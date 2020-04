Remedios eficaces para acabar con los puntos negros y las espinillas y estrenar cutis

¿Quieres una piel uniforme, libre de puntos negros y de espinillas? Te damos varios trucos y consejos que te ayudarán a decirles adiós, de una vez por todas.

Somos muchas las que luchamos con una piel grasa, castigada por los poros negros y obstruidos que llevan a la aparición de espinillas. Por ello, no es de extrañar que los remedios y consejos para decir adiós a estas afecciones de la piel sean más que comunes. Hemos pronfudizado en los productos que nos prometen limpiar nuestra piel y dejarla libre de impurezas y te damos los trucos que son más efectivos.

¿Por qué aparecen los puntos negros?

Para entender qué productos y métodos ayudan realmente a combatir los puntos negros, es necesario saber cuáles son las causas de su aparición.



En la piel existen pequeñas glándulas que producen sebo, esta sustancia aceitosa es responsable de proteger la piel. A través de los canales, los poros, el sebo fluye naturalmente evitando que las agresiones externas dañen nuestra dermis. Sin embargo, cuando se da una producción excesiva de sebo, el poro tiende a agrandarse y obstruirse. En ese poro ampliado se depositan restos de sebo y suciedad causados por la contaminación ambiental o los restos de maquillaje. El resultado: el poro continúa ampliándose y se vuelve oscuro, creando lo que llamamos comúnmente "punto negro".

Eliminar los puntos negros con limpiadores efectivos

La limpieza diaria es imprescindible para decir adiós a los puntos negros. Una correcta limpieza facial, tanto por la mañana como por la noche, de no hacerlo, los poros solo se obstruirán debido a la acumulación progresiva de suciedad. Las lociones limpiadoras equilibrantes son una buena opción ya que, además de limpiar, regulan la excesiva producción de sebo.



El limpiador purificante de Bioderma es una excelente opción para eliminar los restos de suciedad de la piel, a la vez que se regula el sebo. Está disponibe en Amazon.

El tónico con ácido glicólico de Mario Badescu es también excepcional para eliminar tus puntos negros, mejorar el aspecto de tu piel y eliminar imperfeccciones. Está disponible en Sephora. Aplica dos veces al día después de aplicar el gel limpiador para que tus poros puedan aprovechar mejor el producto.

Los peelings, imprescindibles para eliminar las impurezas

Los peelings son un imprescindible en el cuidado de las pieles grasas. Desobstruyen los poros y eliminan las células muertas de la piel. Sin embargo, debes tener cuidado con la frecuencia, una vez a la semana es suficiente. Si tienes la piel sensible, mejor opta por una exfoliación a base de enzimas o con ácidos de frutas (AHA o BHA) en lugar de una exfoliación partículas, más agresiva con la piel. Tras hacer el peeling, no te olvides de aplicar una crema hidratante o calmante. La mascarilla de papaya de Elemis es una buena elección. Es rica en papaya, piña, porphyridium (la alga unicelular), sargazo vejigoso, proteína de leche, aceite de girasol y vitamina E. Déjala actuar durante 20 minutos sobre tu piel y la notarás mas brillante, limpia y luminosa. Está disponible en Look Fantastic.

Las mejores mascarillas para eliminar puntos negros

Si tienes los poros muy dilatados y la piel con impurezas, las mascarillas purificantes son un must en tu rutina de cuidados. Además del carbón activado o de los ingredientes activos de las hierbas, estas mascarillan suelen contener ácido salicílico. Este ácido libera la piel del exceso de sebo y estimula la regeneración celular. El resultado es un rostro libre de puntos negros, con un aspecto más uniforme.



Estas son nuestras 3 preferidas de Sephora:

Sephora Collection - Mascarilla peel-off anti puntos negros: contiene ácido glicólico y aloe vera para reducir los puntos negros y calmar la piel. Está formulada con un 89 % de ingredientes de origen natural. Puedes encontrarla aquí.

contiene ácido glicólico y aloe vera para reducir los puntos negros y calmar la piel. Está formulada con un 89 % de ingredientes de origen natural. Puedes encontrarla aquí. Caudalie - Mascarilla instante destoxificante: mascarilla a base de arcilla y ingredientes naturales, elimina las toxinas de la piel y hace que tus poros respiren. Puedes encontrarla aquí.

mascarilla a base de arcilla y ingredientes naturales, elimina las toxinas de la piel y hace que tus poros respiren. Puedes encontrarla aquí. Dr. Jart+ - Dermask Ultra Jet Porecting Solution: esta mascarilla está enriquecida con carbón y produce burbujas concentradas que purifican la piel. Está disponible aquí.

