Uñas de gel: todo lo que debes saber antes de apostar por ellas

Llevar las uñas arregladas y cuidadas es importante en cualquier rutina de belleza. Las uñas de gel han ido escalonando posiciones durante los últimos años. Si estás pensando en darles una oportunidad, aquí te contamos todo sobre ellas para que resuelvas tus dudas.

Las uñas de gel empezaron a hacerse populares hace unos años a través de las celebrities. Una moda que pronto llevó al resto de los mortales a probar esta nueva tendencia. Tanto es así, que en la actualidad es difícil ir por la calle en grandes ciudades y no encontrarse con algún centro de manicura en el que poder hacérselas.



Una técnica estética que hace las delicias de aquellas que adoren llevar las manos siempre perfectas, pues permite tenerlas intactas en cuanto a forma y color durante mucho más tiempo en con la manicura habitual. Si eres de esas personas, entonces te interesa seguir leyendo acerca de las uñas de gel y sopesar si este tipo de manicura es para ti o no. ¿Empezamos?

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Qué son las uñas de gel?

Las uñas de gel son una prótesis creada para la uña hecha a partir de gel acrílico moldeado sobre la uña natural. Tras varias capas de base, esmalte y fijador se obtienen las uñas de gel. El secado se realiza a través de una lámpara con luz ultravioleta que permite que el esmalte se adhiera a la uña con mayor rapidez. Dependiendo del nail bar al que vayas y de tu uña podrán retocarte las uñas de gel sobre tu base o una nueva.

Técnica y duración de las uñas de gel

Para empezar, es importante que antes de que te hagan este tratamiento preparen bien tu uña natural. Para ello es importante que te hagas la manicura completa, quitando cutículas y dándoles forma redondeada o cuadrada (dependiendo de tus preferencias). También es importante ir lavando de forma progresiva las uñas con jabón y aplicar también un aceite especial en las cutículas. Esta opción es una alternativa perfecta para personas que tienen las uñas frágiles, quebradizas, débiles, o simplemente que se las muerden.



El primer paso es esencial, pues tus uñas serán la base que permita un buen resultado en cada capa posterior. Una vez que estén listas, el siguiente paso será colocar las prótesis de acrylgel con un producto que las fijará a tus uñas y ponerlas bajo la lámpara ultravioleta. Cuando el acrylgel se haya endurecido, es el momento de pintarlas en el tono o con el diseño y los detalles que hayas elegido. El proceso suele durar, al menos, una hora y media.



Pero, seguro que te estarás preguntando, ¿cuánto duran estas uñas? Pues alrededor de dos meses. Eso sí, debes ir a tu nail bar a retocártelas cada dos o tres semanas. Esto siempre dependerá de cómo crezca tu uña. Es importante que siempre acudas al sitio que te las has hecho sobre todo porque ya conoces los productos que han utilizado y también para poder retirártelas. Es importante que no te las retires tu en casa ya que puedes dañar completamente la uña.



Las uñas de gel pueden llevarse con un color de forma sencilla o también puedes incorporarle algún tipo de diseño. Esto dependerá mucho del sitio al que vayas y si están especializadas en hacer diseños en las uñas.

Ventajas y riesgos de las uñas de gel

Como hemos señalado, una de sus principales ventajas es su duración: gracias a las uñas de gel es posible lucir una manicura ideal durante bastante tiempo. Además, frente a otras técnicas anteriores como las uñas de porcelana, las uñas en este material son mucho más naturales, con un acabado más brillante y liso. Asimismo, el gel es menos dañino para la uña que otros materiales utilizados anteriormente. Por no hablar de que su precio es más asequible.



No obstante, como todo, es importante tener en cuenta que no es 100% inocuo para la uña y que es necesario seguir algunos cuidados para que estas no sufran. Para empezar, es imprescindible retirarlas en un centro especializado y no hacerlo por nuestra cuenta, ya que por los materiales con los que está hecho dificulta mucho la tarea y puedes hacerte mucho daño. No obstante, aunque sea más seguro para la uña retirarlo en el centro, supone sumergirlas en acetona al menos 10 minutos, lo que tampoco es la mejor opción para la salud de las uñas y la piel.



