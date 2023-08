Este elemento es un micronutriente necesario para mantener nuestro cuerpo saludable, y se estima que en los países desarrollados existe una ligera deficiencia de magnesio entre el 10% y el 30% de la población.

Hay signos que nos indican una posible falta de magnesio como poca energía, músculos tensos o problemas para dormir. La mayoría de las personas no consume la cantidad necesaria de este nutriente según algunas investigaciones, esencial para ayudar a más de 300 enzimas a realizar procesos químicos como la producción de proteínas, presión arterial, fortalecimiento de huesos, control del azúcar en la sangre entre otras funciones. Es por esto que una deficiencia de magnesio conlleva a una variedad de problemas de salud, y se pueden obtener los niveles adecuados no necesariamente con suplementos, también por medio de los alimentos con una dieta planeada adecuadamente.



Los bajos niveles de magnesio solo se vuelven evidentes cuando tienes una deficiencia, debido a que la sangre no refleja con precisión la cantidad almacenada en nuestras células, son varios los síntomas como la pérdida de apetito, vómitos, náuseas, fatiga y debilidad. Existe el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la osteoporosis, la migraña, el Alzheimer y de tipo cardiovasculares si la deficiencia no se atiende a tiempo, siendo los niños, adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres menopáusicas los grupos con mayor riesgo.

Qué consumir para obtener el magnesio requerido

La cantidad de magnesio recomendada depende del estado de salud y edad de cada persona. Por lo general los hombres de 19 a 51 años necesitan entre 400 y 420 mg al día, mientras las mujeres en este rango necesitan de 310 a 320 mg. Estas cantidades se pueden obtener de una dieta planeada cuidadosamente, incluyendo alimentos como semillas, legumbres, cereales integrales, nueces, leche, verduras de hoja verde y yogur. Las almendras por ejemplo, al consumir 28 gramos se obtiene el 20% del requerimiento diario para adultos.



Aunque las vitaminas y minerales son mejor absorbidos cuando provienen de alimentos integrales, ciertos grupos como los adultos mayores y aquellos con trastornos de salud podrían acudir a suplementos de magnesio, pero es indispensable consultar a un médico antes de comenzar a tomarlos, puesto que ingerir demasiado podría causar efectos secundarios como baja presión arterial, diarrea o mal humor. Debes de tomar en cuenta que los suplementos no abordan las causas fundamentales de la deficiencia de magnesio, por lo que además es vital centrarse en un estilo de vida saludable con dietas equilibradas, ejercicio y sueño suficiente.