Bandas anti-puntos negros: ¿son efectivas?

Con la limpieza diaria y el cuidado facial adecuado puedes reducir notablemente los puntos negros pero, a veces, necesitamos una solución SOS que los elimine de inmediato. Es aquí cuando las bandas anti puntos negros hacen su aparición. Si los aplicas correctamente, funcionan, ya que extraen las acumulaciones de sebo de los poros, dejándolos liberados.



>Puedes comprar las tiras de puntos negros de Garnier aquí.



El problema de estas tiras es que no son eficaces contra las espinillas. Además, el efecto dura poco tiempo y el poro recupera su apariencia original a los pocos días. Aplica estos parches solo una vez por semana y sigue los demás cuidados para mantenerla limpia.

¿Cumplen lo que prometen los limpiadores de poros?

Los limpiadores de poros han ganado gran popularidad en los últimos años. Se trata de un instrumento que se coloca sobre la piel y succiona los poros para absorber la suciedad que se ha acumulado en ellos. Es bastante eficaz en las zonas más castigadas por las impurezas, como la nariz y la barbilla, aunque su acción es menos visible en otras zonas, como en las mejillas.

Después de haber probado los limpiadores de poros podemos decir que son eficaces si se usan con frecuencia (dos veces por semana), pero siempre y cuando se acompañen de una rutina facial correcta.

>Puedes encontrar este limpiador de poros en Amazon.

Remedios caseros eficaces frente a los puntos negros

Existen varios trucos caseros que también pueden ayudarte a mejorar el aspecto de tus poros, toma nota.

1. Aceite de árbol de té contra los puntos negros

El aceite de árbol de té es un método excelente para eliminar los puntos negros y las espinillas de forma natural. Tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que puede ayudarte a mejorar el aspecto de tu piel. Puedes comprar aceite de árbol de té puro en Amazon aquí.



Puedes aplicar el aceite de árbol de té directamente sobre la zona de la piel afectada, ya sea puro, diluido en agua o a través de crema con aceite de árbol de té. Aplícala 3 veces al día con un disco de algodón, después de unos días verás la mejoría en el aspecto de la piel. Recuerda lavarte las manos antes de aplicarlo para no contaminar la zona afectada con más bacterias.

2. Zinc, tu aliado contra los puntos negros

El zinc es un mineral muy necesario en muchos procesos metabólicos: es importante para la curación de heridas, inhibe la inflamación y reduce la producción de sebo, entre otros. Ya que el cuerpo no puede producirlo, debemos dar un aporte a través de la alimentación.

>Esta crema con zinc puede ayudarte a deshacerte de un grano o punto negro inoportuno.

3. Arcilla curativa frente a puntos negros

,La arcilla tiene la capacidad de eliminar el sebo y las toxinas de la piel, ya que le suministra importantes minerales mientras que, al mismo tiempo, promueve la circulación sanguínea. La arcilla verde es especialmente beneficiosa para piel, está disponible en Amazon de forma pura, en polvo. Tan solo tendrás que mezclarla con un poco de agua tibia, ponerla sobre la piel a modo mascarilla, dejar actuar durante 20 minutos y disfrutar de todos sus beneficios naturales. Puedes comprarla aquí.

Un estilo vida saludable, imprescindible para lucir una piel sana

Además de seguir las rutinas de cuidado facial apropiadas y utilizar herramientas útiles para eliminar la suciedad de los poros, llevar un estilo de vida saludable también es imprescindible a la hora de lucir una piel sana.



El estrés, la falta de sueño, el tabaco y el alcohol son muy nocivos para el aspecto de la piel. En particular, la nicotina obstruye los poros y causa el envejecimiento prematuro de la piel. Como resultado, la piel produce un exceso de grasa y sus poros se dilantan. Por ello, para un rotro uniforme, el estilo de vida es esencial.



Igual de importante es el ejercicio físico, sobre todo en fases de estrés. El ejercicio físico mejora la circulación sanguínea y favorece la oxigenación de la piel, mejorando su aspecto.

Puntos negros y poros dilatados: así afecta la alimentación

Llevar una dieta saludable tendrá, sin duda, un impacto positivo en tu piel. Los minerales como la biotina, el hierro, el zinc y otros nutrientes, como la vitamina C son imprescindibles para la salud de la piel. Las dietas ricas en frutas y verduras, y bajas en azúcares y grasas saturadas darán el aporte necesario de los nutrientes para tu piel. Y no lo olvides, beber suficiente agua ayuda a que la piel esté completamente hidrata y jugosa.