El yoga es un actividad maravillosa y completa para envejecer de manera saludable, con una forma física envidiable. Sin embargo, muchos mayores de 80 años han confesado no haber necesitado el yoga para nada, sino que hacen una actividad física todos los días que les ha permitido llegar en forma a sus 80. ¿Cuál será? Te la desvelamos.

Es importante empezar a cuidarnos a cualquier edad, para ganar el hábito. Sin embargo, a menudo tendemos a pensar que necesitamos machacarnos en el gimnasio y practicar distintas actividades. Algunos recomiendan hacer yoga, otros pilates, otros crossfit, pero, ¿realmente hace falta tanto?



El secreyo para llegar a los 80 en forma podría no necesitar de rutinas de yoga sofisticadas ni tampoco de programas de fitness complejos. Podría ser más simple de lo creemos. Muchas personas mayores sanas así lo aseguran.

Caminar a diario: ese es el secreto de muchos mayores para llegar sanos a los 80

Son muchas las personas que buscan envejecer manteniéndose activas. Sin embargo, podría no ser necesario hacer ejercicios tan intensos o complejos como pensábamos.



Hay mayores de 80 años que tienen una gran condición física y no han sacrificado el placer en ningún momento. Aseguran que no es necesario hacer ejercicios de yoga intensos, levantar pesas o correr una maratón para llegar a los 80 bien. A esa edad la clave no está en el rendimiento, sino en la regularidad.

A los 80 no importa el rendimiento, sino la regularidad

El secreto está en ser regulares. En moverse un poco cada día, al ritmo de cada uno pueda. Hacer esto es más beneficioso que hacer un gran esfuerzo un día ocasional.



Por ello, la práctica sencilla y accesible a buena parte de la población y aprobadísima por los profesionales de la salud y las personas mayores, es caminar. Así que sí, para llegar a los 80 con una condición física buena, necesitas coger el hábito de salir a caminar todos los días.

Aunque caminar está un poco subestimado, es una actividad física completa y con muchos beneficios

Actualmente, caminar está un poco subestimado, pero es de las actividades físicas más completas. Está recomendada y aprobada en general, pero sobre todo para quienes buscan mantenerse activos sin sufrir lesiones ni sobrecargar las articulaciones, algo que sí podría ocurrir con actividades más intensas.



Al caminar disfrutamos de muchos beneficios:

Mejora la respiración.

Estimula la circulación de la sangre.

Los músculos se fortalecen.

Los huesos se mantienen sanos.

Trabaja todo el cuerpo.

Promueve el equilibrio.

Mejora la calidad del sueño.

Reduce el estrés.

Fortalece los vínculos sociales.

Al hacer esta actividad a diario o de manera regular, se reduce considerablemente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, caídas o fracturas, entre otros. Por ello, es tan importante caminar a diario a los 80, para mantenerse en una buena forma física a largo plazo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

A los 80, no necesitas rutinas exigentes, simplemente caminar entre 10 y 30 minutos a diario

Esta es una recomendación que hacen muchos mayores que tienen una condición física fantástica a sus 80 años y es gracias a caminar. Es una actividad muy completa y que además te ayuda a mantenerte en contacto con otras personas, porque siempre puedes salir a caminar en grupo.



Al caminar a diario, conseguirás un importante hábito para salir de casa, hablar con la gente por la calle y salir del asialmiento en el que acaban entrando muchas personas mayores. Por eso es un hábito tan bueno.



Según los expertos, solo necesitas hacer unos 20 a 30 minutos diarios de caminata rápida. Aunque una caminata corta de 10 minutos, repetida durante el día, es suficiente para mantenerse activo. Así podrás mantener el cuerpo en movimiento sin forzarlo.