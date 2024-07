Vicky Martín Berrocal triunfa en Instagram con su receta fácil y deliciosa para verano (lista en 5 minutos)

A mí personalmente me encanta cuando un famoso nos comparte una de sus recetas estrella. En este caso, la prota es Vicky Martín Berrocal, que nos ha sorprendido con una receta que se hace en 5 minutos y es lo más para este verano.

¿Hay algo mejor que una receta rica, sabrosa, saludable y en menos de 5 minutos? ¡Yo diría que no!



En esta ocasión, es una receta que nos ha traído Vicky Martín Berrocal y que apunta a convertirse en una de las favoritas del verano. Es perfecta para comidas y cenas.



Además, lleva pocos ingredientes y se prepara súper rápido, aunque no seas la cocinillas nº1.

La receta de gazpacho de remolacha de Vicky Martín Berrocal

El gazpacho es uno de los platos estrella de nuestra gastronomía y, la remolacha, sin duda le da un toque muy especial. No solo le aporta un color increíble, sino que es una hortaliza rica en vitamina A y C, además de una gran fuente de ácido fólico. Es un must en nuestra dieta.

Ingredientes

Estos son los ingredientes que necesitas:

500 gramos de remolacha.

500 gramos de tomate.

30 gramos de cebolla.

1 diente de ajo.

90 gramos de aceite de oliva virgen extra.

20 gramos de vinagre.

Un puñado de sal al gusto.

Pasos a seguir

Para preparar el gazpacho de remolacha, sigue estos pasos:

Empieza lavando los tomates y cortándolos en trozos.

Pela el diente de ajo.

Lava la remolacha.

Ahora lleva todo a una batidora.

Añade un buen chorro de aceite, otro de vinagere, sal al gusto y a batir con ganas.

Cuando esté batido y tenga una buena textura, ya está listo para emplatar y disfrutar.

¡Fácil y en 5 minutos! Si lo prefieres, puedes dejarlo un ratito en la nevera para que enfríe más. También lo puedes acompañar con un poco de queso y pan de centeno.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué te parece la receta de gazpacho de Vicky? ¿Te la apuntas para este verano? Desde luego que te salvará muchas cenas.