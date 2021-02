Los piercings en las orejas, como el del tragus o del helix, siguen estando de moda. Uno de ellos es muy popular: el daith. Esta pequeña joya colocada a nivel del cartílago de la oreja seduce cada vez más. Presentación y consejos de Nicolas, propietario del Acto Tribal, para hacer un éxito de su daith piercing.

El oído externo está formado por muchos pliegues pequeños. Uno de ellos forma una coma hacia dentro casi en el centro del pabellón: la raíz de la hélice. Al igual que otras partes de las orejas, esta parte está formada únicamente por piel y cartílago. Este piercing está muy de moda con el del lóbulo y el tragus. Una moda que confirma Nicolas, piercer y propietario del estudio Tribal Act de París "es uno de mis favoritos.



Cuando se mira la oreja de perfil, no se ve ni la entrada ni la salida del anillo. "Todas las morfologías de la oreja no permiten esta perforación. La raíz de la hélice debe ser visible y no demasiado corta. La joya debe estar bien colocada y no torcida. En cuanto a la torre, es necesario tener un pliegue de cartílago para hacer este piercing. No todas las orejas tienen una, o no son lo suficientemente anchas. Por eso se recomienda ver el piercing de antemano. Verá si la perforación del daith es factible en nosotros. Esto evita que nos decepcionemos el día D si el perforador no puede hacerlo en nuestras orejas.

¿Dónde hacer su piercing en el daith?

Desde luego, no en una joyería. Los piercings se hacen allí con una pistola. Este último debe ser proscrito incluso para el lóbulo de la oreja. El material no es quirúrgico, ni preciso. La curación también es más complicada. "No es limpio y es muy traumático para los tejidos", explica Nicolas. La joya se introduce con fuerza, lo que puede aumentar el dolor. Un perforador profesional utiliza una aguja estéril de un solo uso que tira justo después de la perforación. Se equipa con guantes y mascarilla antes de tocar la oreja. Es importante acudir al lugar del piercing con antelación para asegurarse de que el lugar está limpio, se mantiene y se respetan las normas de higiene. Esta es su oportunidad de hacer su propia evaluación del salón. "Tener una buena sensación es esencial", recuerda nuestro perforador. El día del piercing se siente un poco de estrés, de ahí la importancia de sentirse en confianza con la persona. El boca a boca también es una buena pista. Un amigo que hace una buena evaluación de un salón de piercing es tranquilizador. Un salón que tiene muchos pedidos es siempre una buena señal. Por último, si un amigo te ofrece un servicio gratuito y que no es profesional, recházalo.

La compra de la joya

Se puede saber a simple vista si el anillo es de buena calidad. El titanio es uno de los metales mejor tolerados por el organismo. El acero quirúrgico es el más común y el más barato. La plata o el oro se reservan generalmente para los adornos de joyería, como la pequeña bola de arriba. El oro rosa está muy de moda, así como el cuarzo rosa. "La superficie de las joyas debe ser lisa, de espejo, sin asperezas, para facilitar la cicatrización", especifica el propietario de Tribal Act. A menudo la compra del piercing se hace en el momento. Algunos proveedores acompañan las joyas con un certificado de autenticidad que garantiza la calidad. En cuanto a las formas, todas las fantasías son posibles. El BCR, el barbell y el aro son joyas que no están adaptadas para este piercing. "En el daith, sólo ponemos anillos" confirma nuestro interlocutor. Estos pueden ser estrellados, decorados con una bola, un corazón o un brillante. Todos los adornos de la hebilla son posibles siempre que sean de tamaño micro. No hay que comprarlos en Internet. Es posible pedir joyas en Amazon u otros para su entrega. No puedes ver el anillo, no puedes comprobar la calidad. Puede ser de plata o de un material irritante. Para evitar sorpresas desagradables en el momento de la curación, seguimos siendo exigentes en la elección de las joyas. Ponemos el precio para tener un anillo de calidad.

¿Cómo va el piercing del daith?

Normalmente se recomienda una primera visita para ponerse en contacto con el perforador. El día D, lo mejor es llegar lo más relajado posible. "Es fácil decirlo, pero contribuye a que el piercing vaya bien. Por lo general, el perforador intenta que te sientas lo más cómodo posible", dice nuestro experto. Si alguna vez te has hecho un piercing en la nariz o en la oreja, tienes más confianza. La zona de la perforación del daith, el hélix, se limpia. A continuación, se realiza una marca a nivel del pliegue de la oreja para definir la zona precisa que se va a perforar. Justo después, el perforador da un antiséptico y procede a la perforación. Inmediatamente después de hacer el dentado, se inserta la joya. ¿Duele? "En el momento del paso, pica o escuece. Es fugaz. No me gusta hablar de dolor, sino de sensaciones. Y depende de la persona y del nivel de estrés. Justo después del paso de la joya, no sientes nada", dice Nicolas. El dolor no es comparable con el de un septum, el piercing de la nariz o para el labret, a nivel del labio. Los bucles o los anillos de acero están fríos, eso puede sorprender. Es mejor no pedir cita a la hora de comer o con una agenda apretada. Para estar en las mejores condiciones, no hay que tener prisa. Y por el precio, en promedio, está entre 40 y 60 euros.

¿Y después de la pose?

El dolor desapareció por completo justo después de la perforación. Es hora de que las cicatrices se curen. "En primer lugar, no te toques la hebilla ni el anillo", advierte nuestro profesional. La piel necesita acostumbrarse al piercing y al agujero para una buena curación. Al juguetear con el pendiente, se corre el riesgo de provocar una inflamación, ya que las manos no siempre están limpias, y de infección. Durante un mes, la joya se limpia todos los días. Lávate las manos. A continuación, se humedece una compresa estéril de tela no tejida con suero fisiológico y se frota suavemente sobre los extremos del anillo. Esto es para eliminar las pequeñas secreciones resultantes del proceso de curación. A continuación, con una segunda compresa, se seca suavemente la oreja. "Esto puede facilitarse comenzando con la aplicación suave de un jabón suave en la ducha antes de aclarar con suero fisiológico. Tenga cuidado, el secado del anillo es un paso importante en el proceso de cuidado", dice el propietario de Tribal Act. Por otro lado, no se duerme sobre él porque la oreja puede rozar con la almohada y mover el pendiente. Durante un mes, no nos bañamos en la piscina, la sauna, el hammam o el mar. No se usan auriculares durante al menos 6 meses. Y después de 6 meses, puedes cambiar tu anillo por un piercing de estrella o con un corazón u otro motivo. Estas recomendaciones también se aplican a los piercings como el de la concha, el tragus, el de la graja o el de la chincheta.

La perforación de la médula y las migrañas

Cuando buscamos este piercing en los buscadores, encontramos muchos artículos que relacionan el piercing daith y las migrañas. Incluso hay una página en el sitio belga de RTL. "Es una leyenda", explica Nicolas de Tribal Act.

En efecto, no existe ningún estudio que demuestre la relación entre la caída de los dolores de cabeza y la perforación a nivel de la hélice. Esta zona sólo contiene cartílago. La perforación mortal de la oreja es sobre todo estética.