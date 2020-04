Estas son las causas de los granitos en la barbilla y así puedes eliminarlos

¿Estás luchando contra las impurezas de tu piel? Si los granitos en la barbilla son una constante en tu rostro, te contamos cuáles son sus causas para que puedas elegir los mejores tratamientos que harán que desaparezcan para siempre.

Los granos en la barbilla no son una cuestión de edad, aunque hace tiempo que dejamos atrás la pubertad, las espinillas y los puntos negros pueden estropearnos el día. Y es que no solo los desequilibrios homonales son los culpables de la aparición de estas impurezas, la dieta, el estrés y una serie de malos hábitos también podrían ser causantes de las imperfecciones que se instalan sobre tu barbilla a menudo. Afortunadamente, hay algunos hábitos que puedes seguir para combatir las impurezas y los granos en la barbilla. Estos son los mejores consejos.

Evita los granitos en la barbilla: ¡aleja las manos de tu cara!

Este consejo puede parecer obvio y muy sencillo de llevar a cabo, pero es más difícil de lo que podríamos pensar a priori. Ya sea trabajando frente a un portátil, haciendo una llamada teléfonica o mientras estás atascada en una caravana infinita, siempre estamos tocándonos la cara sin darnos cuenta. No importa lo meticulosos que seamos y las veces que nos lavemos las manos, estas nunca están completamente libres de gérmenes. Quizá esta es precisamente la causa de la aparición de granitos en tu barbilla. Las bacterias de nuestras manos migran directamente hacia nuestra piel, causando impurezas y provocando inflamación en los granitos que ya existen en nuestro rostro. Por ello, para evitar que esto ocurra: ¡aleja las manos de la cara!

Dale un respiro a tu piel

¿Tienes muchos granitos o pequeñas ampollas en tu barbilla y alrededor de tu boca? Estas impurezas podrían estar causadas por dermatitis perioral. Esta afección está provocada por el uso de determinados productos para el cuidado de la piel y de la cara, como cosméticos con bases oleosas, pastas dentífricas con flúor o geles antibióticos. Esta reacción de la piel no es peligrosa ni contagiosa, simplemente indica que tu piel es más sensible a diversos productos y no está siendo capaz de producir grasas naturales que la protejan de los ingredientes más agresivos.



Lo ideal para frenar la dermatitis perioral es dándole un respiro a tu piel. Deja de maquillarte y de usar cremas durante unas semanas para que el sarpullido alrededor de la boca y de la barbilla desaparezca. Si, a pesar de frenar el uso de cosméticos la afección no disminuye, consulta a un dermatólogo para que te indique el mejor tratamiento.



Truco casero: el té negro es un remedio natural eficaz para disminuir la inflamación de los sarpullidos. Prepara una taza de té y coloca la bolsita en la nevera hasta que se enfríe. Después, pásala sobre las zonas afectadas.

Truco para prevenir la aparición de granitos en la barbilla: limpia las brochas de maquillaje

¿Recuerdas la última vez que limpiaste tu esponja de maquillaje y tus brochas? Si la respuesta es no, sin duda hace demasiado tiempo, más del que tu piel puede tolerar. En nuestros accesorios de belleza, además de los residuos de maquillaje, también se depositan células muertas de la piel, sudor, grasa y baterias. Si no limpias tus brochas regularmente, todas estas impurezas volverán a tu piel cada vez que te maquilles, provocando la aparición de espinillas y puntos negros en tu barbilla, y también en otras zonas de tu rostro.



Consejo: puedes limpiar tus brochas con facilidad con un jabón específico, capaz de eliminar las bacterias y con una paleta donde frotar las cerdas para una desinfección total.



3 productos recomendados con los que limpiar tus brochas:

Real Techniques - Bálsamo limpiador y almohadilla de limpieza de brochas. Disponible en Amazon.

MAC - Limpiador de brochas de maquillaje. Disponible en Look Fantastic.

DU care - Jabón y base limpiadora de brochas de maquillaje. Disponible en Amazon.

