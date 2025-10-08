Inicio / Psico / Consejos

Errores que te hacen sonar menos elegante (y cómo evitarlos), según una experta en habilidades de comunicación

por Estefanía Grijota ,
Errores que te hacen sonar menos elegante (y cómo evitarlos), según una experta en habilidades de comunicación© shutterstock_2631869141

Según los expertos, aprender a expresarnos con delicadeza pasa por eliminar de nuestro vocabulario ciertas palabras y expresiones que usamos a diario y que, sin darnos cuenta, restan elegancia a nuestro discurso. Si lo que buscas es proyectar más clase y saber estar, ¡sigue leyendo! Una psicóloga nos explica qué expresiones deberías evitar

El arte del lenguaje se cultiva, pero también se aprende. Cada ocasión requiere una forma distinta de expresarnos: nuestras palabras, gestos y tono comunican mucho más de lo que imaginamos y revelan una parte esencial de quiénes somos. De hecho, a veces intentamos adoptar un lenguaje más elaborado o elegante para causar una buena impresión o proyectar una imagen de clase —y está bien hacerlo—, pero existe un riesgo: que el resultado suene forzado o incluso pretencioso.

Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio entre la naturalidad y la elegancia al hablar? Los expertos explican que la clave está en cuidar el lenguaje y evitar expresiones que puedan sonar vulgares, bruscas o excesivamente coloquiales. En definitiva, la verdadera elegancia no consiste en usar palabras difíciles, sino en expresarse con respeto, amabilidad y autenticidad.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Las palabras y expresiones que deberías eliminar de tu vocabulario para irradiar elegancia

A la hora de hablar, hay ciertos aspectos clave que reflejan elegancia: la cortesía y el tacto en nuestras palabras y conversaciones. Pero, ¿cómo se puede practicar esto en el día a día? En su manual El arte de comunicar, Teresa Baró, especialista en comunicación personal y protocolo en el ámbito profesional, ofrece varias claves para lograrlo.

Por ejemplo, en lugar de un simple “Hola, ¿qué tal?”, puedes optar por un “Es un placer verte”, que transmite cercanía y consideración. Si, en cambio, necesitas expresar una opinión diferente, en lugar de decir “no estoy de acuerdo contigo” puedes usar “entiendo tu punto de vista, aunque veo las cosas de una manera distinta”. Esto podría sonar más diplomático y mostrar empatía hacia la otra persona.

Y para agradecer de forma más cálida, sustituye el típico “gracias por tu ayuda” por “no sabes cuánto aprecio tu apoyo”, una expresión más personal y emocionalmente inteligente. También conviene prestar atención a ciertas palabras que, sin darnos cuenta, pueden perder fuerza o elegancia a nuestro mensaje. Por ejemplo, el uso excesivo de “me gusta” puede dar una sensación de inseguridad o vacilación. Lo mismo ocurre con expresiones como “de hecho”, que puede sonar condescendiente, o “supongo”, que tiende a debilitar la credibilidad y la autoridad en lo que decimos.

¿Y cómo rechazamos algo de manera elegante? En lugar de un directo “No, no puedo”, puedes decir “Lamentablemente, no me será posible” o “Desafortunadamente, en esta ocasión no podré asistir”: suenan más amables y educadas. Por último, para mostrar entusiasmo sin perder elegancia, sustituye “Sí, claro” por “Por supuesto, sería un placer” o “Con mucho gusto”.

Estefanía Grijota
Estefanía Grijota
Redactora en enfemenino.com
Estefanía Grijota es experta en espiritualidad, registros akáshicos y terapias energéticas, con una profunda dedicación a guiar a las mujeres en su camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Además de …
Puede interesarte
Si alguna de estas 8 experiencias te resulta familiar, tu infancia podría haber sido más difícil de lo que imaginas
Si alguna de estas 8 experiencias te resulta familiar, tu infancia podría haber sido más difícil de lo que imaginas
El rasgo psicológico que pasa desapercibido, pero está presente en todas las personas dañinas, según los expertos
El rasgo psicológico que pasa desapercibido, pero está presente en todas las personas dañinas, según los expertos
10 decisiones que parecen buenas a los 40… pero que muchos lamentan profundamente a los 70
10 decisiones que parecen buenas a los 40… pero que muchos lamentan profundamente a los 70
Síndrome de la vida vacía: si sientes a menudo estas 7 cosas, lo padeces sin saberlo (y aquí está cómo sanarlo)
Síndrome de la vida vacía: si sientes a menudo estas 7 cosas, lo padeces sin saberlo (y aquí está cómo sanarlo)
Las personas que no responden en los grupos de WhatsApp tienen estos rasgos en común, según la psicología
Las personas que no responden en los grupos de WhatsApp tienen estos rasgos en común, según la psicología
Si no haces tu cama por la mañana, seguramente tienes estos 7 rasgos de personalidad particulares según una psicóloga
Si no haces tu cama por la mañana, seguramente tienes estos 7 rasgos de personalidad particulares según una psicóloga
Los psicólogos lo confirman: quienes ayudan a los camareros comparten esta cualidad que desconocías
Los psicólogos lo confirman: quienes ayudan a los camareros comparten esta cualidad que desconocías
¿Hablas solo y en voz alta? Esta práctica común tiene un peculiar significado según los expertos (y no lo dirías nunca)
¿Hablas solo y en voz alta? Esta práctica común tiene un peculiar significado según los expertos (y no lo dirías nunca)
Un experto revela por qué guardar silencio en los conflictos puede volverse contra ti sin darte ni cuenta
Un experto revela por qué guardar silencio en los conflictos puede volverse contra ti sin darte ni cuenta
Una psicóloga desvela por qué este comportamiento muy habitual en los niños puede estar escondiendo una mente brillante
Una psicóloga desvela por qué este comportamiento muy habitual en los niños puede estar escondiendo una mente brillante