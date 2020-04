¿Estás buscando la máscara de pestañas perfecta? Hemos probado las más conocidas del mercado para ver cuál de ellas nos aporta mayor volumen y densidad en nuestras pestañas, estos son nuestros resultados.

Un buena máscara de pestañas debería ser capaz de alargar nuestras pestañas sin apelmazarlas y sin dejar grumos. El color es también muy importante, una máscara altamente pigmentada es capaz de dar mayor profundidad a nuestra mirada y potenciar el efecto volumen. Además, debe ser fácil de quitar...no queremos esas máscaras con buenos resultados, pero que se adhieren cual cemento a nuestras pestañas. Puede parecer imposible encontrar un producto que cumpla con todas estas cualidades y que, además, tenga un precio asequible, pero existen. Hemos probado varias máscaras de pestañas del mercado, las más conocidas y vendidas: ¿cumplen con lo que prometen? ¿cuál es la mejor en relación calidad-precio? Te contamos todo.

Test 2020: las mejores máscaras de pestañas del mercado

Maybelline New York - Lash Sensational - Calidad a buen precio

Si buscas una máscara de pestañas que te asegure buenos resultados a un precio muy asequible, la máscara Lash Sesational de Maybelline es una buena opción. Su precio es inferior a 5€ y está muy bien valorado por las usuarias, tiene una puntuación de 4,2 estrellas de 5 y más de 3200 valoraciones. Su cepillo curvado amplía y riza las pestañas para un efecto abanico que amplificará tu mirada. Sus pigmentos le dan máyor intensidad a tus pestañas y son resistentes al agua, muy útil para ir a la piscina o hacer deporte, aunque dificulta su eliminación. Se trata de una opción muy recomendable dentro de los productos low-cost del mercado.

2. L'Oréal Paris Máscara de Pestañas Paradise Extatic, pestañas a todo volumen

Otra de las mejores máscaras de pestañas que puedes encontrar en el mercado por menos de 10€. Gracias a su cepillo con cerdas suaves puedes alargar tus pestañas notablemente y conseguir un mayor volumen. Está enriquecida con aceite de ricino, un ingrediente natural que no solo hidrata tus pestañas, sino que también fomenta su crecimiento. Otra de las cosas que nos ha gustado de Paradise Extatic es la facilidad con la que se quita, no deja las pestañas "duras", sino que crea un efecto voluminoso muy natural. El punto en contra de esto es que no es waterproof, por lo que no es muy recomendable si vas a hacer deporte o alguna actividad acuática. Tiene una puntuación en Amazon de 4.3 estrellas de 5 y más de 2500 valoraciones. Está disponible en varios colores para que puedas dar un toque de creatividad a tus ojos.

Clinique High Impact Curling Mascara, consigue un efecto rizador de pestañas

Esta máscara de pestañas tiene un precio más elevado que ronda los 25€, pero es una verdadera maravilla, sobre todo para pestañas largas que necesitan un efecto rizador que dure. Su fórmula riza las pestañas y les aporta un volumen que dura durante todo el día. Gracias a su cepillo curvo separa y levanta las pestañas para conseguir gran volumen y longitud. Es apto para ojos más sensibles. La gama High Impact de Clinique también tiene disponibles otras máscaras de pestañas con grandes resultados según tus necesidades, por ejemplo la Extreme Volume consigue dar mayor volumen a tu mirada, mientras que la waterproof consigue unos resultados increíbles a prueba de agua. Están disponibles en Look Fantastic (23,95€) y también en Perfumes Club (16,46€).

Benefit Roller Lash, la máscara preferida de Aretha Fusté

La máscara de pestañas de cabecera de Aretha la Galleta que, debemos confesar, también nos ha conquistado a nosotras. Su cepillo Hook 'n' Roll™ elástico consigue que la aplicación a la máscara sea sencilla y deje unos resultados increíbles. El cepillo distribuye perfectamente el producto pelo a pelo, consiguiendo un color intenso, una mirada amplia y 0 sensación de apelmazamiento o grumos. Las púas del cepillo son diferentes en cada uno de los lados, una de las partes consigue alargar tus pestañas, mientras que otro de los lados las separa para un mayor volumen y un efecto "abanico" más pronunciado. Una vez que hemos cogido el truco con el cepillo, hemos descubierto sus increíbles resultados.

Contiene la provitamina B5 y serina, ingredientes capaces de revitalizar tus pestañas para un aspecto más saludable y amplio. Otra de las cosas que nos ha gustado es que la máscara Roller Lash es fácil de quitar, la leche limpiadora o el agua micelar son suficientes, no necesitas hacerte con un desmaquillante específico para ojos o un limpiador oleoso. Está disponible en Sephora.

Lancôme Hypnôse, el top de las máscaras de pestañas

Influencers de la talla de Chiara Ferragni ya han confesado que esta es su máscara de pestañas preferida (de hecho tiene una línea personalizada). También Paula Echevarría renocío hace pocos días que confiaba en la máscara Lancôme Hypnôse para el maquillaje de sus pestañas. Efectivamente, esta es una de las mejores máscaras del mercado y, a pesar de tener un precio más elevado (alrededor de 35€), merece la pena por los resultados que ofrece. Consigue unas pestañas hasta 8 veces más espesas gracias a su cepillo, con más de 1000 cerdas, y su fórmula, enriquecida con cera vegetal de carnauba, aceite de jojoba y goma de acacia, ingredientes que nutren y mejoran la salud de tus pestañas para aumentar su longitud y grosor. Está disponible en Sephora por 35,55€, también puedes encontrar en Look Fantastic el set Lancome Limited Edition Hypnôse Classic (máscara de pestañas + Kôhl Crayon + Desmaquillante de ojos) por 29,95€.