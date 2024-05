Cómo ocultar las varices en verano

Las varices pueden resultar poco estéticas, pero no te preocupes, ¡se puede tapar!

Es normal tener alguna que otra variz a medida que vamos cumpliendo años. Pueden aparecer en cualquier momento ya desde los 18 años, siendo más frecuentes a partir de los 40 años. Pero tranquila, porque son totalmente naturales y lo raro sería no tenerlas.



La buena noticia es que hay truquillos para disimular y ocultar las varices, para que no se vean tanto en verano. Si quieres saber la fórmula sigue leyendo porque vas a alucinar.

Maquillaje para tapar las varices, ¿funciona?

Hace unos días te hablamos de un corrector para tapar las estrías. Lo cierto, es que este maquillaje es una maravilla, porque lo encontrarás en distintos tonos y lo puedes aplicar cómodamente por las piernas. Solo tienes que dejar secar un par de minutos y hace magia.



Al igual que funciona para las estrías, funciona con las arañas vasculares y las varices. Basta con que elijas el mismo tono de piel que tienes para que queden completamente unificadas y no se te noten, sobre todo si no las tienes muy marcadas. Algo siempre disimula.



El bronceado también puede ayudar a que las piernas se vean más bonitas y te disimule un poco más las varices. Incluso puedes utilizar bronceador, para ponerte morena incluso sin salir de casa.

Medias finas, otra perfecta alternativa

Hay medias que parece que no llevas nada. Las medias con poco denim, tipo 20, son perfectas para tapar las varices, porque actuán como una segunda piel. Además, al ser tan finas no te darán excesivo calor en verano, por lo que también puedes elegirlas para días puntuales. Sobre todo para esos días en los que quieres ir más arreglada y no quieres que se te noten las varices.



Las medias de compresión también son tu aliado perfecto si tienes varices. Son estupendas para aliviar la pesadez de las piernas y que te sientas mejor. Cuando hagas descansos, recuerda poner las piernas en alto, porque también te aliviará mucho. Incluso al irte a dormir.

¿Cómo disimular las varices sin maquillaje ni medias?

La alternativa pasa por utilizar prendas de ropa más largas, que tapen estratégicamente las zonas con varices. Por ejemplo, puedes elegir vestidos midi, largos o incluso petos o pantalones pirata. También puedes ir a la playa con pareo o con vestidos largos de crochet.

¿Cómo puedo evitar que me salgan más varices en verano?

Si quieres prevenir y mejorar la aparición de las varices en verano, es importante que utilices protección alta, evites ponerte demasiadas horas al sol y que de vez en cuando te des un baño en agua fría en la playa o en la piscina para mejorar la circulación y aliviar la sensación de pesadez en las piernas.



El ejercicio también es fundamental siempre. Además, caminar descalza por la arena es buenísimo y puedes aprovechar el verano para hacerlo de manera más frecuente.



Si sigues estos tips y aparte lo combinas con una buena alimentación a base de verduras, fibras y poca sal, notarás la diferencia. Todo en su conjunto verás que te ayuda.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¡No dudes en probar y en contarme qué tal te ha ido!