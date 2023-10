Café y azúcar en sangre: Una combinación que puede afectar tu figura

No solo los alimentos ricos en carbohidratos deben ser monitoreados diariamente para mantener un equilibrio en nuestros niveles de azúcar en sangre y cuidar nuestra figura.

Sorprendentemente, una taza de café, esa bebida que nos acompaña en nuestras mañanas agitadas, también puede influir en nuestros niveles de glucosa. La bioquímica e investigadora Jessie Inchauspé, conocida por sus consejos de bienestar en las redes sociales, nos revela cómo esta bebida tan común puede afectar tanto nuestra salud como nuestro peso.

El impacto del sueño en tus niveles de azúcar

En una publicación de Instagram, la bioquímica Jessie Inchauspé desglosa cómo el momento en que bebemos café puede marcar la diferencia. Según sus palabras, el mismo café puede tener un efecto notablemente diferente en tus niveles de azúcar en sangre dependiendo de si lo consumes después de una buena noche de sueño o si lo tomas tras una noche en vela. ¿La razón? La falta de sueño puede alterar drásticamente la respuesta de nuestro organismo a la cafeína y otros alimentos.



"Incluso los mismos alimentos pueden generar picos de glucosa más elevados de lo normal cuando no hemos descansado adecuadamente", advierte Inchauspé. Este aumento en los niveles de azúcar en sangre no solo puede favorecer el aumento de peso, sino también el desarrollo de enfermedades como la diabetes. Además, la falta de sueño tiende a "disparar" nuestros antojos matutinos, dificultando el mantenimiento de una alimentación equilibrada.

El impacto del café en tus niveles de azúcar

Para ilustrar esta conexión entre el café, el sueño y el azúcar en sangre, Inchauspé comparte gráficos comparativos impresionantes. Estos demuestran cómo el aumento de azúcar en sangre causado por una taza de café por la mañana puede ser aproximadamente el doble cuando hemos tenido una noche insuficiente de sueño. Un dato que no debemos ignorar, ya que este incremento no solo afecta nuestra salud, sino también nuestra lucha contra el sobrepeso.

Consejos para controlar tus niveles de azúcar

En este contexto, la doctora Inchauspé ofrece tres valiosos consejos para limitar el impacto del café en tus niveles de azúcar en sangre, especialmente cuando no has tenido suficiente sueño.



1. Desayuno antes del café: Combinar tu café con un desayuno completo y equilibrado puede ayudar a mitigar los efectos en tus niveles de azúcar en sangre. Asegúrate de comer antes de disfrutar de tu bebida matutina.

2. Café después de comer: Opta por tomar tu café "después" de haber comido. Esta elección puede reducir el impacto en tus niveles de azúcar en sangre, ya que tu organismo estará mejor preparado para procesar la cafeína.

3. Muévete: La actividad física, incluso una breve caminata por la mañana, puede contribuir a regular de forma natural tus niveles de azúcar en sangre. Así que, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad para estirar las piernas?



En resumen, el café es una bebida que forma parte de nuestra rutina diaria, pero su impacto en nuestros niveles de azúcar en sangre puede variar significativamente según nuestras horas de sueño y nuestros hábitos. Con estos consejos de la bioquímica Inchauspé, puedes disfrutar de tu café matutino de manera más saludable y, al mismo tiempo, cuidar de tu figura. Recuerda, como con todo, el equilibrio es la clave para una vida saludable.