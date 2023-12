¿No hueles tu perfume favorito? La verdad te sorprenderá

Seguro que más de una vez te has preguntado por qué no puedes oler tu propio perfume o por qué parece que no dura tanto como quisieras.

¡No te preocupes! Vamos a desentrañar esos misterios perfumados de una vez por todas, ¡y de paso aprender cómo maximizar la duración de esas deliciosas fragancias que tanto nos encantan! ¿Por qué no huelo mi propio perfume? Una pregunta que nos ha dejado a todas perplejas en más de una ocasión. Resulta que nuestro sentido del olfato es más astuto de lo que imaginamos. Cuando estamos expuestas a un aroma de forma constante, como el de nuestro propio perfume, nuestro cerebro tiende a ignorarlo para no saturarnos. Este fenómeno se llama "fatiga olfativa". En pocas palabras, nos acostumbramos al olor y dejamos de notarlo. ¡Increíble, verdad? ¿Cómo activar el olor del perfume? La clave está en la moderación y en elegir el momento adecuado para aplicar tu fragancia favorita. Evita saturarte con el aroma y aplica el perfume en lugares estratégicos como los puntos de pulso (muñecas, cuello, detrás de las orejas). Además, es genial reaplicar durante el día para refrescar el olor. ¡Y no olvides hidratar tu piel! La piel bien hidratada retiene mejor las fragancias.

No huelo nada... ¿por qué? Si te ha pasado que aplicas tu perfume y, al rato, sientes que ha desaparecido, ¡no te preocupes! La razón puede estar en la calidad del perfume o en cómo lo aplicas. Los perfumes de baja calidad a menudo contienen ingredientes volátiles que se evaporan rápidamente. Además, aplicar el perfume directamente sobre la ropa puede hacer que la fragancia no se desarrolle correctamente en tu piel. ¡Opta por aplicarlo directamente sobre la piel para una experiencia más duradera! @magentaperfumeria_ ¿PORQUÉ NO HUELO MI PERFUME? Aquí te lo explico 👆🏻🤓 ♬ Calm Down - Rema & Selena Gomez ¿Por qué no me duran los perfumes? La duración del perfume depende de varios factores, como la concentración de la fragancia, la calidad de los ingredientes y tu tipo de piel. Los perfumes se clasifican por concentración en eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum y parfum. A mayor concentración, más duradero será. También es importante tener en cuenta el tipo de piel. La piel seca tiende a absorber y perder la fragancia más rápidamente que la piel grasa. ¡La hidratación es clave para mantener ese aroma fresco durante más tiempo! NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes? ¿Por qué mi colonia no huele o hay perfumes que duran más que otros? La duración y la intensidad del aroma varían según la composición del perfume. Los perfumes están compuestos por notas de salida, corazón y fondo. Las notas de salida son las que percibimos al principio, pero son las notas de fondo las que permanecen durante más tiempo. Opta por fragancias con ingredientes de calidad y alta concentración para asegurarte una experiencia duradera.



En resumen, la ciencia del perfume es fascinante, y entender cómo interactúa con nuestro sentido del olfato nos ayuda a aprovechar al máximo nuestras fragancias favoritas. ¡Así que adelante, experimenta con nuevos perfumes, descubre qué funciona mejor para ti y disfruta de la magia de los aromas! ¡Que cada día sea una fiesta para tus sentidos!