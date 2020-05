Desde hace algún tiempo circula la leyenda urbana de que existen lo que popularmente se conoce como calorías negativas. Según esta afirmación, hay algunos alimentos como la piña que para digerirlos, nuestro cuerpo consume más calorías de las que contiene la pieza en sí. ¿Será verdad eso de que al comerlos perdemos peso? Resolvemos el misterio.

Antes de que vayas como loca a hacer acopio de todas las piñas que encuentres en el súper te recomendamos que sigas leyendo este artículo, ya que desafortunadamente, el tema de las calorías negativas no está confirmado por ninguna evidencia científica.

¿Qué son las calorías negativas?

Las frutas y verduras generalmente son alimentos poco calóricos. Sin embargo, hay algunos, como el pomelo, la piña o el apio, que se supone que consumen más energía durante la digestión que la que el cuerpo absorbe a través del consumo. 100 g de pomelo tienen 38 kcal, pero como el cuerpo utiliza más de 38 calorías de energía a través de la digestión, se supone que el recuento de calorías es negativo.



Lo mismo ocurre con el agua muy fría. El agua no tiene calorías, pero para que el agua fría alcance la temperatura corporal, el cuerpo debe quemar algo de energía. Así, las personas que beben agua helada con regularidad deberían perder peso más fácilmente, porque ingieren muchas calorías negativas.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Alimentos que contienen calorías negativas

Además del pomelo o el agua fría, esta es la lista de alimentos que tendrían calorías negativas:

© iStock

¿En realidad existen las calorías negativas?

Nos encantaría que fuera cierto eso de que existen ciertos alimentos que hacen que adelgaces, pero en realidad lo de las calorías negativas siguen siendo un sueño. Es cierto que el cuerpo necesita energía para digerir un alimento. Sin embargo, las calorías que quemamos por digerir un alimento son mínimas, no algo que se vaya a notar en la báscula si no hacemos nada más de ejercicio y llevamos una vida sedentaria.

Consejos que realmente te ayudarán a perder peso

La clave no puede ser más simple: come menos de lo que consumes. Puede que no haya calorías negativas, pero sí un balance energético negativo, es decir, si comes menos calorías de las que consumes al día, empezarás a perder peso. Sin embargo, tan importante como el equilibrio calórico es la calidad de esas calorías que ingerimos, por lo que debemos optar siempre por comida real, evitando los ultraprocesados y los alimentos insanos.