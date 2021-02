Te gustan los piercings, pero ¿eres un verdadero experto? ¿Conoces todos los nombres de los piercings en las distintas partes del cuerpo? Si la respuesta es no, es hora de arreglarlo.

Estamos a punto de descubrir todos los secretos de los piercings, pero ¿conoces sus nombres? No todos los piercings son iguales, por eso dependiendo del modelo, forma, etc...tienen diferentes nombres. Conoceremos todos los tipos de piercings y aprenderemos sus diferentes nombres! Si, por el contrario, prefieres los tatuajes a los piercings, aquí tienes todo lo que debes saber antes de hacerte uno.



¿Qué es un piercing?

El piercing es la perforación de una parte del cuerpo. Desde el clásico agujero en las orejas hasta agujeros en el ombligo, la nariz, la boca, los pezones, el cartílago. Todo el mundo conoce los piercings como expresión de la moda, las tendencias y el estado de ánimo contemporáneo. Pero poca gente conoce los nombres específicos, algunos muy caprichosos, que toma el piercing en función de la zona del cuerpo de que se trate para tener una visión completa y exhaustiva. Si sigues leyendo hoy descubrirás todos los tipos de piercing, ¡por orden alfabético!

Todos los piercings y sus nombres de la A a la D.

Ampallang: es el nombre del piercing que atraviesa el glande horizontalmente (como todos los que afectan a los genitales masculinos y femeninos es una práctica muy dolorosa).

Mordida de Ángel: la mordida de ángel es uno de los piercings más populares: con este nombre se indican dos piercings simétricos en los extremos del labio superior.

Anti-ceja: este tipo de piercing se coloca justo debajo del ojo. Es un tipo de piercing extremadamente doloroso, es muy fácil que se produzcan episodios de rechazo.

Anti-smily: este piercing que caracteriza a la lengua es indoloro y apenas crea problemas a quienes lo eligen.

Anti-trago: es un piercing de la zona de la oreja, situado exactamente entre el cartílago y el lóbulo. Entre los de la cara es uno de los más molestos. Es el equivalente al trago, como indica su nombre.

Apadravya: es otra perforación del glande, en sentido contrario al Ampallang.

Esta práctica es muy dolorosa: es mejor estar extremadamente motivado para evitar lamentarse (y sentir un dolor excesivo).

Puente: se denomina "puente" a la perforación entre los ojos que atraviesa el tabique nasal. La joya puede insertarse vertical u horizontalmente en el tabique nasal.

Cheek es el piercing de la mejilla. Es un piercing muy invasivo que deja una gran cicatriz. No se recomienda que lo haga un perforador sin experiencia porque es muy complejo. También hay que tener en cuenta que esta práctica requiere enormes conocimientos de anatomía. ¡Super no recomendado!

Claverage: es el piercing que caracteriza la zona del escote, muy popular entre las mujeres.

Clitoral: es el piercing en el clítoris. Es extremadamente doloroso por la presencia de muchas terminaciones nerviosas en el clítoris (es un agujero muy extremo y como todos los que involucran a los genitales está reservado para los amantes de la modificación del cuerpo).

Laberinto central: es el piercing colocado en el centro del labio inferior, no es muy doloroso y es una elección frecuente de los jóvenes.

Concha: otro piercing de la oreja, más raro y doloroso, es el que se hace en la parte interna de la cavidad.

Corsé: un piercing realmente extremo es el formado por una secuencia de agujeros en la espalda o en las piernas a modo de corsé.

Dahila bite: otro piercing doble, con dos agujeros simétricos en las comisuras de la boca.

Todos los piercings y sus nombres de la E a la O.

Eyebrown: piercing en la ceja, muy en desuso también entre los más jóvenes, no es casualidad que sea bonito, impresionante y poco doloroso. Suele ser uno de los primeros piercings a los que se somete la gente.

Isabella: es una variante increíblemente dolorosa del piercing en el clítoris.

Labret: un piercing muy común, es el del labio inferior. No es muy doloroso y es fácil de curar.

Lóbulo: es el agujero más sencillo de todos, el clásico agujero en el lóbulo de la oreja que se hace para llevar pendientes.

Microdérmico: con este nombre genérico indicamos todos los piercings muy pequeños que se pueden hacer en cualquier parte del cuerpo, incluso en los pies.

Monroe: el sexy piercing que toma su nombre de la bella Marilyn y se lleva el lunar, simulándolo con un piercing en la parte derecha del labio superior.

Madison: este es el nombre del piercing en la clavícula.

Madonna: este piercing en la parte izquierda del labio superior imita el lunar de la famosa cantante.

Medusa: este es el piercing que se realiza en el centro del labio superior.

Nuca: es el orificio de la base del cuello, situado en la parte posterior, en la nuca. Es una zona difícil de tratar y es mejor contactar con un profesional.

Pezón: como su nombre indica es el piercing del pezón elegido cada vez más por hombres y mujeres. Alerta: ¡el pezón está lleno de terminaciones nerviosas y este piercing es muy doloroso para hombres y mujeres!

Nostril: un nombre extraño e inusual para un piercing típico, el clásico agujero en una fosa nasal, sencillo, bonito, indoloro, el pendiente en la nariz es un must y uno de los más populares incluso por los jóvenes.

Navel: este es el nombre del piercing ultra sexy que atraviesa el ombligo. También en este caso hay diferentes tipos según la joya elegida y la posición.



Nombres de perforación de la P a la U.

Princesa Albertina: no te dejes seducir por este nombre real: el piercing que lleva el nombre de una princesa es muy doloroso (y se realiza entre la mucosa vaginal y la uretra).

Mordedura deserpiente: doble agujero en el labio inferior

Mordedura de araña: es un labret repetido, una secuencia de agujeros en el labio.

Stretiching ear piercing: también llamado lóbulo dilatado, una de las tendencias de los amantes de la modificación corporal y del tatuaje extremo. El estiramiento puede aplicarse a cualquier piercing, pero es más común en la zona del lóbulo.

Maleta: piercing alrededor del ano.

Lengua: un gran clásico, el piercing de la lengua. Muy doloroso y a menudo sujeto a infecciones.

Tragus: es un piercing colocado en el cartílago cerca de la apertura de la oreja. Se dice que esta práctica es muy arriesgada, pero en realidad es sólo un rumor, hay piercings mucho más atrevidos y agujeros mucho más complejos.

Veneno: otro piercing de doble orificio, esta vez en la lengua.

Medusa vertical: dos pequeñas bolas en el centro del labio superior, simétricas con respecto a la nariz.

Laberinto vertical: es un orificio que se hace verticalmente, en el centro del labio. El efecto es diferente: en este caso se ven dos bolas de la joya aplicada, una debajo del labio y otra encima.