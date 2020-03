Podría decirse que las manos son el reflejo del alma. Y muchas veces son las grandes olvidadas de nuestro cuerpo y la zona que más se resiente. Además, junto con el cuello, las manos son las partes de nuestro cuerpo que antes revelan nuestra edad. ¿Estás dispuesta a descuidarlas?

No vale simplemente con llevar la manicura perfecta, las manos requieren más cuidados. En nuestro día a día las manos están expuestas a muchos riesgos, y a veces, con algunos sencillos hábitos diarios podemos conseguir que nuestras manos se vean mejor. Por ejemplo, usar guantes al fregar, secarlas bien tras lavárnoslas o hidratarlas a diario, son gestos básicos que marcarán la diferencia a la larga. Ahora, dada la situación que estamos viviendo provocada por el coronavirus, lavamos nuestras manos con mucha más frecuencia de la habitual y eso hace que nuestra piel se resienta, teniendo las manos secas, tirantes o irritadas.



Desde Enfemenino te proponemos 6 consejos básicos que puedes aplicar en tu rutina diaria y que no te llvarán casi ningún esfuerzo para conseguir unas manos perfectas. Además, miles de marcas tienen una línea específica de cuidado para las manos. Te mostramos nuestros productos preferidos en cuanto al cuidado de las manos se refiere, y como aplicarlos en estas 6 reglas de oro.

1. La más básica e importante: hidrata tus manos a diario

Aunque parezca algo obvio, a menudo nos olvidamos de hidratar esta parte del cuerpo. Piensa que todos los días, tus manos quedan expuestas sin ninguna protección a los rayos del sol, a la contaminación y a todos los agentes externos que entran en contacto con nuestras manos.



Si tienes una crema específica para cada parte del cuerpo, tus manos no podrían ser menos. Acostúmbrate a aplicarte crema de manos diariamente. Como ya hemos dicho, tu piel está constantemente expuesta y tiende a resecarse como consecuencia de los cambios de temperatura o la excesiva higiene.

Por ejemplo, las cremas ricas en aceite de almendras son geniales para manos muy secas. Recuerda aplicar tu crema masajeando suavemente tu piel y así absorberá todos sus nutrientes.

Te mostramos nuestras cremas favoritas para hidratar las manos:

Cutex: Crema de manos multibeneficios con aceite de almendras

Esta crema de Cutex es especial para cuidar las manos, nutrirlas y protegerlas. Contiene aceite de almendras, keratina para fortalecer las uñas, filtro solar y activo antimanchas para prevenir la aparición de manchas de sol.

Alskin crema de manos reparadora con manteca de karité y aceite de caléndula

Alskin nos trae esta maravilla de crema de manos que nos aportará una hidratación nunca vista. Es bio y ecológica y contiene manteca de karité y aceite de caléndula, dos ingredientes potencialmente enriquecedores para nuestra piel.

Además, es especial para evitar las manchas en las manos y el envejecimiento de la piel.

2. No te olvides de proteger tus manos

Las manos son nuestra principal herramienta de trabajo. Desde que nos levantamos, nuestras manos sufren todo tipo de posibles daños: secarlas mal tras ir al lavabo, el constante contacto con productos dañinos como los detergentes y los jabones de limpieza, que son productos agresivos para la piel, especialmente si los utilizamos en exceso, como está ocurriendo en estos días.



Por eso, es muy importante el uso de guantes para protegerlas este tipo de productos como los de limpieza. A la hora de fregar, si no te apañas muy bien con los guantes, siempre puedes buscar detergentes que respeten el PH de tu piel. Pero dale una oportunidad a los guantes, porque notarás una gran diferencia, y tus manos estarán más cuidadas.

Además, al broncearnos, las manos siempre son las grandes olvidadas de la rutina de aplicar crema protectora, así que no te olvides de aplicar la crema solar también en tus manos.



Te dejamos por aquí nuestras cremas protectoras para manos favoritas:

Novacrem: crema hidratante cicatrizante y protectora para cuerpo y manos

Esta es una crema natural, sin parabenos ni alérgenos, que proporciona a tu piel una alta hidratación, además de una gran protección y recuperación de elasticidad de la epidermis. Contiene urea, alantoina, vitamina F y glicerina.

Mejora la elasticidad de la piel, calma y alivia las irritaciones y también tiene un efecto cicatrizante. ¡Lo más!

Atrix: crema de manos protectora a base de camomila.

Esta crema de manos protege e hidrata la piel de tus manos con un efecto duradero. La camomila natural que contiene, forma una capa protectora en la piel, que hasta las manos más resecas y agrietadas se recuperan y se hidratan al instante.



3. Es clave llevar una buena higiene

En un día normal, nos lavamos las manos cerca de tres veces, en estos días esta cifra puede multiplicarse por 5, pero ¿has pensado alguna vez si las secas correctamente?

