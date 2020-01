5 consejos de belleza para cuidar tu pelo mientras duermes

Si quieres cuidar tu cabello a fondo, no basta con aplicar los cuidados necesarios solo cuando lo lavas o antes de salir de casa. El pelo tiende a regenerarse durante la noche, por lo que seguir estos consejos puede ayudarte a lucir una melena mucho más sana y sin esfuerzo. Te contamos todo sobre cómo cuidar el pelo mientras duermes.

Es probable que no lo sepas, pero la noche es nuestra mejor oportunidad para cuidarnos. Las células de nuestro organismo aprovechan este momento del día para regenerarse, no solo las de la piel, sino también las del cabello. La calidad del sueño también influye en nuestra apariencia física, tras una noche de descanso profundo no solo tenemos mejor cara, sino que nuestro pelo también luce más brillante. Por estas razones, la noche es el mejor momento para reparar nuestro cabello. ¿Quieres saber cómo cuidar tu pelo mientras duermes? Sigue estos consejos y notarás como tu melena se ve más fuerte y brillante sin apenas esfuerzo.

Consejo 1: cepilla tu pelo

Este truco no lo hemos inventado nosotras, ya lo recomendaban nuestras abuelas años atrás, y es que cepillarte el pelo antes de irte a la cama permite eliminar los residuos que se han acumulado durante todo el día. Eso sí, no vale cualquier cepillo, utiliza uno que sea respetuoso y no rompa la cutícula de tu cabello, te damos algunas recomendaciones:

Tangle Teezer - Cepillo desenredante : desenreda el cabello de forma suave, sin tirones y sin romper el pelo. Ideal para el pelo frágil, muy fino o teñido. Puedes comprarlo en Amazon por 7,67€.

: desenreda el cabello de forma suave, sin tirones y sin romper el pelo. Ideal para el pelo frágil, muy fino o teñido. Puedes comprarlo en Amazon por 7,67€. Ineffable Care - Cepillo con púas de jabalí natural : las cerdas de este cepillo ayudan a desenredar el pelo y, a la vez, estimulan la circulación sanguínea del cuero cabelludp para ayudar a fortalecer el pelo. Puedes comprarlo en Amazon por 19,97€.

: las cerdas de este cepillo ayudan a desenredar el pelo y, a la vez, estimulan la circulación sanguínea del cuero cabelludp para ayudar a fortalecer el pelo. Puedes comprarlo en Amazon por 19,97€. Sightling - Cepillo con cerdas de bambú: sus cerdas de bambú también estimulan la circulación del cuero cabelludo, además, son muy respetuosas con la cutícula del cabello. Puedes comprarlo en Amazon por 8,99€.

Consejo 2: recógete el pelo antes de ir a dormir

De siempre nos han recomendado dormir con el pelo suelto, ya que la presión de la goma puede dañar el pelo. Sin embargo, el roce constante del pelo con la almohada durante la noche lo debilita y hace que se caiga en mayor cantidad. Además, llevar el pelo recogido mientras duermes hace que te levantes con menos enredos y sea más fácil peinarlo. Para evitar la presión que ejerce la goma sobre el pelo, puedes atarlo con un pañuelo suave o con una goma especializada, que no tensará demasiado la fibra capilar y, además, no dejará marca cuando te despierte. Te recomendamos estas de Invisibobble, puedes comprarlas en Amazon por 4,95€ (pack de 5).

Consejo 3: las mascarillas y aceites capilares serán tus mejores aliados

Aprovecha tus horas de sueño para nutrir tu cabello con una mascarilla. Estos productos ofrecen un cuidado intensivo y son doblemente eficaces si las llevas puestas durante varias horas, ya que sus activos penetran mejor en la fibra del pelo y sus beneficios son más visibles. Una buena opción son los aceites vegetales naturales, muy hidratantes y libres de productos químicos que puedan dañar tu pelo. El aceite de ricino, además, favorece la regeneración capilar y hará que tu pelo esté más fuerte.

Truco: antes de irte a dormir, masaje ligeramente tu pelo con el producto que hayas elegido (aceite, mascarilla, sérum...), envuelve el pelo suavemente con papel y aplica un poco de calor con el secador. De esta forma, conseguirás que los ingredientes del producto se absorban mejor y los beneficios sean más visibles al día siguiente. Despuñes, quita el papel y recógete el pelo. Al despertarte, lávate el pelo, notarás como queda más suave y reparado.

Consejo 4: elige una funda de almohada de calidad

A priori puede parecer absurdo, pero la calidad de la funda de la almohada puede tener gran influencia en la salud de tu pelo. Como te hemos dicho previamente, el roce constante del cabello contra las sábanas perjudica la fibra del pelo, haciendo que se ropa con mayor facilidad, pierda brillo e incluso se caiga más. Opta por tejidos suaves, como la seda, que evite roturas en el cabello y puntas abiertas.

Consejo 5: prueba a moldear tu pelo por la noche

La noche no solo es buen momento para cuidar y reparar tu pelo, sino también para moldearlo y conseguir que esté perfecto al día siguiente. Los rulos calientes son muy útiles para conseguir el pelo con volumen antes de ir a dormir y que aguante toda la noche. Ponértelos cuando te vas a la cama puede ser un poco incómodo, pero sí puedes aprovechar el momento de después de cenar para ponértelos y conseguir esa forma como recién salida de la peluquería. Después, cuando te vayas a dormir, puedes ponerte una red para que el peinado quede intacto al día siguiente.

Te recomendamos los rulos calientes de pelo de Remington, puedes comprarlos en Amazon por 42,99€.

Te recomendamos el pack de 30 gorros sinvisibles para mantener el peinado por la noche, puedes comprarlos en Amazon por 9,99€.

Nuestro pelo es una parte de nuestro muy importante para nosotras y cuidarlo es una de nuestras mayores prioridades en nuestras rutinas de belleza. Elegir el champú adecuado según nuestro tipo de cabello, hacernos con herramientas de peinado de calidad que no dañen nuestra fibra capilar y aplicar otros productos hidratantes como sérums, mascarillas o acondicionador es esencial para cuidar nuestra melena y conseguir que esté sana, fuerte y brillante. Como te hemos dicho, la noche es la oportunidad idónea para seguir cuidando nuestro pelo, y es que mientras dormimos los productos se absorben mejor y las células capilares se renuevan, ¿lista para lucir una melena como nunca antes, sin ningún esfuerzo?