¿Entonces, qué hago? Lo mejor es que elijas un centro de confianza donde sepas que hay buenos profesionales que utilizan productos de calidad. Esto último es esencial, pues determinados químicos presentes en los líquidos que se utilizan, así como los aparatos, pueden ser perjudiciales para la uña si no son los adecuados. Además, es recomendable no abusar de esta técnica de manicura y dejar descansar a la uña cierto tiempo para que no se debiliten. Si te cuesta mucho llevarlas sin pintar, en esos periodos puedes apostar por un esmalte endurecedor transparente que te ayude a fortalecer las uñas y aporte un toque de brillo. Aunque nos encantan como quedan a nivel estético, recuerda que lo más importante es la salud.

Los mejores nails bar de Madrid para hacerse uñas de gel

Aunque no te guste pintarte las uñas es importante que las lleves bien cuidadas. Y es que, aunque no seas muy fan de los esmaltes de colores y prefieras llevarlas al natural, llevarlas bien arregladas es imprescindible para dar buena impresión, pues es lo más higiénico, así como para mejorar nuestra autoestima al vernos bien. Así, tanto si eres de las que adoran lucir manicuras muy elaboradas, como si lo tuyo son las uñas discretas, necesitarás un centro de belleza de confianza al que acudir cuando lo necesites. ¡Te presentamos nuestros favoritos!

Maison du beauté

Es un espacio situado en la calle Victor Andrés Belaunde 56, en el barrio de Chamartín. Es un nail bar especializado en manicura y pedicura en el que podrás hacerte unas preciosas uñas de gel, aunque, además, recientemente han incorporado depilación, lifting de pestañas y tratamientos faciales. Es un espacio pequeño y coqueto en el que te sentirás muy relajada. Además, el servicio es ideal y las chicas no solo son muy agradables, sino que también realizan los tratamientos con mucha precisión y profesionalidad. Si aún no has encontrado ningún sitio en Madrid de confianza, de este sitio no te arrepentirás, y volverás a repetir seguro.



Si quieres puedes reservar sus servicios de manera sencilla a través de la aplicación Treatwell. Muchos nail bars y otros centros de belleza han acudido a esta app para que puedas reservar los servicios de belleza que necesites a la hora y el día que mejor te venga. Es rápido, y además puedes pagar tanto por la app como luego en el centro. Incluso puedes localizar el centro que mejor te convenga ya que podrás verlos en el mapa. ¿Te animas a reservar ya tu manicura?

Siberia

Situado en la calle Juan de Mena, en pleno corazón de Madrid, se encuentra el Salón de manicura y pedicura Siberia. Está regentado por Julia y Sofía, dos jóvenes rusas especializadas en el diseño de uñas, por lo que entre sus servicios encontraremos todo tipo de manicuras, como uñas de gel, esmaltado permanente, semi permanente, manicura tradicional, manicura francesa, y principalmente diseños decorativos.



Si eres de las que te atreves con todo sin duda este es tu sitio. Disponen de cientos de diseños propios, muchos de ellos inspirados en la cultura rusa (como las matriuskas), pero también realizan cualquier diseño que les pidas para ajustarse a los gustos y personalidad de sus clientas y así dotar de un carácter personalizado a cada trabajo. Lo que hace diferente a Siberia es la precisión, propia de la manicura que se practica en Rusia, y que convierte cada diseño en una obra de arte en miniatura.

A Punto

A Punto no es solo un salón de manicuras, sino un centro de belleza integral en el que te mimarán y te cuidarán para hacerte sentir como en casa. De hecho, nada más entrar te recibe una recepción que simula un salón muy acogedor de estilo escandinavo donde te invitarán a tomar un café, un té o una copa de cava.



Entre sus servicios especializados destacan manicuras y pedicuras de todo tipo (exprés, permanentes, de gel…), extensiones de pestañas, tratamientos faciales y corporales, masajes y depilación con hilo y cera, además de cabina doble para disfrutar de tratamientos especiales y masajes en pareja.



