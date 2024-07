La OCU lo confirma: este es el mejor gazpacho que puedes fichar en el supermercado este verano

Si te gusta el gazpacho pero te da pereza prepararlo, siempre puedes echar mano del envasado. La OCU te dice cuales son los mejores que puedes encontrar en el súper.

El gazpacho es una de las bebidas favoritas del verano. Tanto por lo refrescante que resulta como por tratarse de una bebida natural a base de verduras y contener un bajo contenido calórico. El único problema es que si quieres consumirla con frecuencia, te va a tocar emplear cierto tiempo en la cocina, y no siempre te encuentras con el ánimo. Tal vez por eso los gazpachos envasados son un producto que se vende tanto en esta época.



Los gazpachos envasados, sin embargo, tienen un problema. Y es que no resulta fácil saber la calidad que proporciona cada marca en su preparación. En teoría todos deberían llevar los ingredientes básicos de este producto, es decir, tomate, pepino, pimiento, ajo, cebolla, vinagre, aceite de oliva y sal. Pero las cantidades varían según el caso, y además, al tratarse de alimentos que no van a ser consumidos de inmediato, se les añaden conservantes y otros aditivos.

No todos los gazpachos son iguales

Por eso es muy importante, cuando vayas a comprar un gazpacho en el súper, que revises atentamente la información que figura en la etiqueta. Así podrás comprobar si determinada marca hace un uso excesivo de añadidos o el perfil nutricional no es tan saludable como debiera. Si no eres capaz de interpretar la información de la etiqueta, debes saber que hay un sistema de etiquetado llamado Nutriscore que califica a los alimentos en función de su perfil asignándoles una puntuación mayor o menor según lo sano que resulte su consumo, aunque no figura en todos los productos.



Los elementos que hacen que un gazpacho envasado se considere de calidad son la ausencia de todos aquellos conservantes o aditivos que no sean necesarios, que no tenga un exceso de sal ni de grasas saturadas, y que goce de una textura y consistencia agradable, con un sabor equilibrado en el que no destaque de manera excesiva un ingrediente en concreto.

Los 3 mejores gazpachos que puedes comprar en el súper

Con todo esto, la OCU se ha puesto a investigar cuales de los gazpachos que se comercializan en los supermercados de nuestro país son los más recomendables. Su análisis ha incluído 58 marcas distintas de gazpacho, y tras llevar a cabo los correspondientes estudios y comparativas, ha hecho público cual es el resultado obtenido por los tres que más destacan.



En tercera posición ha quedado el gazpacho tradicional de IFA , cuyo precio es de 1´99€ y que en el estudio obtuvo una puntuación de 80. La segunda plaza la ha logrado el gazpacho Alvalle, cuyo precio es notablemente superior, 3´50, y que obtuvo una puntuación de 81, y por último, el gazpacho Chef Select, que se comercializa en Lidl, resultó el ganador, con una puntuación de 83 y un precio de 1´55 € por litro.