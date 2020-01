Inicio / Belleza / Shopping / Cómo recuperar tu piel tras los excesos navideños

Casi estamos clausurando la Navidad y, aunque aún no ha terminado, ya vemos las consecuencias de los excesos de estos días. Y no, no solo hablamos de esos kilitos de más que han decidido no perderse el inicio de año, la piel también nos pide un respiro: granitos, rojeces o sequedad son algunos de los regalos de Reyes de los que queremos deshacernos cuanto antes, por ello, te contamos cómo conseguirlo y volver a lucir una piel perfecta.