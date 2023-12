Si percibes que tu estado de ánimo varía con el tiempo, es probable que poseas este nivel de sensibilidad. Los especialistas en el tema nos ofrecen una explicación detallada al respecto.

Experimentas molestias en las rodillas antes de que llueva. Además, sientes una gran alegría en primavera, pero el invierno te provoca tristeza y melancolía. No es producto de tu imaginación; en realidad, estás experimentando un tipo peculiar de sensibilidad al clima. La física y meteoróloga Mar Gómez ha llevado a cabo investigaciones al respecto y comparte los resultados en su libro Meteoro sensibles: Cómo el tiempo afecta nuestra salud física y mental.



Dentro de su obra, Mar Gómez no solo aclara qué implica la meteorosensibilidad, sino que también desmonta mitos, como la influencia de la luna en la menstruación, el parto o la agresividad. Contrariamente, la investigadora confirma que demasiado calor podría intensificar la agresividad en aquellas personas ya predispuestas a ello. Un libro tan interesante como los fenómenos atmosféricos mismos.

¿Cómo se define la meteorosensibildad?

El libro lo explica a detalle: “Las personas meteoro-sensibles son las que tienen una cierta sensibilidad a los cambios en algunas variables meteorológicas como la humedad, la temperatura, la presión atmosférica o el viento. Estos cambios pueden dar lugar a la aparición de dolencias físicas y estados psicopatológicos”.



Debido a esto, “La metereosensibilidad es la sensibilidad que tienen ciertas personas a los cambios de tiempo. Se manifiesta con un agravamiento de ciertas patologías físicas o mentales. Más o menos podemos estimar que entre el 30 y el 60 % de la población son metereo-sensibles, un porcentaje que varía según los países. Sobre todo les ocurre a las mujeres y a las personas de edad avanzada”, indica la Gómez en su libro. En pocas palabras, nos volvemos mas sensibles al clima con el paso de los años.

¿Cómo puedo saber si soy meteoro-sensible?

Para entender mejor nuestro cuerpo en cuanto a este tema, la experta sugiere practicar la observación. "Simplemente observando tus cambios puedes llegar a saberlo", aclara, enfatizando también que “todo el que lo es, a estas alturas, seguro que ya lo sabe. Seguro que ha analizado sus patrones, o ha observado cómo su cuerpo o su mente manifiestan diferentes síntomas según cambia el tiempo. Pero si no, observando y leyendo mi libro van a poder aprender cómo diferentes factores atmosféricos y variables meteorológicas puede afectar a la salud”.

¿Cómo el bienestar es afectado por la meteorosensibilidad?

La realidad es que puede tener un impacto significativo, advierte la autora. "La meteorosensibilidad tiene la capacidad de influir en nuestros comportamientos e incluso en nuestros hábitos. En el libro, relato cómo Fred Soyka, autor de 'El efecto de los iones', se trasladó a Ginebra y experimentó un fuerte efecto foehn al llegar, el cual se produce cuando el aire caliente desciende por las montañas en sentido contrario a la dirección de los vientos. Este fenómeno, común en zonas montañosas, genera un viento con carga eléctrica en el aire. Como resultado, Soyka empezó a experimentar ciertos síntomas físicos y mentales", explica Gómez.



En este caso, señala que "hubiera sido totalmente justificado que abandonara la región". No obstante, destaca que cuando naces en un lugar, suele ser común adaptarse a los fenómenos existentes.

Distinciones entre el clima y el tiempo

Para saber cómo los fenómenos atmosféricos nos impactan, es esencial entender las distinciones entre el tiempo y el clima. "En esencia, el tiempo son las condiciones atmosféricas en un momento específico, mientras que el clima representa el promedio de esas condiciones a lo largo de, al menos, 30 años", explica la física.



“Para que nos hagamos una idea, siempre pongo el mismo ejemplo. El tiempo podría ser como nuestro humor, que puede fluctuar de un día a otro. Un día podemos estar más contentos, otro más desanimados, otro más optimistas, como un día soleado u otro lluvioso. Para el clima podríamos establecer la analogía de que es como nuestra personalidad, construida a lo largo de los años”, agrega.



Los mitos del clima

Existen numerosas creencias sobre cómo nos afectan el clima, los astros o los satélites, y Mar Gómez desmitifica muchas de ellas en su libro. "Uno de los mitos más extendidos, que abordo en el libro, es que la luna no tiene ningún impacto en nuestra salud física ni mental", aclara la científica. Además, señala que "las noches de luna llena no aumentan los partos, ni afecta a nuestra menstruación ni a nuestro estado de ánimo. No experimentamos cambios en nuestra cordura".



No obstante, nos dice que este mito "tiene una explicación lógica, ya que en el pasado, cuando no contábamos con iluminación artificial, las personas aprovechaban las noches de luna llena para salir y socializar. Esto podía dar lugar a un aumento de conflictos sociales y peleas en esas noches en particular. Por eso se asociaba con un comportamiento más agresivo".



¿Cómo influye en calor?

En los tiempos recientes, el aumento generalizado de las temperaturas ha dado lugar al término estrés térmico, que se refiere al calor que prácticamente te paraliza y que ha sido experimentado en el Sur durante mucho tiempo. En última instancia, aunque la influencia de la luna en la menstruación, los partos y los hombres lobo pueda parecer no ser tan significativa, al contrario, el calor tiene el potencial de afectarnos considerablemente.



“Desafortunadamente, el calor no es que sea responsable de la violencia, pero sí es un factor más que se suma en las personas que ya de por sí son violentas como un factor extra”, explica. “El estudio de la Comunidad de Madrid que se realizó entre 2008 y 2016 y que comprobó que se incrementaban los feminicidios en las olas de calor. Cada grado que aumentaba el calor por encima de los 34 grados era un riesgo mayor de asesinato para las mujeres en un 28%”, concluye la investigadora.