Si quieres dar un paso más y complementar tu manicura o pedicura con un tatuaje temporal, también podrás hacerlo, pues cuentan con una selección de la conocida firma estadounidense Flashtat, incluyendo la edición especial de tattoos codiseñados por Beyoncé.

Espacio ECO by Serendipia

Este centro, en el que además de manicuras y pedicuras podrás cuidar de tu melena y de la barba de tu chico, se postula como la nueva dirección eco-beauty de la capital. En un entorno rebelde, hipster y urbano, Espacio Eco by Serendipia busca los ingredientes más naturales y los productos con menor toxicidad para mejorar la textura, vitalidad y salud del cabello y la barba, a la vez que ofrece los esmaltes más respetuosos con el medio ambiente sin dejar de lado las tendencias y la actualidad del mundo de la belleza.



¡Podrás disfrutar de la mejor mani pedi sin comprometer tu filosofía eco-healthy!

Nenha

Si buscas un lugar bonito y acogedor para disfrutar de tu manicura o pedicura, en Nenha lo encontrarás. Pese a que disponen también de otros tratamientos estéticos, están especializados en uñas, por lo que entre sus servicios encontrarás una amplia variedad de manicuras, pedicuras, nail arts de diseño, uñas de gel y hasta colorterapia.



Si prefieres probar con alguno de sus tratamientos, sin salirte de manos y pies podrás disfrutar de masajes, reflexología e incluso tratamientos rejuvenecedores a base de parafina, sin olvidarnos de los servicios especiales para novias. ¡Dale a tus manos los mimos que se merecen en Nenha!

New York Nails

New York Nails, ubicado en la calle Jorge Juan, en pleno barrio de Salamanca, es uno de los salones de uñas más especializados de la capital. Cuenta con zona de manicura y pedicura con sillones de masaje y equipos de televisión individuales, para que la experiencia sea completamente relajante y placentera.



Además su carta de servicios es de lo más extensa, pues podrás pedir desde una manicura tradiciona, hasta una exfoliante, hidratante o de spa, sin olvidarnos del esmaltado semi permanente Shellac o la decoración de uñas.

Nail's Secret

Si al ver las escenas de Sexo en Nueva York en las que las cuatro amigas disfrutaban de una sesión de mani pedi y confidencias tú siempre pensabas en encontrar un sitio donde poder hacer lo mismo, no busques más: Nail´s Secret es tu lugar.



Al entrar en el centro te trasladarás a la gran manzana a través de su decoración, al más puro estilo neoyorkino, y sus zonas de lámparas de secado, donde podrás ponerte al día con tus amigas o relajarte mientras escuchas la mejor música con un cóctel en la mano.



Disponen de varios centros en la capital, todos muy bien situados, para que elijas el que mejor te venga por localización.

Hacerse las uñas de gel en casa

Aunque lo más fácil y seguro es acudir a un centro, también existe la posibilidad de hacerse las uñas de gel en casa. Si se te suele dar bien hacerte la manicura, seguro que le coges el truquillo pronto. Para ello, nuestra recomendación es que procures comprar productos de calidad. Busca opiniones sobre geles y esmaltes permanentes, antes de elegir. No olvides que es imprescindible que te hagas con una lámpara para que el acrylic se seque bien. Otra alternativa es optar por kits en los que ya viene todo lo necesario para hacerte las uñas de gel (geles, esmaltes permanentes y otros aparatos como las lámparas). Incluso existen cursos especialmente creados para hacerse las uñas de gel en casa. ¡Tú eliges!

¿No sabes qué diseño elegir para tu manicura? ¡Ficha todas las tendencias!

Por último, si eres una adicta a hacerte la manicura, te dejamos con este artículo con el que te sentirás muy identificada... ¡10 cosas que pasan cada vez que te haces la manicura en casa!

Y además:

Hazte la manicura semipermanente en casa con estos consejos

Manicura rusa, una técnica perfeccionada para unas manos impecables

11 consejos para una manicura perfecta en casa

Del cine a tus uñas: manicuras para las amantes del séptimo arte