Fácil de usar, barata, rápida, eficiente... ¡la maquinilla de afeitar es una buena aliada cuando se trata de quitar los pelos! Ya sea en casa, en la ducha o antes de salir con tu novio, es muy práctico. No hay necesidad de habilidades especiales: nada es más fácil que usar una navaja o maquinilla de afeitar eléctrica o manual. Siempre y cuando se respeten ciertas reglas...

¿Cuál es la mejor navaja de afeitar para mujer?

Elegir la navaja de afeitar correcta para depilarse no siempre es fácil. ¿Afeitadora eléctrica o manual? ¿Una, dos, tres o cinco hojas? Lo más importante es sentirse "bien" con la maquinilla de afeitar femenina que has elegido... A continuación, te ofrecemos un breve resumen de las diferentes opciones disponibles para ayudarte a elegir antes de la etapa de eliminación del vello.

La afeitadora manual

La principal ventaja de la afeitadora manual es que se puede encontrar fácilmente en el supermercado (ya sea desechable o no) y es fácil de usar. Sin embargo, para evitar la irritación después de la depilación, es mejor no conformarse con los modelos más básicos de una sola hoja y preferir los modelos de varias hojas.

Para aquellos con piel sensible o seca, también hay maquinillas de afeitar con tiras humectantes, que son prácticas para calmar la quemadura de la maquinilla de afeitar.



Las maquinillas de afeitar femeninas también suelen tener pequeños bloques de jabón alrededor de las hojas. Esto puede reemplazar la espuma de afeitar, pero ten en cuenta que hay muchas cremas de afeitar para mujeres. Si no encuentras espuma de afeitar, el jabón puede utilizarse sin problema.



Consejo: Si decides usar una maquinilla de afeitar manual para eliminarte los pelos, lo mejor es afeitarte después de un baño o ducha caliente. Tus pelos serán más suaves y tu piel más "flexible".

La afeitadora eléctrica

Las afeitadoras eléctricas para mujeres son incluso más seguras que las manuales (se reduce el riesgo de microcortes) y algunas pueden utilizarse incluso en la ducha. También hay modelos con diferentes estilos de hojas para adaptarse a la zona a depilar (línea del bikini, axilas, piernas...). Algunos también están equipados con cabezas giratorias para enderezar los pelos y no perderse ni uno solo. También hay modelos con cuchillas vibratorias para recortar el pelo lo más cerca posible de la piel. En cuanto a la fuente de alimentación, aquí de nuevo, hay que elegir entre las afeitadoras a batería, a CA o a pilas.



¿La única desventaja de las afeitadoras eléctricas? El resultado no siempre es tan agudo y preciso como con una cuchilla manual.



Cuando los pelos vuelven a crecer...

Este es el gran inconveniente de la navaja: después de cortar, el crecimiento es muy rápido. Así que tendrás que empezar a afeitarte de nuevo cada 2 o 3 días... Además, los pelos que te afeites volverán a ser más duros, gruesos, densos y a veces incluso más oscuros. En algunas zonas más sensibles que otras, el pelo puede incluso volver a crecer bajo la piel, causando picor y otros pequeños granos... ¡Así que no uses la maquinilla de afeitar en cualquier parte de tu cuerpo!

Las zonas que pueden ser afeitadas

Las maquinillas de afeitar son excelentes para los pelos de las piernas y las axilas, pero mucho menos para las zonas más sensibles del cuerpo. Por ejemplo, no deben usarse en los brazos, la línea del bikini, las cejas o el bigote. Aparte del riesgo de microcortes en estas delicadas áreas, el vello volverá a crecer más grueso. También es muy probable que se produzcan picores y espinillas. ¡Así que no es una buena idea!

En regla general, tampoco se recomiendan las maquinillas de afeitar a todas las chicas con mucho vello: usar una maquinilla o navaja de afeitar no sería la solución correcta, ya que este método de eliminación del vello aumentaría su vellosidad. Ciertas zonas del cuerpo pueden afeitarse, siempre que se tomen su tiempo y presten atención: es el caso de las rodillas y los tobillos, por ejemplo. ¡Tu piel sensible te lo agradecerá!

Consejos para un afeitado perfecto

Preparar la piel antes de afeitarse

Para un afeitado perfecto, es importante preparar la piel e incluso mantenerla diariamente. Así que recuerda hidratarlo adecuadamente todos los días para evitar la irritación de la piel y hacerlo más flexible. Haz un exfoliación corporal una vez a la semana para quitar la piel muerta y evitar los pelos encarnados. Antes de afeitarte, se recomienda también una buena ducha caliente para suavizar la piel y el vello.



Afeitarse en la dirección correcta

Usar la navaja de afeitar se hace de una manera muy específica! Para maximizar las posibilidades de eliminar los pelos lo más cerca posible de la piel, lo ideal es afeitarse en la dirección opuesta a la del crecimiento: de abajo hacia arriba para las piernas, por ejemplo.

Pero aunque este método de afeitado es más preciso, también es más irritante: si tu piel ya está dañada, es mejor afeitarse en la dirección del pelo.

Para afeitarse las axilas, es un poco diferente: aquí, los pelos crecen en ambas direcciones... Así que no hay ninguna técnica de afeitado que sea mejor que otra. ¡Lo importante es tomarse su tiempo!

Cuidado después del afeitado

Ya sea que uses una afeitadora eléctrica o una afeitadora manual, este método de depilación irrita la piel. Así que usa los productos de cuidado de la piel adecuados para mantener tu piel suave y hermosa. Después de afeitarte, puedes utilizar una loción para después del afeitado sobre la piel irritada (el aceite de almendras dulces, el aceite de coco o el talco también pueden ser adecuados). Y como se mencionó anteriormente, hay que humedecer las áreas depiladas diariamente entre sesiones.

Por otro lado, evita usar desodorante inmediatamente después de depilarse las axilas.



