Letizia: Un guiño a la primavera con un look floral y sostenible

La Reina conquista Gandía con un estilismo que fusiona elegancia y compromiso

Ayer, la Reina Letizia acompañó al Rey Felipe VI en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2023 en el Palacio Ducal de los Borja en Gandía, Valencia. Para la ocasión, Doña Letizia sorprendió con un look que desprendía frescura y sofisticación a partes iguales, anticipándose a la explosión de colores que trae consigo la primavera.



Un traje rosa pastel de Hugo Boss sirvió como base para este estilismo. Una prenda que ya había lucido con anterioridad, pero que en esta ocasión adquirió un nuevo aire gracias a la incorporación de un top floral de Pomeline, firma canaria que ha conquistado el corazón de la Reina.

El top, bautizado como "top Letizia" por la marca Pomeline

El top destaca por su bordado artesanal en técnica Richelieu, un homenaje a la tradición y al saber hacer de la isla de La Palma. Confeccionado sobre lino, este top no solo aporta un toque floral al look, sino que también representa un compromiso con la moda sostenible, un valor que cada vez tiene más peso en el armario de Doña Letizia.



La elección de este top no es casual. Desde hace años, la Reina ha apostado por piezas con historia, elaboradas con mimo y que representan valores como la sostenibilidad y el apoyo a proyectos locales.



En esta ocasión, Pomeline, fundada en 2017 en La Palma, ha sido la firma elegida para dar un toque primaveral al look. Inspirada en los paisajes canarios, la marca ofrece prendas únicas y de calidad, confeccionadas con mimo y atención al detalle.

Para completar el look, la Reina Letizia optó por unos slingback a tono con el traje y unos pendientes de Yanes, diseño que lleva desde sus tiempos como Princesa de Asturias. Unos complementos que aportaban un toque de elegancia y sofisticación al conjunto.



La elección de Letizia no solo destaca por su estética, sino que también envía un mensaje importante: la importancia de consumir de forma responsable, apoyar la artesanía local y apostar por valores como la sostenibilidad.



Un claro ejemplo de cómo la moda puede ser una herramienta para comunicar, reivindicar y transmitir valores.

Este acto en Gandía ha sido el último de la apretada agenda de la Reina esta semana. En los últimos días, Letizia ha acompañado al Rey en actos oficiales como la recepción a una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad o la conmemoración del Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo.