocal presume del corte de pelo que más favorece a los 50: brillante y rejuvenecedor

Vicky Martín Berrocal tiene el corte de pelo que van a amar todas las mujeres de más de 50. Es un corte de pelo cómodo, súper favorecedor y que quita años. Es el corte ideal y súper tendencia en estos momentos, porque ni es súper corto ni es largo. ¡Descúbrelo!

Hay cortes de pelo que nos quitan años de encima, ¡es una realidad!



Aunque parezca que no es así, hay cortes que nos hacen más jóvenes y más mayores. No siempre nos dicen que envejemos mal porque tenemos más arruguitas, sino que el corte de pelo podría ser el responsable.



Y sino que se lo digan a Vicky Martín Berrocal, que ha sorprendido con un corte que no podría ser más ideal. Es perfecto para las mujeres que adoran la media melena, pero quita años.

El corte de pelo de Vikcy Martín Berrocal que resta años

Nos ha sorprendido bastante ver a Vicky Martín Berrocal junto con Victor del Valle, el peluquero de moda.



Como compartía en su cuenta oficial de Instagram, @victordelvalle_, Vicky acudió para hacerse un tratamiento de pelo post-verano, para hidratarlo y recuperarlo de los excesos del cloro y del agua salada.



Sin embargo, lo que nos sorprendió fue su corte de pelo. Súper ideal para los 50. No solo es súper elegante, sino que quita años de encima.

Un corte a la altura de la clavícula que ofrece efecto 'lifting'

Aunque ya te hablamos de este corte antiedad que favorece a los 50, la media melena que luce Vicky es otra alternativa muy a tener en cuenta.



Es un corte a la altura de la clavícula que, justamente por su altura, ofrece un efecto 'lifting'. Por eso requiere de visitas al peluquero, para mantenerlo a raya y que no se descontrole.



Eso sí, como toda melena, requiere de más trabajo y es importante tratar de mantenerla cuidada.



Es un corte de pelo ideal para las mujeres que no se atreven a llevar el pelo corto, pero que quieren llevar la melena corta y con un corte que favorece y resta años. Si es lo que buscas, es perfecto.

¿Qué te parece el corte? ¿Te animas a probar?