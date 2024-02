En Opticalia son conscientes de la importancia de elegir unas gafas que reflejen nuestra personalidad. Su nueva colección lanzada con Pull&Bear nos enseña que el mejor estilo es el que nos represente.

Dentro de tu círculo social seguramente conozcas a esa persona que piensa que cualquier lugar es el ideal para hacerse un selfie y, si no es así, quizá esa persona seas tú. Tal vez te identifiques con aquella que siempre manda podcasts para relatar los últimos acontecimientos de su vida, con el que nunca tiene tiempo para quedar, o con el que siempre sale divino en todas las fotos en las que sale. Si bien todos somos distintos, algo es común en todos nosotros, y es que vemos el mundo de una manera diferente. Basándose en esta filosofía, Opticalia ha decidido lanzar una nueva colección de gafas graduadas en colaboración con Pull&Bear, que nos demuestra que la mejor manera de celebrar la vida es siendo nosotros mismos.



Descubre la nueva colección de gafas graduadas de Opticalia y Pull&Bear



Hay cosas que, pese a que siempre han estado ahí con nosotros, únicamente las valoramos cuando las admiramos bajo nuestro propio punto de vista. Esta nueva campaña de Pull&Bear x Opticalia, bautizada como "Cruasán", es algo más que una simple colección de gafas graduadas de diseño exclusivo. Esta es una oportunidad única para que te admires a ti mismo, sin filtros ni artificios de por medio. ¿Y qué mejor aliado para esto que una de las marcas más importantes en el mundo de la moda y de las tendencias actuales?



Dentro de su catálogo de diseños exclusivos encontrarás monturas clásicas de colores neutros, hechas para aquellas personas que prefieren apostar por lo sencillo. También podrás elegir entre diseños imposibles y de todos los colores, para aquellas personalidades más atrevidas. Sin duda alguna, lo mejor de todo esto se trata de una oferta de lanzamiento de Opticalia con cristales graduados antirreflejantes por tan solo 89 euros. Y si necesitas usar cristales progresivos y antirreflejantes, podrás hacerte con ellas por tan solo 189 euros.



A continuación, antes de que la indecisión consiga apoderarse de ti, vamos a hablarte de algunas de las monturas pertenecientes a esta nueva colección de Pull&Bear x Opticalia que acabarán formando parte de tu carta de presentación.

Montura de gafas Bianca

El diseño de estas gafas irradia personalidad, y hablará antes siquiera de que puedas abrir la boca. El modelo Bianca en color rosa perteneciente a la colección Pull&Bear x Opticalia luce una forma rectangular con un ligero toque cat eye que desprende confianza, concentración y, sobre todo, alegría. Una de las piezas clave que toda insider necesita en su look y con el que podrás hacerte por tan solo 89 euros, monturas más cristales antirreflejante, para así lucir carácter y estilo.



Montura de gafas Eugene

Un modelo que opta por lo clásico y está hecho para darle un punto sofisticado a cualquier look. Si lo que buscas es mantener la forma clásica redondeada añadiendo, al mismo tiempo, un toque de color, podrás elegir el modelo azul y burdeos. Una forma que siempre apetece y que luce un toque desenfadado perfecto para jóvenes de cualquier edad.



Montura de gafas Enid

Si te defines como una persona libre, atrevida y con ganas de comerte el mundo, las gafas Enid son justo lo que andabas buscando. Este modelo conseguirá subirte el ánimo y darte el empujón que necesitas para lanzarte al vacío e ir a por ello. Diseño rectangular en color miel de Opticalia lleno de personalidad.



Montura de gafas Weems

Las últimas monturas de gafas de la colección Pull&Bear x Opticalia del que vamos a hablarte se trata del Weems, perfecto para combinar estilo con color. Manteniendo una forma redonda y luciendo un diseño original de leopardo en la parte superior con un sutil color melva en la inferior, esta es la elección ideal para cuando tienes problemas terminando tu look o buscas algo que no esté lleno de color.



Recuerda que la colección Pull&Bear x Opticalia va mucho más allá de estos cuatro modelos de monturas. Cada mirada es única, por lo que ahora es tu turno de elegir cuál será la opción perfecta para tu personalidad y outfit. Encuentra tu óptica más cercana o pide cita online, ¡y disfruta de un look de escándalo cambiando tu forma de mirar la vida!