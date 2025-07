El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Claro que, puede ocurrir que creas que desayunas bien, de manera equilibrada y completa, y no sea del todo así. La nutricionista, Patricia Fontanals, ha compartido en su Instagram 5 desayunos deliciosos y saciantes para regular el hambre y evitar picoteos entre horas. Pruébalos y verás que te sientan fenomenal.

Si quieres empezar a cuidarte, ¿por qué no empiezas por el desayuno?



A priori, podemos pensar que una tostada con mantequilla y mermelada, acompañada de un zumo de naranja, puede ser un buen desayuno. La realidad, es que no es del todo así. Hay opciones más saludables y saciantes, avaladas por nutricionistas.



Patricia Fontanals, nos comparte en su Instagram, @patibalance, 5 recetas que no podrían ser más ideales si buscas desayunos ricos, saludables y saciantes.

1- Bol con yogur, avena y frutas

La primera propuesta saludable es un bol con los siguientes ingredientes:

Porridge (copos de avena, plátano, canela, semillas de chía y bebida de soja).

Semillas de lino molidas.

Yogur natural de proteína.

Crema de cacahuete.

Kiwi.

Es una receta que está muy rica porque tiene muchas frutas y está muy bien contimentada. Además, la crema de cacahuete le aporta un toque espectacular. Es muy saciante, rica y equilibrada.

2- Huevos a la plancha, aguacate y tostadas con cottage

Si te encanta desayunar huevos, este es el desayuno perfecto. Prepara un plato a base de:

2 huevos a la plancha.

2 tostadas de pan de castaña con queso cottage.

1/2 aguacate.

Es un plato delicioso y equilibrado. Ideal para empezar las mañanas con mucha energía.

3- Bol con granola

La granola es uno de los alimentos de moda y que no falta en muchos desayunos. Si buscas un desayuno rico, variado y diferente, prepara un bol con lo siguiente:

Crea un batido a base de plátano, fresones, kiwi, protenía en polvo y bebida de avena.

Granola casera.

Crema de almendras.

Si prefieres prescindir del batido, puedes añadir la fruta y la avena directamente. Es una receta que está muy rica y que sacia bastante por la granola y las almendras.

4- Tortilla francesa con tostada de aguacate y kiwi

Si quieres variar un poco de los huevos a la plancha, la nutricionista nos propone preparar una tortilla francesa. Este plato es ideal para desayunar y muy equilibrado:

Tortilla francesa de 1 o 2 huevos.

Dos tostadas de pan de castaña con aguacate.

1 kiwi.

Es un desayuno muy completo, porque incorpora proteína y fruta. Además, está muy rico.

5- Bol con pudding de chía, granola y frutas

Otro de los desayunos más ricos y saciantes que nos propone la nutricionista Patricia Fontanals, es un bol con estos ingredientes:

Pudding de chía en kéfir natural.

Plátano.

Crema de cacahuete.

Fresones.

Granola casera.

Este desayuno me encanta porque estéticamente es precioso. Es súper bonito y vistoso, además de rico y saludable. Es ideal como alternativa a los desayunos con pan y huevos.



Con estas 5 propuestas de desayunos podrás variar de lunes a viernes y tomar algo diferente cada día. ¿Cuál es tu favorito?