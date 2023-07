Si quieres conseguir eliminar grasa abdominal sin tener que seguir un régimen de alimentación muy restrictivo, te dejamos tres trucos que pueden ayudarte a lograrlo.

Contrariamente a lo que puedas creer, matarte a abdominales no te servirá de mucho para eliminar la grasa alrededor de la barriguita. Y más si descartas la idea de someterte a una dieta estricta. Si quieres conseguirlo sin tener que seguir un régimen de alimentación muy restrictivo, te dejamos tres trucos que pueden ayudarte a lograrlo.



No hemos dado con el Santo Grial de la pérdida de peso ni queremos venderte ninguna moto. La grasa abdominal se acumula como resultado de malas elecciones alimentarias, hábitos dietéticos inadecuados, y poca actividad física. Con lo que si no corriges esos factores, lo vas a tener complicado. Pero eso, sí, hay truquillos que pueden ayudarte a obtener resultados sin morirte de hambre.

La clave es comer mejor y moverte más

No necesitas estar meses a base de pechuga de pollo y ensalada. Simplemente elige mejor tus alimentos, procurando que sean saciantes y que contengan una suficiente cantidad de fibra. Elimina la comida basura y solo date un capricho de vez en cuando.



En cuanto a las bebidas, mantén el alcohol a raya (tiene muchísimas calorías) e incrementa el consumo de café y té verde que aceleran tu metabolismo. Cuanto más rápido queme energía tu cuerpo, menos sacrificios con la comida tendrás que hacer.



Para lograr este objetivo, es importante de que te mentalices de la importancia de la actividad física. No puedes pretender perder la grasa abdominal si además de no hacer dieta tampoco te mueves.



Las actividades de alta intensidad como el HIIT y el boxeo te ayudan a quemar calorías no solo durante su realización, sino también al día siguiente. Y pisar el gimnasio tres veces por semana no te hará daño. Una masa muscular trabajada gasta más calorías en reposo.

Acelerar el proceso con un tratamiento

Solo con esto ya experimentarás mejoras, pero dado que la grasa abdominal es la más resistente y de la que más cuesta deshacerse, puede que quieras echar mano de algún tratamiento para acelerar el proceso.



¡El verano está aquí mismo y hay que lucir palmito! No esperes resultados milagrosos, porque a excepción de la cirugía, ningún tratamiento los ofrece de un día para otro, pero al menos valora las opciones disponibles y elige la que creas que mejor te puede funcionar.



Desde la maderoterapia, un tratamiento por el que se masajean las zonas difíciles con instrumentos de madera, hasta las ondas de choque o el Coolsculpting o liposucción sin cirugía, hay varias posibilidades que puedes explorar para conseguir un abdomen más plano reduciendo los tiempos.



Ahora bien, es importante que mantengas expectativas realistas. Dependiendo de la cantidad de grasa abdominal que tengas acumulada será más o menos factible lograr el tipo que quieres lucir este verano en la playa.