¿Aburrida de la cuarentena? Monta tu propio salón de belleza en casa

Durante esta cuarentena hemos hecho ejercicio, hemos empezado a leer esa montaña de libros que teníamos pendientes, hemos ordenado los armarios, hemos hecho bizcochos y hemos probado recetas nuevas, hemos visto casi por completo el catálogo de Netflix y hemos limpiado la casa de arriba abajo. Sin embargo, no cabe duda de que la mejor manera de invertir nuestro tiempo libre estos días es cuidándonos.



Es fundamental que durante estos días nos demos caprichos y nos mimemos, por dentro y por fuera. Y una parte importante de ello es que le dediquemos tiempo y cuidados a nuestra piel, nuestas manos y nuestro pelo. Así que, ¿por qué no hacerte tú misma en casa todos los cuidados que te harían en el mejor salón de belleza de la ciudad? A continuación te contamos todos los productos que necesitas para mimarte a fondo sin salir de casa.

Mascarilla Instant Détox de Caudalie

Aprovechando que estos días no estamos expuestas a la contaminación y tampoco utilizamos maquillaje con frecuencia, es una muy buena idea hacer una limpieza a fondo de nuestro rostro. Para lucir un rostro limpio y suave, las mascarillas detox son nuestras mejores aliadas.

La mascarilla Instan Détox de Caudalie limpia y unifica tus poros, así que podrás por fin decirle adiós a los puntos negros. Se trata de una fórmula de arcilla verde que deberás aplicar con la cara limpia y seca y dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Después, retírala suavemente con tus manos y agua tibia. Notarás cómo tu piel ha adquirido de inmediato un tacto suave, liso y sedoso. Para que este efecto perdure, repite el ritual un par de veces por semana.



Ampollas de día de MartiDerm

Después de limpiar y purificar tu cutis, es momento de darte a tu piel un boost de hidratación, y para ello la mejor opción son las ampollas. Se trata de los cosméticos con mayor concentrado de activos que además, gracias a su formato, penetran más facilmente en las capas más profundas de la piel. Tu piel agradecerá la textura del suero, suave y envolvente.

Las ampollas diurnas de MartiDerm contienen proteum 89+, un proteoglicano de última generación exclusivo de la firma, y, además, están enriquecidas con vitaminas A, B5, C, E y F. Gracias a esta composición, este suero tiene un importante poder hidratante, estimulador del metabolismo celular, nutritivo y antioxidante que perdura en tu piel durante todo el día aportándole firmeza, elasticidad suavidad y luminosidad.



Antes de aplicar una ampolla, agítala entre tus dedos, rompe su capuchón y vierte la mitad del contenido en una de tus manos. Extiéndelo entre tus palmas y aplícalo sobre tu rostro con un suave masaje. Después, introduce el capuchón al revés dentro de la ampolla y conserva el contenido para la siguiente aplicación.



Aceite Blue Orchid de Clarins

Incluir en tu rutina de belleza diaria un aceite facial es clave para que tu piel se vea iluminada, sana y firme, más aún estos días en que apenas estamos saliendo de casa y no nos tocan los rayos del sol.

El aceite Blue Orchid de Clarins en un tratamiento que le devuelve a las pieles secas y apagadas el resplandor, el frescor y la vitalidad. Está enriquecido con vitaminas, extracto de orquídea azul, aceite de avellana y aceite esencial de pachulí.



Peeling químico de The Ordinary

No debemos olvidarnos de ayudar a nuestra piel a desintoxicarse y regenerarse. Para eso, lo más recomendable es recurrir a un peeling químico. Estos productos exfolian nuestra piel en cada uso consiguiendo que mejore la textura y el tono de nuestra piel.

El peeling con ácido láctico 10 % + HA de The Ordinary lleva a cabo una exfoliación media y ligera de nuestra piel a nivel superficial gracias al alfa hidroxiácido. Además, su fórmula enriquecida con pimienta de Tasmania reduce la imflamación y la irritación en pieles sensibles. No lo apliques más de dos veces por semana.



Mascarillas para manos y pies

Aunque cuidemos muy a fondo la piel del rostro, no debemos olvidar la de las manos, una de las zonas de nuestro que más sufre a diario por estar expuesta a numerosos agentes que las secan e irritan. Por no hablar de las uñas. Estos días en que nos lavamos las manos en exceso, necesitan que las mimemos algo más de lo normal. ¿Por qué no utilizar también una mascarilla?

Las mascarillas de manos de Oh K! hidratan, nutren y sanan tus manos, que estos días están secas y, quizás, irritadas. Su fórmula está enriquecida con flor de violeta, por lo que demás de una textura suave y sedosa, esta mascarilla dejará en tus manos un aroma exquisito.



Y si cuidamos nuestras manos, ¿por qué no cuidar también nuestros pies? Es probable que ahora que no tenemos que salir de casa para trabajar, no estemos utilizando zapatos duros e incómodos y, quizás por ello, no les estamos dedicando la atención y cuidados que merecen. Pero, sin embargo, incluso en casa, y más aún si tendemos a caminar descalzas, siguen sufriendo la deshidratación y la fatiga.

Esta mascarilla para pies de Sephora Collection está inspirada en los rituales de belleza asiáticos. Enriquecida con extracto de lavanda, refresca, relaja, repara, nutre e hidrata los pies cansados e incluso hinchados después de todo el día. Son muy cómodas de utilizar en cualquier momento gracias a su formato calcetín. Solo deberás dejarlas actuar durante unos veinte minutos y, después, masajear tus pies con el resto de producto hasta que se absorba.



Champú exfoliante de Sephora Collection

Del mismo modo que es un buen momento para exfoliar nuestra piel a fondo, es una buena idea exfoliar nuestro cabello para proporcionarle un boost de energía. ¿Has probado alguna vez los exfoliantes capilares? Si la respuesta es no, te aseguramos que después de utilizarlos por primera vez, se convertirán en un paso imprescindible de tu rutina de belleza.

El champú exfoliante de Sephora Collection es un tratamiento alternativo a los champús habituales –aunque se aplica como cualquier otro– elaborado a base de sal marina y menta piperita natural. Gracias a esta composición, desintoxica, repara, refresca y reequilibra nuestro cuero cabelludo eliminando cualquier impureza. Además, deja en tu cabello un aroma fresco delicioso. ¿Te animas a darle una oportunidad?



Brazilian Bum Bum Cream

Por supuesto, no nos podemos olvidar de hidratar nuestro cuerpo. Así que queremos terminar esta selección de productos con una crema hidratante de exquisito aroma.

La crema hidratante de rápida absorción Brazilian Bum Bum Cream contiene manteca de copoazú, asaí, aceite de coco y guarana, una planta originaria del Amazonas que, a su vez, contiene cafeína, ingrediente con el que esta crema consigue activar tu circulación e hidratar en profundidad. Esta composición hace de Bum Bum Cream una crema superhidratante y nutritica que deja en tu piel un ligero y delicioso atoma a pistacho y caramelo.



