Cómo blanquear tus dientes en casa y de forma económica

A todos nos encanta lucir una sonrisa perfecta y unos dientes blancos y sanos, pero no siempre es tan sencillo. Los dientes tienen un esmalte que va perdiendo blancura con el paso del tiempo, y por eso hay remedios sencillos para blanquear los dientes sin gastarte mucho dinero, ¿quieres saber cuáles son?

Efectivamente, la sonrisa es, junto con los ojos, uno de los focos de principal atención del rostro y dice mucho de una persona. Una sonrisa bonita puede conquistar el mundo y si no que se lo digan a las celebrities que lucen sonrisas amplias, blancas y perfectas.



Sin embargo, normalmente los tratamientos blanqueadores del dentista suelen ser bastante caros y no siempre nos los podemos permitir, al mismo tiempo que pueden producir ciertas molestias por sensibilidad dental, ya que son tratamientos con cierta agresividad sobre la dentina y, dependiendo de cada persona, pueden afectar de una forma u otra.

Por eso, hemos pensado que sería muy útil explicar los distintos métodos que hay en el mercado para conseguir unos dientes blancos sin gastar mucho dinero, son métodos económicos que facilitan el blanqueado y que permiten seguir con tu rutina diaria sin grandes cambios. Todos ellos puedes probarlos en casa e incluirlos en tu rutina de cuidado de la dentadura. Desde pasta de dientes específica, como el carbón activo, hasta bandas blanqueadoras, hay un sinfín de productos que hemos puesto a prueba y te contamos cuáles son los mejores, ¡toma nota!

¿Qué es el carbón activo?

Es importante que sepas, que uno de los principales ingredientes de las pastas dentales blanqueadoras es el carbón activado. Este es un ingrediente de origen vegetal que tiene múltiples propiedades, entre ellas: es capaz de absorber gases, metales pesados, químicos y desechos o toxinas, y además es muy efectivo a la hora de blanquear los dientes.

Sin embargo, existe cierta controversia respecto al carbón activo, ya que tiene sus defensores y sus detractores respecto a su uso, nosotras te diremos que por si acaso, si lo usas, que sea con moderación y solo en ocasiones puntuales, no de forma continuada. Además, lo mejor es que consultes a tu dentista y sigas los consejos que te dé según tu caso.

1. Pasta dentífricas blanqueadoras

Esta pasta de dientes es especial para blanquear los dientes y realmente funciona. Está hecha con carbón activado 100% natural y no contiene flúor ni peróxido. Es ideal para los dientes sensibles, porque no contiene color o productos químicos artificiales, por lo que es completamente natural y seguro. Especialmente diseñada para eliminar las manchas de dientes: el sistema de doble blanqueamiento elimina las manchas en los dientes de café, té, vino o tabaco, además de mejorar el tono del esmalte del diente y de la calidad de las encías. Tiene un fresco y suave aroma a menta.

Esta es otra pasta de dientes hecha con carbón activo, también 100% natural y apta para personas veganas. Es completamente segura para el esmalte y es libre de fluoruro. Es especial para proteger los dientes contra las toxinas externas y las manchas, te proporcionará protección durante todo el día. Además tiene un refrescante sabor a menta, que además neutraliza las bacterias que causan el mal aliento.

Esta pasta de dientes también es blanqueadora, pero en lugar de estar hecha con carbón activado, está formulada con otros ingredientes naturales, como el extracto del árbol de Neem, Triphala, granada, piña y papaya. La granada aporta un efecto antioxidante que ayuda a mantener las encías saludables a reducir y prevenir el sangrado y las inflamaciones de las encías y otros problemas dentales.



Por otro lado el extracto de Neem y de Triphala (una mezcla de hierbas) son especiales para aportar blancura y brillo a los dientes. No contiene ingredientes artificiales como el fluoruro, el lauril sulfato sódico (SLS) o el carragenano.

2. Gel blanqueador dental con luz LED

Otra forma de conseguir unos dientes más blancos en casa, de forma sencilla y efectiva es usar un gel especial blanqueador. Solo tienes que leer los comentarios de los usuarios que lo han probado para comprobar lo bueno que es, y lo bien que funciona.



Se trata de un kit que contiene: férulas dentales, 10 dosis de gel, dispositivo de luz LED. Lo primero son las fundas de dientes que moldeas con agua caliente y luego colocas sobre tus dientes para conseguir la forma de tus dientes. Por otro lado incluye diez geles en jeringuillas que tienes que aplicar sobre la funda de dientes y colocar en tu boca alrededor de media hora (cuanto más tiempo mejor), y un dispositivo de luz LED para aplicar sobre los dientes y mejorar el resultado.

3. Bandas blanqueadoras de dientes

Por otro lado, existe otro método, que son las bandas adhesivas blanqueadoras. Este método es quizás uno de los mejores en cuanto a sencillez y resultado. Solo tienes que aplicar bien las bandas sobre los dientes para que no queden huecos sin banda y queden sin cubrir.



Incluye 28 bandas, 14 para cada zona de la boca, por lo que el tratamiento durará dos semanas si lo usas a diario, y debes dejar las bandas aproximadamente una hora. No dañan el esmalte de los dientes y además no producen ningún tipo de sensibilidad dental.

4. Carbón activo en polvo

Como ya hemos mencionado anteriormente, el carbón activo es uno de los productos más demandados del mundo para blanquear los dientes. Un tratamiento puntual con este tipo de producto no tiene porqué ser dañino y los resultados son sorprendentes, sin duda alguna.

En este caso, uno de los más vendidos de la red, es este blanqueador de Ldreamam, una marca que promueve el uso de productos orgánicos y reciclables. En el pack incluye un polvo puro 100% de carbón activado hecho de cáscara de coco especial para blanquear los dientes. Es un producto completamente natural y vegano, libre de productos químicos o aditivos y no testado en animales. ¡Muy top!

5. Enjuague bucal blanqueador

Una opción alternativa, o quizás más bien complementaria, es usar un enjuague bucal especial para el blanqueamiento dental avanzado como este de Listerine. Este enjuague incluye aceites esenciales que penetran y reducen las bacterias que forman la placa limpiando la superficie de los dientes.

Su fórmula no abrasiva reduce las manchas en los dientes y promete blanquearlos en dos semanas.

