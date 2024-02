Esta tendencia de cuidado de piel originaria de Corea del Sur se comparte principalmente en TikTok, y debes de saber si este método de belleza te beneficia o no.

Aplicar un producto oclusivo en la cara durante la noche es conocido como slugging, una técnica coreana que, por lo general, utiliza cremas o aceites que obstruyen la piel para promover su regeneración. Sin embargo, es crucial conocer el tipo de piel y las necesidades individuales antes de optar por esta técnica, ya que puede impedir la adecuada respiración cutánea.



En el slugging, la preparación del rostro para la fase de hidratación comienza con la limpieza y tonificación de la piel, utilizando un limpiador suave que evite la resequedad. Consiste en aplicar una fina capa del producto oclusivo, como vaselina, después de echarse crema hidratante en la piel. Se utiliza la crema habitual para preparar la piel antes de este paso. El siguiente paso es limpiar a fondo el rostro justo después de despertarse, después de permitir que descanse sobre la cara durante toda la noche.

El dermatólogo especializado en cosmética Kenneth Mark destaca, según informa a la CNN, que el objetivo de emplear esta técnica es buscar "una mejora en la barrera de la piel y prevenir la pérdida de agua transepidérmica". King destaca que al sellar la piel con un ungüento, podemos ayudar a prevenir y minimizar la pérdida de agua. Añade que las personas que son propensas al eccema, irritación o grietas podrían obtener mayores beneficios de esta práctica, recomendable para aquellas personas con piel seca.



No obstante, Audrey Kunin, otra dermatóloga especializada en este campo, aclara a CNN que no todas las personas deberían utilizarlo, o al menos no sin consultar previamente con su dermatólogo. A pesar de que parecieran ser solo beneficios, también es necesario tener en cuenta algunas consideraciones. Evitarlo es recomendado para cualquier persona con piel grasa o que ya esté lidiando con puntos negros o manchas, ya que puede empeorar estas condiciones, según afirma.