Uno de los mayores enemigos de las manos es la humedad. Seguramente no lo sabías, pero si tras lavar tus manos no las secas del todo, estarás contribuyendo a que tu piel se agriete. Prueba a secar tus manos con suaves toquecitos hasta que se sequen por completo. Y por supuesto, tras secarlas, para un cuidado óptimo de la piel, puedes aplicar justo después tu crema de manos favorita.

4. ¿Sabías que es muy importante exfoliar también tus manos?

Si quieres conseguir unas manos cuidadas y perfectas prueba a exfoliar tus manos una vez por semana. De esta forma lograrás eliminar las pieles muertas que se quedan sobre tu dermis y tus manos absorberán mejor las cremas que apliques. Hay muchos productos especiales para cuidar tus manos, desde exfoliantes hasta mascarillas, pero si quieres algo más natural, también hay remedios caseros como exfoliantes de avena y yogurt, delicioso ¿verdad?



Estos son nuestros exfoliantes para manos favoritos:

Un Air d'Antan: exfoliante especial para las manos con Piedra Pómez

Sí, existen productos exfoliantes especiales para las manos, como este que te traemos. Formulado a base de Piedra Pómez, uno de los productos más usados para exfoliar exfoliación y enriquecida con aceite de oliva y aceite de almendra dulce, que además de exfoliar aportará suavidad y nutrición a tus manos.

Tropical Fruits: exfoliante corporal de calidad premium a base de azúcar

Este producto es especial para exfoliar todo el cuerpo y, por supuesto, las manos. Además de eliminar las impurezas, las pieles muertas y de regenerar las células de tu piel, le aportará un delicioso aroma a fresas y papaya que te conquistará por completo. Te recomendamos usarlo bajo la ducha, después de enjabonarte.

También una vez a la semana puedes hacerte la manicura. No es necesario que vayas hasta tu centro de belleza, con que recortes tus uñas, las limes (siempre en la misma dirección para no astillarlas) y retires tus cutículas, será suficiente.



Otro aspecto clave en el cuidado de nuestras manos es la alimentación. No te sorprenderá que lo que comemos afecte directamente a nuestra piel. Una dieta rica en frutas, aporta un montón de vitaminas a nuesta dermis. Por ejemplo, la vitamina C tiene un gran poder antioxidante y fotoprotector, lo que te vendrá genial para prevenir las manchas de la piel y proteger tus manos de los rayos del sol.

5. Evita daños innecesarios

1. El agua caliente es uno de los enemigos de nuestras manos. Al lavarlas frecuentemente con agua muy caliente, logramos que queden deshidratadas. Prueba a lavarlas con agua templada, te lo agradecerán.



2. El frío y el calor cuartean la piel: y las manos son las principales afectadas por este efecto. Los guantes te ayudarán a protegerlas de todos los factores meteorológicos que puedan dañarlas. Además, los puedes convertir en una seña de identidad ¡no hay nada más elegante que una mujer con guantes! Y en verano también se ven dañadas por el sol, así que no olvides aplicarte crema protectora también en las manos a diario.



3. El tabaco: aunque afecte más a las uñas que a las propias manos, afea mucho la apariencia de nuestras manos, creando zonas amarillentas, sequedad y deshidratación.



4. Onicofagia: o lo que es lo mismo, comerse las uñas. Además de disminuir el tamaño de nuestras uñas, afecta a la piel de las manos. Los antiestéticos y antihigiénicos pellejos, que siempre van ligados a esta fea costumbre, dejan nuestras manos feas y dan imagen de inseguridad y nerviosismo.

6. Hazte con un bálsamo reparador casero

Aunque sea el último apartado, no es por ello el menos importante. La sequedad extrema puede llegar a ser muy molesta. El mal cuidado de nuestra piel, puede desencadenar en una sequedad muy profunda, pero si este es tu caso, no te preocupes, hay tratamientos y rutinas que te ayudarán a que tus manos luzcan suaves e hidratadas.



1. Sumérgelas en aceite de almendras o de rosa mosqueta. Consigue aquí el mejor aceite de almendras (11,99€/litro) o el aceite de rosa de mosqueta (9,99€/100ml) para cuidar tu piel a diario.



2. Introduce tus manos en agua fría durante 5 minutos. A continuación, tras secarlas bien, aplica una crema grasa sobre ellas. Por último, introduce tus manos en unos guantes de algodón y déjatelos puestos toda la noche. A la mañana siguiente tus manos estarán profundamente hidratadas.



3. Aplica vaselina sobre tus manos y repite el proceso anterior, introdúcelas en unos guantes de algodón durante toda la noche.

Sin embargo, si no tienes tiempo para hacerte el bálsamo casero, siempre puedes recurrir a algunos productos específicos para este cometido, como la crema para manos de Mavala, especial para manos secas y dañadas, con un 2% de colágeno marino en su fórmula para recuperar la salud de la piel de tus manos.

Aplícala cada noche antes de dormir, y después de lavarte las manos. En poco tiempo notarás los cambios ¡asegurado!

