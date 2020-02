Primero llegaron las BB Creams y más tarde sus hermanas mayores hicieron su aparición: las CC Creams. Sin embargo, antes de que nos hayamos acostumbrado a esta novedad, el mercado de la cosmética vuelve a evolucionar y nos trae las DD Creams.

No sabemos si en unos meses nos levantaremos y habremos llegado a las ZZ Creams pero, por si acaso, antes de que eso ocurra, es importante que conozcas las diferencias entre este tipo de cremas.



Las BB Creams (Blemish Balm) nacieron en Alemania, aunque no fue hasta su llegada al mercado asiático cuando se convirtieron en todo un imprescindible de belleza a nivel mundial. Sin embargo, no eran válidas para todo tipo de pieles, dado que en las grasas obstruían los poros y no disimulaban completamente las imperfecciones, mientras que en las secas y maduras se quedaban cortas de hidratación y no servían como tratamiento antiedad.



Para solucionar estos problemas surgieron las CC Cream (Color Correction), libres de aceites, más cubrientes y con activos antiedad. Las BB y las CC son productos multiuso que hidratan, dan luz, protegen del sol y dan un toque de color. ¿Qué nos traerán entonces las DD Creams como novedad?

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Para qué sirven?

Las DD Creams (Daily Defense), nacen también como producto todoterreno que hidrata, ilumina y protege de la radiación solar y de las agresiones provocadas por la contaminación. Además de dar un toque de color, como las BB creams y las CC creams, las DD creams ofrecen mayor hidratación, mayor cobertura y mayor protección. Son perfectas para un cuidado más completo y para pieles más maduras, que necesitan también una acción antioxidantes y antiarrugas para reforzar el poder de tus tratamientos antienvejecimiento. Algunas DD creams, además, proporcionan una progresiva activación de la melanina que ayuda a que la piel se broncee más fácilmente. Al actuar directamente sobre la pigmentación de la piel, reducen las manchas y suavizan las cicatrices, sin olvidarnos de su efecto antiedad, que conserva de su antecesora, la CC Cream.

¿A quién van dirigidas?

Las DD Creams son mucho más hidratantes que sus predecesoras, por lo que están especialmente indicadas para pieles muy secas y deshidratadas, como es el caso de las pieles maduras, ya que, como te hemos mencionado, este producto también incluye principios antiedad que mejoran el aspecto de la piel con su uso.



Por otra parte, las DD Cream también están indicadas para personas con manchas, cicatrices o hiperpigmentación, ya que incorporan componentes que ayudan a igualar el tono de la piel y ofrecen una mayor cobertura que las BB y CC Creams.

¿Qué DD Cream elegir?

A pesar de que llevan varios años en el mercado, las DD creams son aún poco comunes y es más complicado encontrar este producto que sus antecesores, las BB creams y la CC creams. Si quieres probar este producto, o si ya te has hecho fan incondicional de sus beneficios, te damos varias recomendaciones de DD creams que dejarán tu rostro hidratado, libre de imperfecciones y protegido frente a los agentes externos.

© Amazon

DD Cream de Skin Chemists: con su textura ligera dejará tu piel con un efecto piel desnuda que te encantará. Gracias a su SPF30 protege la piel de los rayos solares. Contiene Lanacityn PF, una combinación de exopolisacáridos marinos y extracto de planta africana que ayuda a proteger de la actividad de los radicales libres. Además, mejora la resistencia de la piel ante las agresiones externas. Puedes comprarla en Amazon por 57,33€.



Daily Dream Cream de Deborah: Maquillaje todo en uno que aporta a tu piel todo el cuidado que necesita en el día a día, iguala el tono, corrige, ilumina, hidrata y protege de los rayos UVA gracias a su SPF15. Contiene agentes antiedad y protege de las agresiones externas. Su fórmula es rica en ácidos grasos esenciales como el Omega 6, la vitamina E o los flavonoides, todos ellos son poderosos antioxidantes que ayudan a que tu piel sea más resistentes a las agresiones. Puedes comprarla en Amazon por 12,38€.



Stendhal Hydro Harmony DD Cream: su acabado logrará que te olvides de que llevas algo de color en el rostro. Ayuda a hidratar tu piel y combate las imperfecciones, además, mejora la luminosidad y da protección durante todo el día. Con SPF25, tu piel estará protegida de las agresiones de los rayos UVA y UVB. Puedes comprarla en Amazon por 38,62€.



Daily defense cream de Atashi: sus micropigmentos hacen que el color de piel quede perfecto y unificado al instante y devuelven la luminosidad a tu piel. Su fórmula, rica en aceite de jojoba, mimosa y meadowfoam protege la piel de las agresiones diarias. Además tiene efecto liftin, capaz de alisar visiblemente las arrugas para una piel más tersa. Puedes comprarla en Amazon por 27,45€.



DD cream de PostQuam: hidrata, protege y mejora el tono de la piel al instante. Su fórmula contiene ácido hialurónico, perfecto para mantener la hidratación de la piel durante todo el día, vitamina C, un poderoso antioxidante que mantendrá tu piel protegida de las agresiones, y filtro solar SPF 30 para que los rayos del sol no afecten a la tersura y tono de tu piel. Puedes comprarla en Promofarma por 12€.



Si quieres una piel perfecta por la mañana, la DD cream es la evolución ideal de la BB cream y la CC cream. Te ofrece cobertura, hidratación, cuidado antiedad y protección contra las agresiones externas (rayos solares, contaminación, temperaturas extremas). Todo el cuidado que necesita tu piel en tan solo un producto.

Y además...

Ácido láctico, esto es todo lo que puede hacer por tu piel

CC Cream Test 2019: ¡Estas son las cremas que nos han convencido!

Cuidado facial: 5 reglas para una piel perfecta a largo plazo

BB Cream: qué son y cómo usarlas para sacarles todo el partido

Crema facial con protección solar, la clave para una piel joven