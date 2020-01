Deshazte de las arrugas: 5 tips para una frente lisa

¿Empiezas a notar las primeras arrugas sobre tus cejas que te hacen parecer enfadada y de mal humor? Te damos 5 consejos para deshacerte de esas pequeñas líneas de expresión y para prevenir que se hagan aún más profundas.

Las distintas arrugas o marcas de la edad que van apareciendo en nuestra cara van cambiando nuestra expresión poco a poco. Mientras que las arrugas en las comisuras de la boca o las patas de gallo nos dan una apariencia de felicidad, los surcos en la frente nos hacen tener un ceño fruncido y una cara de mal humor. Si quieres evitar que esas líneas crezcan y tu gesto se modifique, te damos 5 consejos para evitarlo y seguir luciendo una tez joven y un rostro que desprenda buen humor.

¿Por qué aparecen las arrugas?

Las arrugas transversales de la frente surgen de movimientos faciales de nuestro rostro qiue hacemos constantemente de forma natural. Si eres especialmente expresiva, es normal que las arrugas del rostro aparezcan antes de lo que quisieras. Cuando te enfadas, no comprendes algo o estás muy concentrada es común fruncir el ceño, lo que a la larga puede crear estas arrugas de expresión por encima de las cejas. El problema de estas marcas es que nos hacen parecer serias, estresadas o de mal humor. Por tanto, no es de extrañar que la aplicación de botox en esta zona sea uno de los tratamientos cosméticos más deseados. Pero...que no cunda el pánico, además de inyectarte ácido hialurónico o botox, existen otras medidas para evitar que crezcan estas líneas en tu frente.



Te damos 5 consejos para tener una frente lisa:

Tip 1: mejor prevenir que curar. Empieza con las cremas antiarrugas

¿Las líneas de tu frente casi no se notan aún? Entonces es el momento de empezar a actuar. Manténlas a raya por un tiempo con una buena crema o sérum antiarrugas. Los agentes eficaces contra el envejecimiento, como puede ser el colágeno, el ácido hialurónico o el retinol le aportan a la piel humedad, fomentan la regeneración celular e inhiben los radicales libres que descomponen el colágeno de nuestra piel. Esto se traduce en un rostro más joven durante más tiempo. Cuanto antes empieces a cuidar la piel, más tiempo tardarán las arrugas en deformar tu expresión y es que la mejor solución antiarrugas es la prevención y retrasar su aparición.

Te recomendamos el sérum con pro-retinol de L'Oreal Paris Dermo Expertise. Es un buen producto con el que prevenir el envejecimiento celular ya que tiene un precio asequible pero unos ingredientes eficaces a la hora de favorecer la elasticidad cutánea. Si aún no tienes muchas arrugas, no necesitarás invertir mucho dinero para conseguir productos que te ofrezcan unos buenos resultados.

Mejora la firmeza del rostro y los diferentes tipos de arrugas se reducen

Con Adenosina, activo anti-arrugas para combatir los signos del envejecimiento y Fibrelastyl, complejo reafirmante que refuerza la tonicidad de la piel para una mayor firmeza.

Tip 2: suaviza las arrugas con un rodillo de jade

Los masajes faciales regulares pueden tener un efecto muy positivo en la piel ¿Por qué? Estimulan la circulación sanguínea de la piel, fortalece el metabolismo y favorece la regeneración de la piel. Además, relaja nuestros músculos responsables de las expresiones faciales y, a su vez, de la aparición de las arrugas. Los rodillos faciales hechos de piedras de jade o cuarzo rosa son excelentes. La superficie fresca y suave de estas piedras es muy agradable al tacto del rostro y tiene un efecto antiinflamatorio. El mejor momento para este masaje facial es por la noche, después de desmaquillarte y justo antes de irte a dormir. Después, aplica tu crema de noche o tu mascarilla para dormir, la piel estará preparada para absorber todos los activos.

Compra tu rodillo de jade en Amazon por 14,99€.



¿Aún no conoces los dermarollers? Son otros de los must de belleza para un rostro sin arrugas:

Dermarollers: todo lo que debes saber sobre el tratamiento de belleza definitivo

Tip 3: Parches antiarrugas para corregir las imperfecciones mientras duermes

Si no tienes tiempo para masajes faciales antes de irte a dormir, existen otras alternativas para cuidar tu piel durante la noche. Una de ellas son los parches antiarrugas, muy fáciles de utilizar. Tan solo tendrás que pegarlos en la piel antes de irte a dormir y fijarlos con un poco de agua. Impiden que hagas expresiones forzadas mientras duermes.



La opción que hemos seleccionado para ti, de la marca Frownies, está enriquecida con ácido hialurónico y agua de rosas, no solo impedirá que tenga las expresiones que producen las arrugas, sino que además enriquecerá tu piel con ingredientes esenciales para corregirlas.

Tip 4: Elige un tratamiento más concentrado si tienes las arrugas marcadas

Si las arrugas de expresión se han instalado en tu frente de una forma muy marcada, necesitas actuar de forma inmediata con productos más potentes y una rutina de belleza completa. Hazte con 3 productos imprescindibles para el cuidado de las arrugas: crema de día, crema de noche y sérum facial.



Al elegir la crema de día, hazte con una con SPF, el sol es uno de los principales factores del envejecimiento cutáneo, evita que haga mella en tu piel. Crema de noche y sérum: elige los que tengan ingredientes esenciales como la vitamina C, el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico o el retinol. Guíate por las opiniones de otras mujeres antes de comprarlos, si han sido efectivas para un porcentaje alto de las personas que ya lo han probado, es posible que también funcione en tu piel. Se constante a la hora de aplicar estos productos y pon atención a la limpieza de la piel, si lo haces, notarás resultados visibles en pocos meses.

Nuestras recomendaciones:



Estuche antiedad, Lebyutí: este estuche incluye una crema de día, un sérum antiarrugas y un contorno de ojos para las líneas de expresión de esta zona tan delicada. Al tratarse de un set de belleza, te saldrá mucho más económico que comprar los productos por separado.

Versión low-cost: estuche cellular de Nivea, incluye crema de día y crema de noche por un precio muy asequible. La crema de día tiene factor SPF 30, extracto de Magnolia y Ácido Hialurónico, que mejora la capacidad de la piel de mantener un alto grado de hidratación. La crema de noche potencia la regeneración de la piel durante la noche, reduciendo las arrugas.

Tip 5: el ácido hialurónico, tu mayor aliado

Otro remedio infalible para arrugas pronunciadas es el ácido hialurónico. A diferencia del botox, el ácido hialurónico tiene un efecto más suave, no todas las expresiones faciales desaparecen detrás del tratamiento pero la piel está acolchada desde el interior tras inyectar este ingrediente. El inconveniente es que estos tratamientos son bastante caros y deben repetirse cada 6 meses para una eficacia total, ya que el ácido hialurónico se acaba reabsorbiendo y se pierde el efecto. Puedes enriquecer tu piel con sérums con alto contenido en ácido hialurónico, el resultado es menos efectivo que si lo inyectas, pero también notarás las arrugas más suavizadas.



Te recomendamos el suero de ácido hialurónico de la marca Poppy Austin, es uno de los que un mayor contenido en este ingrediente te ofrecen a un precio asequible. Cómpralo en Amazon por 19,49€.

