Esta cartera de piel de Lidl por 3,99 euros es el regalo perfecto para regalar o darse un capricho en Navidad

Si quieres adelantarte a la Navidad y comenzar a ocuparte de los regalos, Lidl tiene buenas ideas que gustarán a todas y por muy poco dinero, así que ¡aprovecha ya porque están a punto de agotarse!

El mes de diciembre es el de las compras navideñas por excelencia, pero ¿por qué no adelantarse cuando hay buenas ofertas? En la sección de moda de Lidl han traído estas preciosas carteras que son un detallazo para regalar a tus amigas, tus hermanas, o ¡para ti misma!

Cartera de mano para mujer

La cartera es un accesorio útil y elegante, así que es una buena idea para cualquiera. Su diseño es muy sencillo y atemporal, por lo que es fácil que guste a cualquiera, pero a la vez es moderno y funcional. Cuenta con varios compartimentos para guardar los billetes, monedas y tarjetas de crédito de manera separada y ordenada para que siempre estén a la vista. El compartimento para las monedas se cierra con cremallera para evitar que se salgan en el momento más inoportuno. A pesar de que el precio es realmente bajo, la calidad del producto es de primera. Está elaborado con cuero auténtico (100% cabritilla) y forro de poliéster.

Este cuero le da un acabado suave y resistente, muy agradable al tacto. El detalle del asa para poder llevarlo o transportarlo más fácilmente es perfecto, pero si no te gusta se puede retirar fácilmente. Está disponible solo en gris clarito pero es un color que pega con todo. La verdad que si no terminan de convencerte todos estos detalles, lo que terminará de alegrarte es saber que el precio no llega a los 4€. Con un presupuesto así puedes regalar estas carteras de calidad a varias de tus amigas y quedar estupendamente estos próximos Reyes, pero no esperes para ir a por ellas.

Lidl a precios aún más bajos

A principios de año la cartera se incorporó al catálogo de Lidl a un precio de 11,99€, pero ahora puedes conseguirla a tan solo 3,99€ ya que está catalogada como outlet. No dudes en echar un vistazo a esta sección outlet de Lidl porque puedes encontrar aparatos electrónicos y artículos de moda que pensabas que habías dejado escapar y te llevarás una buena sorpresa con sus precios hiperreducidos. Para acceder a esta sección busca en la web de Lidl en el menú de la izquierda donde dice “Compra online” y desciende hasta que encuentres la sección Outlet.

Además de encontrar online todos estos productos descatalogados, también tienen tiendas físicas outlet Lidl denominadas Factori Discount. Por ahora cuentan con tan solo tres establecimientos en la Comunidad de Madrid. Uno en Pinto, concretamente en la Calle Sierra Morena, 6, otro en Vallecas, justo en la Calle Pilar de Madariaga Rojo, 17 y el tercero en Alcalá de Henares, en la Avenida de Madrid, 32. El horario de apertura de estos locales es de lunes a viernes de 9:30h a 21:30h horas y los domingos de 10h a 15h (salvo los festivos).