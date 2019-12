Todo sobre el cunnilingus: sus beneficios más allá del placer

El sexo oral es uno de las prácticas sexuales más placenteras, tanto para hombres como para mujeres. El cunnilingus, la versión femenina del sexo oral, tiene numerosos beneficios que van más allá del increíble placer que proporciona, ¡descúbrelos!

A la hora de hablar de sexo y preliminares, el sexo oral ocupa un lugar destacado, siendo una de las prácticas preferidas tanto en hombres como mujeres. La estimulación de los genitales con la lengua proporciona un inmenso placer en ambos sexos y fácilmente conduce al clímax, sin necesidad de otras prácticas tales como la penetración. Los motivos para practicar y recibir cunnilingus no faltan y, aunque el placer es el principal, el sexo oral tiene muchos más beneficios que quizá desconozcas.

Cuando te practican un cunnilingus, no solo estás recibiendo un enorme placer capaz de hacer que te retuerzas, el sexo oral también tiene otros beneficios para tu organismo y para la relación con tu pareja que hacen que los motivos para practicarlo sean más que suficientes. Estos son solo algunos de los beneficios del cunnilingus:

Mejora la llegada de oxígeno al cerebro : cuando tu clítoris es estimulado, el oxígeno entra en mayor cantidad al cerebro, esto hace que tengamos una sensación de bienestar y relajación muy placenteras.

Alivia el dolor : si te duele la cabeza o los ovarios, por ejemplo, estás de suerte, recibir sexo oral hará que liberes endorfinas que mitiguen la intensidad del dolor. De sobra es sabido que el orgasmo es un analgésico muy eficaz, así que ¿por qué no optar por lo natural?

Mejora el estado de ánimo : el mejor remedio para un mal día, es un orgasmo. Di adiós al estrés y al mal humor con un buen cunnilingus que devuelva la luz a tu día.

Ayuda a conciliar el sueño : cuando tenemos un orgasmo, el cerebro emite una serie de hormonas que, después de ser liberadas, dejan una sensación de relax y bienestar que ayudan a tener un sueño profundo y duradero.

Favorece la confianza con la pareja: el sexo oral es una de las prácticas que mayor nivel de intimidad requieren, compartirla con tu pareja hará que ambos disfrutéis y que vuestros lazos se estrechen.

Trucos para un cunnilingus de 10

Si quieres hacer un buen cunnilingus, debes tener en cuenta algunos factores para que nada falle durante el proceso. Para comenzar, acércate suavemente a la vulva, haciendo paradas en otras partes del cuerpo para empezar a aumentar la temperatura antes de ir al grano. Estimula las distintas partes de la vulva antes de llegar al clítoris, los labios mayores, menores, la vagina o incluso el ano, estas zonas están llenas de terminaciones nerviosas que activarán por completo a tu pareja. No te dejes guiar por los vídeos xxx que has visto, el porno está muy lejos de lo que es el sexo en la realidad. Realiza movimientos suaves, delicados con tu lengua en la vulva de tu pareja, no te dejes llevar por la intensidad, al menos al principio. Ve aumentando la fuerza o la velocidad según tu pareja se vaya excitando. Puedes usar tus dedos para estimular otras partes de los genitales de tu pareja, por ejemplo, la vagina.



Guía a tu pareja, cuéntale qué te gusta, de esta forma podrá mejorar poco a poco hasta acercarte inevitablemente al orgasmo. Dile qué movimientos te excitan más y cuáles te resultan demasiado intensos. Compartir vuestros gustos es imprescindible para aumentar el placer entre los dos, para acercaros más a vuestras necesidades y para ganar más confianza en vuestras vida sexual.

Los mejores juguetes sexuales para un cunnilingus de 10

Si quieres mejorar el sexo oral, existen juguetes sexuales y bálsamos que pueden hacer que un cunnilingus sea inolvidable. Tanto para disfrutar en pareja, como para disfrutar sola, estas son nuestras recomendaciones para que el sexo oral sea aún mejor de lo que recordabas.

Bijoux Indiscrets - Gloss para sexo oral: para dar mayor suavidad a los movimientos de labios y lengua, para dejar un perfume erótico y para crear un contraste entre el calor de tu boca y la del sexo, este gloss hará que el sexo oral de un giro de 180º. Tanto para cunnilingus como para felaciones, te sorprenderá infinitamente. No te quedes sin probarlo.

para dar mayor suavidad a los movimientos de labios y lengua, para dejar un perfume erótico y para crear un contraste entre el calor de tu boca y la del sexo, este gloss hará que el sexo oral de un giro de 180º. Tanto para cunnilingus como para felaciones, te sorprenderá infinitamente. No te quedes sin probarlo. Bijoux Indiscrets - Láminas para sexo oral : revolucionarias y sorprendentes, estas láminas para sexo oral dejarán una sensación de frescor en el clítoris, gracias a su aroma mentolado. Se deshacen en tu lengua mientras practicas sexo oral y hacen que las sensaciones sean más intensas y desconocidas hasta ahora. No te quedes sin probarlas.

: revolucionarias y sorprendentes, estas láminas para sexo oral dejarán una sensación de frescor en el clítoris, gracias a su aroma mentolado. Se deshacen en tu lengua mientras practicas sexo oral y hacen que las sensaciones sean más intensas y desconocidas hasta ahora. No te quedes sin probarlas. Simulador de sexo oral: si llevas tiempo sin que te practiquen un cunnilingus y echas de menos la sensación, existen juguetes sexuales en el mercado que consiguen un efecto muy similar al del sexo oral. Una pequeña y suave lámina se mueve con velcidad para estimular tu clítoris hasta llegar al clímas. Puedes comprar este modelo en Amazon por 10,47€ o comprar este otro por 29,90€.

