El rojo, el neón y el glamour retro brillan en la alfombra roja de los Emmy

La esperada ceremonia de los Emmy, pospuesta desde septiembre de 2023 hasta enero de 2024 debido a las históricas huelgas en Hollywood, finalmente llegó, y la alfombra roja deslumbró con una explosión de colores y estilos que valieron la espera.

El rojo, protagonista indiscutible

Siguiendo la tendencia de los Critics Choice Awards 2024, el rojo fue el protagonista indiscutible de la alfombra roja de los Emmy. Meghann Fahy, Selena Gomez, Sarah Snook y Suki Waterhouse brillaron con vestidos escarlata que no solo destacaron su elegancia sino que también capturaron la esencia de la noche.



Meghann Fahy, la favorita de "White Lotus", deslumbró con un vestido columna de terciopelo rojo de Armani Privé adornado con románticos detalles florales. Complementando su look con piezas bien colocadas de Bulgari, Fahy llevó la tendencia de las rosas rojas a un nivel sublime.



Selena Gómez, con un vestido ilusión de Oscar de la Renta en borgoña, no solo demostró su buen gusto sino también su habilidad para combinarlo con unos labios vampíricos y sandalias de terciopelo de René Caovilla. El toque final lo proporcionó un deslumbrante collar Jean Schlumberger by Tiffany con una morganita rosa de 35 quilates.



Suki Waterhouse, embarazada y estrella de "Daisy Jones & The Six", deslumbró con un vestido carmesí de Alta Costura de Valentino que realzó su figura con una atrevida espalda abierta. El diseño, adaptado para ajustarse a su embarazo, fue un testimonio de la versatilidad de la moda en la alfombra roja.



Sarah Snook, reconocida por su brillante actuación en 'Succession', cautivó a todos los presentes con su deslumbrante elección de moda en los Emmy. En un vestido imponente de Valentino, Snook demostró su sofisticación y estilo vanguardista. Añadiendo un toque de elegancia atemporal, las joyas de Cartier que lució la actriz realzaron aún más su presencia en la alfombra roja.

Neón: Una explosión de atrevimiento

El neón también dejó su huella en la alfombra roja de los Emmy. Jessica Chastain sorprendió a todos con un vestido de Gucci de lentejuelas verde eléctrico y flecos de pedrería, la nominada de "George & Tammy", fue el centro de atención con su vestido resplandeciente y sus joyas de esmeralda de Reza. La combinación de su vestimenta y sus llamativos mechones resaltaron su presencia en la alfombra roja. Mientras que Padma Lakshmi y Rhea Seehorn deslumbraron con sus looks color lima.





Glamour retro: Elegancia atemporal

El glamour retro también hizo su aparición, con celebridades optando por vestidos largos que evocaban la elegancia de otras épocas. Jenna Ortega, Ayo Edebiri y Claire Danes encarnaron este estilo con vestidos que destacaron su sofisticación y buen gusto.



Jenna Ortega, nominada por "Miércoles", dejó atrás los tonos oscuros de su personaje para lucir un vestido Dior Haute Couture inspirado en un enrejado bordado con guirnaldas de flores. Un diseño que ella misma describió como una obra de arte que se sostenía por sí sola, acentuado con gemas Dior Joaillerie.



Ayo Edebiri, ganadora de Mejor Actriz de Reparto, deslumbró con un vestido Louis Vuitton de cuero negro, minimalista pero impactante. Jessica Williams, estrella de "Shrinking", canalizó la vieja escuela con un vestido Rodarte de terciopelo negro, lazo recatado y falda de tul blanco, realzado con joyas de Simon G y Vrai.



Claire Danes, la actriz de "Fleishman Is in Trouble", logró una salida dramática con un vestido vintage rosa de Balmain. El diseño presentaba hermosas correas con joyas que se entrecruzaban en la espalda, complementado perfectamente con joyas de Cartier engastadas con piedras preciosas en tonos pastel.

