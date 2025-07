Sandra Moñino, nutricionista, revela el error que cometes tras comer lentejas (y que bloquea la absorción del hierro)

Las lentejas son una excelente fuente de hierro, con unos 7 mg de hierro por cada 100 gramos. Sin embargo, lo que comes después de ellas importa e incluso podría interferir en la absorción del hierro por parte del organismo. La experta en nutrición, Sandra Moñino, asegura que no deberías comerte un yogur después de unas lentejas o te cargas la absorción del hierro.

Cuando el médico nos dice que necesitamos más hierro, uno de los alimentos que más consumimos son las lentejas. Es un plato de puchero que está muy rico y que permite muchas posibilidades en la cocina. Sin embargo, parece que lo que comamos después de ellas podría influir en la absorción del hierro.



La nutricionista Sandra Moñino ha asegurado en su podcast "Jengibre y Limón'", que la ingesta de ciertos alimentos puede interferir en el proceso de absorción de otros. Esto podría explicar muchas cosas, como por ejemplo porque no consigues aumentar la cantidad de hierro en sangre a pesar de tomar alimentos ricos en hierro.

El calcio, el café y el té inhiben la absorción del hierro, evita tomarlos tras las lentejas

Sandra Moñino asegura que hay alimentos que interfieren en la absorción del hierro. Un de ellos es el calcio, sobre todo si no dejamos un tiempo entre la ingesta de ambos.



Y no solo el calcio. Lo mismo pasa con otras bebidas o postres como el café y el té, que inhiben la absorción del cierro. Así lo desvela a través de su cuenta de Instagram, @conjengibreylimonpodcast. Comparte una información a menudo desconocida, pero súper interesante:

En este vídeo, la nutricionista habla del bistec de ternera, un alimento lleno de hierro. Sin embargo, que tenga mucho hierro, no quiere decir que tu cuerpo lo vaya a absorber todo. Y hay una explicación de porqué.



Asegura que si tras el filete de ternera le metes un yogur, te has cargado toda la absorción de hierro. Por ello, los días que tomes filetes de ternera, mejillones, lentejas o espinacas, es mejor no tomar yogur o café inmediatamente después. Mejor evitarlo o esperar un par de horas.



Además, esto no pasa solo con el hierro, sino con muchos otros nutrientes. Por eso deberíamos evitar tomar calcio, café o té inmediatamente después de las comidas.

¿Tenemos que prescindir sí o sí de estos alimentos tras las lentejas?

No siempre. La clave está en el tiempo que pasa entre que acabas de comer y te tomas el café, el té o el yogur. La nutricionista asegura que si lo tomas justo después te cargas la absorción de hierro, pero si no quieres prescindir del postre, siempre puedes esperar a que pase un tiempo tras la ingesta.



¿De cuánto tiempo estamos hablando? De unas 2 horas. Es decir, si comes las lentejas a las 14:00 horas de la tarde, no deberías tomarte el yogur o el café hasta las 16:00 horas.



Lo ideal es tratar de limitar la ingesta de los alimentos que contienen micronutrientes y repartirlos en distintas comidas. Además de no tomarlos a la vez que los alimentos que tienen el efecto contrario. Es así como podrás disfrutar de una absorción de hierro plena y mejorar tus valores nutricionales.