Ana Molina, dermatóloga: “La mayoría de la gente solo se aplica 1/4 parte del protector solar que debería ponerse”

Durante la presentación de los últimos lanzamientos de Cien de Lidl, hemos descubierto los mejores consejos para el cuidado de la piel y del cabello este verano, de la mano de la dermatóloga experta Ana Molina. ¡Te contamos todo!

Con la llegada del verano, empieza también la cuenta atrás para preparar nuestra piel frente al sol, la humedad o la sal del mar con productos efectivos y asequibles. Es la ocasión perfecta para analizar nuestra rutina de cuidado personal y asegurarnos de que usamos los productos correctos para lucir una piel hidratada, protegida y saludable durante toda la temporada.



Ana Molina, dermatóloga, divulgadora y directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), desvela algunos de sus imprescindibles del cuidado facial y corporal, además de la importancia de protegerse del sol para una piel sana. ¡Te contamos todo a continuación!

1. La importancia de seguir una rutina facial en 4 pasos

Antes de nada, la dermatóloga ha desgranado uno por uno los pasos necesarios para una rutina facial eficaz efectiva en verano:

Limpieza : por la mañana bastará con un producto suave tipo agua micelar o limpiador jabonoso. Por la noche, se recomienda la doble limpieza : primero un limpiador que retire impurezas liposolubles (como maquillaje o polución), y después, otro que elimine la suciedad hidrosoluble (sudor, cosméticos).

: por la mañana bastará con un producto suave tipo agua micelar o limpiador jabonoso. Por la noche, se recomienda la : primero un limpiador que retire impurezas (como maquillaje o polución), y después, otro que elimine la suciedad (sudor, cosméticos). Hidratación y tratamiento : la clave está en productos que no solo hidraten, sino que contengan activos funcionales .

: la clave está en productos que no solo hidraten, sino que contengan . Fotoprotección diaria: el pilar más importante, sobre todo con la llegada del calor del verano.

2. Conocer nuestro pH de la piel es clave

Según Ana Molina, el pH ideal de un gel corporal es 5.5, como el de la piel. El año pasado analizaron los geles de Lidl y todos mantenían este equilibrio, algo que no ocurre con otros jabones que tienen un pH 12-13, equivalente al de la lejía.



“Estás retirando tu grasa natural para reemplazarla por grasa artificial”, advirtió. Por eso, si tienes piel sensible, elige siempre un gel respetuoso; y si no, puedes disfrutar de uno con aroma agradable, pero bien formulado.

3. Proteger nuestro cuero cabelludo es importante

Ana Molina lanzó una advertencia muy clara: “Si te quemas el cuero cabelludo, el pelo se cae. Y los melanomas más graves se detectan en esa zona.” La protección capilar debe aplicarse en el cabello, pero nunca sobre la piel del cuero cabelludo, a menos que se utilice un fotoprotector transparente y específico para esa área.

4. La importancia de usar bien el fotoprotector

Uno de los momentos más reveladores del evento fue la explicación sobre cómo protegerse realmente del sol: