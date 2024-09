A sus 57 años, desvela su secreto para mantenerse en forma tras ser voluntaria en los Juegos Paralímpicos de París 2024

A sus 57 años, Ana Buisán nos comparte su experiencia como voluntaria en los Juegos Paralímpicos de 2024. Ana no solo es un ejemplo de fortaleza y dedicación, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia del deporte y el bienestar, sin importar la edad. Desde su infancia hasta su participación en este evento, Ana nos relata cómo el deporte ha sido una constante en su vida, y desvela alguno de sus trucos para aquellas mujeres que quieran retomar el deporte a esta edad.

Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu relación con el deporte?

Desde niña, el juego y la actividad física fueron fundamentales en mi día a día. Recuerdo que jugaba casi todos los días con mis hermanos, los niños de la calle o mis amigas del colegio. Estos momentos me divertían mucho y me hacían sentir bien. Al crecer, me di cuenta de que no quería perder esa buena sensación, y fue cuando el deporte empezó a tomar un lugar más importante en mi vida. Me motivaba a seguir buscando esa sensación de bienestar.

¿Cómo has mantenido esa conexión con el deporte a lo largo de los años?

El deporte ha sido mi compañero constante hasta hoy. En la actualidad, comparto esta pasión con mi marido y mi familia; solemos disfrutar juntos de actividades como el senderismo por la montaña y el squash. Creo firmemente que el deporte no solo es una actividad física, sino también una forma de unir a las personas y de mantenerse vivo.

¿Qué te llevó a ser voluntaria en los Juegos Paralímpicos de 2024?

Tuve la suerte de poder solicitar ser voluntaria tanto para las Olimpiadas como para las Paralimpiadas de 2024 a través de mi trabajo en Decathlon. Decidí intentarlo con la esperanza de ser seleccionada, ¡y finalmente lo logré! La emoción que sentí al recibir la noticia fue indescriptible. Saber que iba a formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo era un sueño hecho realidad. Sentía una gran responsabilidad y ganas de dar lo mejor de mí, no solo ayudando a los deportistas, sino también a los espectadores y todos los que forman parte del evento.

¿Por qué elegiste específicamente ser voluntaria en las Paralimpiadas?

Elegí las Paralimpiadas porque quería descubrir de primera mano esta increíble faceta del deporte. Estaba, y sigo estando, completamente impresionada por la fuerza y la energía que transmiten los deportistas paralímpicos. Es una experiencia que te cambia por completo; te hace valorar aún más el esfuerzo, la superación y la valentía de quienes participan en estos juegos.

¿Cómo fue tu experiencia como voluntaria en Châteauroux?

Châteauroux fue mi destino durante los juegos, y desde el primer día fui recibida con los brazos abiertos, a pesar de ser la única española en mi equipo de voluntarios. Nos convertimos en una gran familia desde el primer momento, con un objetivo común: ayudar, acompañar, alegrar y, sobre todo, disfrutar juntos. La voluntad de todos por colaborar y hacer que los juegos fueran una experiencia única fue increíble. Este evento me enseñó lo que las personas pueden lograr cuando se unen para un bien común, sin importar de dónde vengan o qué hagan en su día a día.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a otras mujeres que, como tú, tienen más de 50 años y buscan mantenerse activas y saludables?

Mi mensaje es claro: ¡no dejéis que la edad os detenga! El deporte y el movimiento son esenciales para el bienestar físico y mental, sin importar la etapa de la vida en la que estemos. Mantenerse activa no solo es una cuestión de salud, sino también de felicidad y energía. El deporte puede ser una gran motivación para seguir adelante, para superarse y para vivir mejor. No importa si nunca has hecho deporte antes, siempre es buen momento para empezar.

Como madre de tres hijos, Ana sabe bien que mantenerse activa es un regalo que todas podemos abrir en cualquier momento de nuestras vidas, y anima a todas las mujeres a descubrir los grandes beneficios que el deporte tiene para ofrecer para sentirnos "vitales" y "positivas".



Además del deporte, Ana explica que es importante mantener una dieta variada y equilibrada. Por eso, opta por productos naturales, evitando los alimentos precocinados y ultraprocesados. "Sin privarse de los pequeños placeres, como un buen vino o cerveza, que siempre son mejor opción que los refrescos", asegura. Beber agua, por supuesto, es clave para mantenerse hidratada, y Ana cree que la clave está en disfrutar de todo con moderación. Comer bien no significa ser estricta, sino aprender a equilibrar, lo que no solo beneficia al cuerpo, sino también al estado de ánimo.