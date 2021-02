Los piercings están de moda. Hoy en día están por todas partes del cuerpo, desde la oreja hasta la lengua, pasando por la nariz... ¡todo vale! ¿Pero qué pasa con los piercings íntimos? ¿Cuáles están diseñados especialmente para las mujeres y cuáles son los riesgos? Aquí tienes un pequeño avance...

Como con todos los piercings, te preguntas: ¿el piercing en esta zona (muy sensible) duele más que en otras? ¿No tarda la herida en curarse? En su cabeza, esas son las preguntas más frecuentes y es perfectamente comprensible.



Al fin y al cabo, un piercing íntimo es un poco más complicado que hacerse un piercing en la oreja, en el hélix o incluso en el tabique. Estamos hablando de una parte muy especial del cuerpo: la fuente femenina de placer sexual. Imposible hacerse un piercing sin pensarlo mucho, mucho, mucho tiempo...

Piercing íntimo para mujeres: ¿más que una joya?

Una cosa es segura: un piercing íntimo no es sólo una pieza de joyería. No está demostrado, pero ciertamente hay piercings que hacen que la sexualidad sea más intensa. Sin embargo, esto varía de una mujer a otra y también depende de dónde se encuentre el piercing genital. Porque hay muchos tipos de piercings íntimos para mujeres.

¿Duele mucho un piercing íntimo?

La respuesta es sí, como TODOS los piercings, no importa dónde. Por supuesto, la zona íntima, especialmente el clítoris con sus numerosas terminaciones nerviosas, es especialmente sensible, lo que no facilita las cosas. Sin embargo, el dolor no es mucho más intenso que el de un piercing clásico en la lengua, el ombligo o la nariz. Tendrás que respirar profundamente y... sé valiente!



Piercing Christina, Fork... Las diferentes variantes del piercing íntimo

En lo que respecta a los piercings íntimos, el piercing de Christina y el del capuchón del clítoris son los más populares. Muchas mujeres describen que un piercing en el capuchón del clítoris hace que el sexo sea especialmente intenso.



Por supuesto, también puedes hacerte un piercing en el clítoris, pero el dolor es mayor y tienes que ser dura. También hay piercings a través de los labios exteriores e interiores y piercings perineales. Decirlo de esta manera puede ser difícil de visualizar, así que aquí hay un resumen de las diferentes áreas:

1. Piercing Christina

El piercing Christina, también conocido como piercing del monte de Venus, está situado encima del clítoris. Entra en la parte superior donde se juntan los labios exteriores y sale en la parte superior del Monte de Venus. El piercing Christina tiene una función más estética que de estimulación sexual, ya que no toca realmente el clítoris, pero el tamaño de la joya puede marcar la diferencia... Obviamente, puede ser muy estimulante visualmente para tu pareja y para ti mismo.



El piercing de Cristina cuesta entre 30 y 50 euros. Suele tardar entre 3 y 4 meses en curarse, pero a veces puede tardar más, hasta 18 meses. Se trata de un piercing superficial que debe vigilarse y desinfectarse cada día con un spray recomendado por el profesional que le atienda. Al afeitar y depilar esta zona habrá que retirar el piercing de Cristina. Podrás cambiar la joya tan pronto como se complete el proceso de curación, no elijas un piercing con "bolas" demasiado grandes en las extremidades: podría estorbar en tu ropa o incluso durante las relaciones sexuales.

2. Perforación del capuchón del clítoris

El piercing en el capuchón del clítoris, también llamado piercing en el capuchón, es mucho más común que el piercing directamente en el clítoris, simplemente porque estimula el clítoris sin el riesgo de insensibilizarlo o sufrir un martirio en el momento de la perforación.



Hay dos posibilidades:

1. El anillo curvado o pasador se perfora verticalmente a través del capuchón del clítoris. Esto tiene el efecto de elevar ligeramente el clítoris y hace que el sexo sea mucho más estimulante, proporcionando sensaciones únicas según algunos testimonios.

2. el piercing (anillo o pasador) se perfora horizontalmente a través del capuchón del clítoris. La estimulación del clítoris no es tan fuerte como con un piercing vertical. En este caso, el objetivo es más bien estético.

Sea cual sea tu opción, un piercing en el capuchón del clítoris te costará unos 40 euros y tardará de 2 a 4 meses en curar.

3. Piercing de clítoris

Como te hemos dicho antes, el piercing del clítoris es bastante doloroso pero como todos los piercings, es cuestión de 2 segundos. En este caso, el piercing se realiza de forma vertical u horizontal a través del clítoris. Ouch. En este caso se requiere un perforador experimentado para no dañar los nervios. Este tipo de piercing puede ser estimulante durante el coito, sobre todo si se perfora de forma que eleve ligeramente el clítoris para estimularlo mejor como decíamos justo arriba.



