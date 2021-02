El smiley piercing es el piercing del frenillo del labio superior, un tipo de piercing que es conocido por ser altamente peligroso y doloroso mientras se realiza.

Si has optado por hacerte un piercing smiley probablemente sepas que tus labios serán el centro de atención, luciendo una joya que atraviesa el frenillo del labio superior y se hace visible cada vez que sonríes.

Cara a cara con el piercing sonriente

Algunos lo llaman Piercing Smiley, mientras que otros utilizan el nombre piercing del frenillo para definirlo. Hablamos de un piercing muy especial y buscado, el del frenillo labial superior. Si sigues leyendo, descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el piercing smiley y podrás decidir si te haces uno con total conocimiento de causa.



El piercing smiley está de moda, ¡es innegable! Desde hace varios años se ha convertido en uno de los piercings más queridos y extremos. Su nombre se debe al momento en que se hace visible, es decir, mientras se sonríe. Cuando no sonríes, el piercing queda oculto y no es visible. Muchas personas que desean hacerse un piercing smiley no quieren hacerlo porque piensan que es muy doloroso, también por la delicadeza de la zona implicada, el frenillo superior del labio.



Queremos tranquilizarte, el piercing smiley es doloroso, pero no tanto como un piercing genital, del ombligo o del pezón. El frenillo del labio superior es una pieza de carne extremadamente fina. Esto significa que se tarda muy poco en perforarlo y además se siente menos dolor que en otros piercings más elaborados o complejos. En el frenillo no hay muchos capilares ni terminaciones nerviosas: ¡sentirás una molestia como la que sientes cuando te perforas los lóbulos de las orejas! Ya estás más cómodo, ¿no? Pero recuerda que, a diferencia del piercing en el lóbulo de la oreja, el piercing smiley se cura en un periodo de tiempo que va de 2 a 8 semanas. Y necesita mucho más cuidado y atención para evitar infecciones y rechazos.

Tres cosas que debes saber antes de hacerte un piercing en el smiley

Lo primero que no puedes saber si quieres recurrir a un piercing para hacerlo es el precio. Normalmente el precio oscila entre los 50 y los 80 euros y es mejor desconfiar de los precios demasiado bajos, para arriesgarte a ti, a tu salud y a las normas de higiene del estudio. Un precio demasiado bajo significa un perforador poco experimentado, un estudio no limpio o no autorizado. Su salud y bienestar están en juego, ¿merece la pena el riesgo? También porque es bueno recordar que los daños y las consecuencias de una infección o un rechazo pueden ser diferentes e incluso graves.



Durante el periodo de cicatrización, a la espera de que el orificio cicatrice, debes cuidar tu higiene bucal, utilizando siempre un enjuague bucal después de las comidas. En la primera semana es una buena costumbre evitar los alimentos muy pastosos que podrían ser difíciles de eliminar, ¡provocando infecciones muy dolorosas! Por último, algo que no hay que subestimar es la joya que se va a aplicar: debe elegirse de excelente calidad en oro, plata, titanio quirúrgico o, alternativamente, en acero quirúrgico. Uno de los modelos de joyas más utilizados para el piercing smiley es un anillo o un bastón, o unas vistosas bolas, que no pueden esperar a mostrarse en cuanto sonríes, pero las estrellas también son muy populares.



El piercing smiley es, sin embargo, una elección de la que difícilmente se puede volver atrás. En lugar de arriesgarte a arrepentirte, prueba algunas piezas de hierro falso que puedes encontrar en amazon, sólo un envío rápido para entender si es un capricho pasajero o si será amor a primera vista con tu joya. Si la idea de un piercing en el labio te entusiasma pero crees que el smiley piercing no es adecuado para ti, descubre también todos los demás tipos de piercings que afectan al labio superior o inferior y los famosos piercings múltiples que imitan las mordeduras de algún animal peligroso, como la famosa mordedura de araña, la mordedura de serpiente o la mordedura de tiburón y que quedan muy bien con joyas de bola, bolas, barbos, anillos pequeños, anillos grandes y todas las demás formas que tu estilo y tu fantasía te sugieran!



Después de haber hecho un piercing sonriente, tu boca será el centro de atención: ¡decórala con maquillaje para conseguir un efecto realmente sorprendente!