Cómo quitarte la manicura permanente en casa en 5 pasos

Tan solo necesitas 5 pasos y un poco de paciencia para quitarte el esmalte de tu manicura semipermanente en casa, sin pasar por tu centro de belleza. Te contamos cómo hacerlo y cuáles son los productos que necesitas.

La manicura semipermanente se ha convertido en un must para ti, y es que te garantiza unas uñas perfectas durante unas dos semanas, sin roces y sin que tengas que preocuparte de renovar el esmalte cada día. Por eso, y como no podía ser de otra forma, a ti también te ha pillado el confinamiento de imprevisto, con el esmalte semipermanente a punto de necesitar cambio y sin las herramientas necesarias para hacerlo en casa. Que no cunda el pánico, tan solo necesitas 5 pasos para retirar tu manicura semipermanente en casa, esto es todo lo que necesitas.

Para retirar el esmalte semipermanente en casa también necesitarás algunos productos específicios que podrás encontrar en el supermercado, si no, puedes pedirlos a Amazon y te los entregarán en casa en varios días y tomando las medidas de seguridad necesarias.

Primer paso: pule tus uñas

El primer paso para quitarte la manicura semipermanente en casa es pulir tus uñas hasta que el brillo del esmalte haya desaparecido. Puedes utilizar una lima de uñas normal, un pulidor manual o un pulidor eléctrico para una manicura más profesional (puedes comprar este de Beurer en Amazon).

Segundo paso: ablanda el esmalte con acetona pura

Para seguir el segundo paso, necesitas tener en casa acetona pura o, al menos, quitaesmalte con acetona. Podrás encontrar quitaesmaltes con acetona o acetona pura en tu supermercado más cercano. También puedes comprar un producto específico para el esmalte semipermanente que te ofrecerá mejores resultados. Te recomendamos este quitaesmaltes de Mylee, preparado para esmaltes más resistentes (puedes comprarlo en Amazon aquí).



Empapa un algodón en el producto que hayas elegido y envuelve tus uñas, de tal forma que el algodón húmedo quede en contacto con la uña y pueda actuar. Puedes utilizar papel de aluminio, aunque existen accesorios específicos que te facilitarán la tarea, te damos dos ejemplos:

Pinzas para uñas : estas pinzas te permitirán fijar el algodón empapado de acetona de forma sencilla y mucho más efectiva que el papel de aluminio. Puedes comprar este pack de 10 clips de plástico en Amazon.

: estas pinzas te permitirán fijar el algodón empapado de acetona de forma sencilla y mucho más efectiva que el papel de aluminio. Puedes comprar este pack de 10 clips de plástico en Amazon. Tiras quitaesmlantes de Mylee: estas tiras tienen incluida una pequeña toallita y son adhesivas. Tan solo tienes que empapar la toallita con acetona y envolver la tira en tus uñas. Son muy fáciles de usar y se fijan perfectamente para un resultado muy efectivo. Puedes comprarlas en Amazon.

Deja que el algodón húmedo actúe durante unos 15 o 20 minutos.

Tercer paso: elimina el esmalte con un palito de naranjo

Ahora que el esmalte semipermanente está reblandecido, es el momento de eliminarlo con la ayuda de un palito de narajo. Desliza suavemente la parte redondeada del palito hasta que elimines los restos de esmalte. Si aún tienes dificultad para hacerlo, vuelve a envolver las uñás con el algodón de acetona para que el esmalte quede aún más reblandecido. Si no tienes palitos de naranja en casa, puedes comprarlos aquí.

Cuarto paso: pule nuevamente

Este paso no es imrpescindible, pero es recomendable si quieres eliminar perfectamente cualquier rastro de esmalte. Una vez que hayas quitado la capa de esmalte con el palito de naranjo, pasa de nuevo el pulidor para eliminar posibles rastros y dejar tu uña completamente libre de producto, para que pueda respirar.

Y por último: hidrata tus uñas

El esmalte semipermanente es bastante agresivo con las uñas, es posible que tras quitarlo notes como estas están más blandas, agrietadas y débiles. Por esta razón, este último paso es muy importante para volver a darles fuerza y brillo. Hidrata tus uñas después de eliminar el esmalte semipermanente, puedes hacerlo con algún aceite natural o con tu crema de manos habitual.

El aceite de albaricoque es una buena opción para cuidar tus uñas y cutículas, ya que tiene agentes hidratantes muy eficaces. Puedes comprar este aceite de albaricoque específico para uñas y cutículas de Mylee. El aceite para uñas de OPI también devolverá el brillo y la hidratación que tus uñas necesitan tras retirar el esmalte semipermanente (puedes comprarlo en Amazon). Si tu problema es que tus uñas se han reblandecido considerablemente, opta mejor por un endurecedor, este de Mavala te garantiza unos buenos resultados, ya que es el más vendido y mejor valorado del mercado.