En general, este tipo de piercing es muy poco practicado porque requiere una morfología particular: el clítoris debe ser lo suficientemente grande como para llevar una joya. Si añadimos el factor dolor y todos los riesgos de desensibilización total del clítoris... lleva a la mayoría de los profesionales a rechazar esta práctica, prefiriendo la opción de perforar el capuchón del clítoris. Un piercing en el clítoris cuesta unos 50 euros y tarda de 2 a 4 meses en curar.

Cuatro y seis. Perforación de los labios pequeños y grandes

Este piercing es muy común y puede hacerse en ambos tipos de labios. En ambos casos, puede aportar un placer sexual intensificado y no es francamente doloroso. El piercing en el labio cuesta unos 40 euros y el proceso de curación dura entre 2 semanas y 3 meses: como los labios grandes son más gruesos, tardan más en curar que los pequeños.

5. Piercing Princesa Albertina

Este piercing se perfora desde el orificio uretral hasta el orificio vaginal. Y sí, duele un poco sólo leerlo. Rara vez se practica.

7. Perforación de la horquilla

El piercing se perfora por debajo del punto en el que los dos labios pequeños se unen en la parte inferior. Se trata de una especie de efecto inverso al del piercing de Cristina, simplemente porque se coloca verticalmente a la altura de la unión de los dos labios mayores, pero en la parte inferior de la vulva. Este piercing en forma de horquilla cuesta unos 40 euros y el tiempo de curación puede ser largo, pero suele ser de 3 a 4 meses. Es un piercing superficial, por lo que es importante cuidarlo. Tenga cuidado, puede ser incómodo durante las relaciones sexuales o cuando se lleva ropa demasiado ajustada.

Piercing íntimo: ¿cuáles son los riesgos?

Ningún piercing está exento de riesgos, pero puedes minimizarlos eligiendo un buen estudio de piercing. No deberías hacerte un piercing íntimo en cualquier sitio. Los riesgos: se pueden dañar los nervios durante la perforación, lo que sería fatal en la zona del clítoris.

Es fundamental cuidar el piercing cuando se acaba de hacer e incluso después. Después de todo, no quieres arriesgarte a infectarte. Por lo tanto, la higiene absoluta en el estudio de piercing de su elección es obligatoria. Después de todo, un piercing es una herida. Esto nos lleva al siguiente punto importante: el cuidado.

Piercing genital: los cuidados adecuados

No importa lo bonito que sea tu nuevo piercing: en primer lugar, sólo tienes derecho a mirarlo, no a tocarlo. Así que puedes dejar tu vida sexual en suspenso durante unas semanas. Esto es importante para que el agujero perforado pueda cicatrizar y la zona no esté demasiado irritada. Su perforador podrá decirle exactamente cuánto tiempo. Pero puede tardar de tres a cuatro semanas.

Después del piercing: la higiene es la máxima prioridad. En la zona íntima pueden producirse inflamaciones y gérmenes con demasiada facilidad, ya que la piel suele estar oculta bajo la ropa y, por tanto, no está expuesta al aire libre. Por eso, siempre hay que limpiarse a fondo con agua. Las lociones de lavado son un tabú durante este periodo. Tampoco se recomiendan los aerosoles desinfectantes.

Piercing Christina, Fork, cap... lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer

Estas son algunas reglas básicas para la primera vez:

No tocar con las manos sin lavar

No gire ni mueva el piercing mientras haya una costra.

Preste atención al roce o a la presión de la ropa, que podría adherirse al piercing.

La bañera, la sauna, la piscina, el solárium, etc. están prohibidos durante unas 4 a 6 semanas.

Evitar el contacto con el jabón, el gel de ducha, etc.

Evite el contacto con fluidos corporales extraños como la saliva, el semen, etc.

El enjuague o el baño con concentrado de manzanilla y la desinfección con agua salada (por ejemplo, disponible como solución salina en las farmacias) son muy adecuados para el cuidado.

En todos los casos, lo mejor es obtener instrucciones precisas de su taladro. Le dirá cuántas semanas tardará en curarse y qué medidas debe tomar para prevenir o reducir la inflamación. Algunas personas confían en las infusiones de manzanilla enfriadas, que son antiinflamatorias y se aplican con un bastoncillo de algodón. Otros recomiendan soluciones a base de agua salada. Así que pregunte para saber qué es lo mejor para usted: su perforador estará encantado de aconsejarle.

