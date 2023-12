El amor entre Jennifer López y Ben Affleck ha vuelto a encender los reflectores, pero esta vez no solo en su relación personal, sino también en un proyecto artístico conjunto que promete ser una experiencia única.

Todo, sin saber que en 2021 sus caminos volverían a unirse al punto de pasar por el altar. Al igual que sus trabajos, su relación ha sido de película, sin embargo, como así ha afirmado JLo, aún siguen arrastrando algunos traumas de su primera relación. Prueba de ello es su nuevo trabajo, This is me.... now, un álbum que pone la banda sonora a una película homónima en la que trabaja junto a su marido.



Este lanzamiento guarda una clara relación con el disco que público, hace ya 20 años, This is me...then. Por ello, López quiere hacer de este nuevo trabajo una "experiencia musical" en toda regla. Para dar más detalles sobre este proyecto ha hablado con la revista Variety. Al citado medio le explicó como, aunque el equipo de trabajo del largometraje no estuviera del todo de acuerdo con su decisión de incluir su relación con Affleck en la trama, para ella era muy necesario. "Esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensaba que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo", afirmó la cantante.

Aunque, no solo para sus compañeros ha sido difícil, pues, como ha confesado, mientras rodaba a la pareja que hacía de ellos sufrió una "revelación" que le hizo darse cuenta de que tanto ella como Affleck tienen "estrés postraumático".Ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a lo que eres", explicó durante su entrevista.



Por el momento, Jennifer no ha querido dar detalles sobre el guion del largometraje, pero anima a todo el mundo a que lo vea para poder sorprenderse desde el minuto cero: "Tenéis que verlo y vivirlo para entenderlo. Por eso la llamo 'experiencia musical'. Porque hay música, puedes verla, puedes oírla y luego tendrás que vivirla".Tanto la película como el disco se estrenarán el próximo 16 de febrero y podrá verse a través de Amazon Prime Video. Sin embargo, para quien no pueda con la espera, el primer single, Can't get enough, estará disponible en todos los servicios de streaming a partir del 10 de enero.