Los consejos de limpieza no solo se aplican a tus brochas y esponjas de maquillaje, las toallas, almohadas o tus bufandas y fulares también están en contacto constante con tu rostro, por lo que debes limpiarlas a menudo para evitar que el acné de tu barbilla empeore.

El estrés, el peor enemigo de tus granitos en la barbilla

¿Una lista infinita de tareas por hacer? ¿Una discusión con tu pareja que se ha ido de las manos? Un pico de estrés puede ser también el causante de la aparición de granitos e impurezas en tu barbilla. Desafortunadamente, no siempre se pueden evitar los problemas, pero sí podemos cambiar la forma de afrontarlos. El ejercicio físico, por ejemplo, puede ayudarte a mejorar tu estado de ánimo, reduciendo el estrés y disminuyendo los problemas físicos que este causa. Dormir bien también es imprescindible para regular la ansiedad y el exceso de estrés, además, mejora un correcto descanso mejora el aspecto de nuestra piel.

Los mejores productos para deshacerte de los granos en la barbilla

Una correcta limpieza facial y una rutina con los productos adecuados puede mejorar notablemente el aspecto de los granitos de tu barbilla, eliminándolos y evitando que vuelvan a aparecer. Por supuesto, evita tocarte los granitos, así solo conseguirás aumentar la inflamación, además de propagar la infección en otras parte del rostro.



Si tienes granitos en la barbilla, sigue una estricta rutina de cuidado facial y usa productos específicos contra pieles grasas, con tendencia al acné.



Paso 1: limpia tu rostro con un gel limpiador suave. Si tu piel es propensa a tener acné, repite esta acción tanto por la mañana como por la noche, de esta forma, eliminarás la suciedad acumulada en los poros, consiguiendo que la piel respire y quede purificada.

El gel limpiador purificante de Vichy es perfecto para pieles grasa o mixtas con cuadros de acné frecuentes. Limpia las pieles castigadas por los poros dilatados, los brillos o la aparición de granitos en la zona T y en la barbilla. Está disponible en Amazon.

Paso 2: Hidratra tu piel con el producto adecuado. Aplica una crema hidratante ligera a base de agua. No uses productos con bases oleosas, aportarán más grasa a tu piel y fomentarán la aparición de granitos.



La crema hidratante en textura gel Hydraboost de Neutrogena hidrata la piel sin aportar grasa y sin obstruir los poros. Es perfecta para pieles mixtas y grasas con tendencia a acné. Puedes encontrarla en Amazon.

Paso 3: Usa productos especiales para el cuidado de las espinillas.

Los productos contra las espinillas, que se aplican únicamente sobre la zona afectada, tienen un efecto antibacteriano y consiguen secar y disminuir los granitos de forma rápida y efectiva. Aplica un poco de la crema sobre la espinilla antes de irte a dormir, así podrá trabajar durante la noche y su efecto será visible al día siguiente. Usa las cremas anti-espinnillas con moderación y solo sobre el granito, de otra forma podrían provocar deshidratación y sequedad en la piel. La crema Acniben On the Spot de ISDIN es muy efectiva a la hora de secar tus granitos de un día a otro.



Los mejores remedios caseros contra los granitos en la barbilla

Uno de los mejores remedios naturales anti acné es el aceite de árbol de té (disponible aquí). Tiene propiedades antiinflamatorios y antibacterianas que luchan contra las impurezas de la piel y evitan la aparici´n de granitos.





Granitos en la barbilla: ¿por qué aparecen?

Son muchas las causas que pueden provocar la aparición de acné e impurezas en la piel. El estrés, los desequilibrios en la dieta, el exceso de alcohol o el tabaco suelen ser los principales culpables, sin embargo, no son los únicos. Como te hemos contado, otros malos hábitos de los que no somos conscientes, como el constante contacto de las manos con nuestra piel, la falta de limpieza de las brochas de maquillaje o la no desinfección de la pantalla del móvil, pueden también provocar granitos y puntos negros.