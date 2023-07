¿Qué significa soñar con víboras o serpientes?

Soñar con serpientes, una experiencia que suele impactar. Hoy vamos a tratar de desentrañar los misterios que hay detrás de este tipo de sueños.

No siempre podemos recordar los sueños, sin embargo hay algunos que por sus particularidades, son difíciles de olvidar. Este es el caso de soñar con serpientes, una experiencia que suele impactar a quien tiene este tipo de sueños, ya que además de resultar estresante, siempre surge la duda acerca de su significado. Hoy vamos a tratar de desentrañar los misterios que hay detrás de soñar con serpientes.



Lo primero que hay que señalar es que soñar con serpientes no es un sueño común. No es el tipo de criatura con el que te cruzas a diario, por lo que tienes que prestar atención al mensaje que tu subconsciente te está lanzando. Ahora bien, ¿Qué significado tiene esa señal? Lo cierto es que no puede asociarse a uno solo, pero sí que puede interpretarse como un toque de atención ante circunstancias o pensamientos que has tratado de negar.

Soñar con serpientes puede tener múltiples significados

Dentro de los posibles significados que se asignan a soñar con serpientes hay que considerar lo que sucede en el sueño en sí, ya que dependiendo de lo que sea, tiene una interpretación u otra. Por ejemplo, soñar que te persiguen serpientes es una señal de que tienes un profundo miedo a los cambios que se avecinan o que temes que una persona te haga daño o te traicione. Pero si sueñas que suben por tu cuerpo lo que significa es que algo importante está a punto de suceder en tu vida, un acontecimiento que marcará tu futuro, y no necesariamente ha de ser negativo. Una boda o el nacimiento de un bebé pueden provocar este tipo de sueños.



Soñar con serpientes en el agua significa desconfianza hacia alguien, y si sueñas que una serpiente te ataca es una señal de que te sientes vulnerable. Por regla general la presencia de serpientes en tus sueños es una señal de que algo te causa estrés, y el tamaño de la serpiente es una representación de hasta qué punto ese acontecimiento te afecta.

¿Qué puedes hacer?

Lo primero es tratar de identificar los hechos o personas que crees que pueden haber dado lugar a la aparición de ese sueño, y a continuación analizar el porqué. Considerando algunos de estos significados, tendrás que darle mayor o menor importancia, pero desde luego, nunca ignores el mensaje. Tu subconsciente es capaz de captar matices que tu mente consciente no alcanza a comprender, y el sueño es la manera en la que te proporciona esa información.



Por ejemplo, es relativamente normal que un hecho que va a cambiar tu vida, como un cambio de ciudad, de trabajo, o el iniciar una nueva relación te genere estrés, ya que te enfrentas a una etapa desconocida. Pero si estas referencias oníricas están vinculadas con una persona de tu entorno, tal vez tu intuición está tratando de advertirte de un peligro que te estás negando a ver.