Blanca Pombal, nutricionista, propone 5 desayunos ricos y saludables: "no hay que pasar hambre, sino comer bien"

Si te encanta cuidarte, Blanca Pombal, experta en nutrición y en fitness, comparte 5 propuestas de desayunos que son perfectos para las mujeres a partir de los 40. Si estás cansada de desayunar siempre lo mismo y buscas alternativas, echa un ojo porque son desayunos ricos, completos y saludables. ¡El tercero es uno de mis favoritos!

A través de su cuenta de Instagram, la influencer y experta en nutrición y fitness Blanca Pombal, @pombalfit, comparte tips y consejos que están genial para llevar una vida más saludable.



En este caso, ha compartido 5 desayunos que recomienda a partir de los 40 (y reconozco que me encantan todos a mis 33). Son propuestas ricas y saludables, que siguen la premisa de que "no hay que pasar hambre sino comer bien".

1- Tostada con aguacate, huevo y tomate

La verdad es que esta combinación es una de mis favoritas y está riquísima. Para prepararlo, simplemente necesitas una tostada de pan de molde integral con la mitad de un aguacate, un huevo a la plancha y unas rodajas de tomatitos cherry.



Es una combinación estrella para despertar con energía y tener fuerzas para toda la mañana. Además, sacia un montón. Si tienes pan de barra, de panadería, mucho mejor (esto aplica a cualquiera de los desayunos, pero si no quieres complicarte con pan de molde integral o centeno tambén va bien).

2- Tostada con queso freso, mermelada de arándanos y nueces

Si te encanta la clásica tostada con mantequilla y mermelada y no quieres renunciar a ella de golpe, que sepas que hay una alternativa healthy y súper rica. Esta opción a mí personalmente me encanta.



Simplemente, coges la tostada y le echas una tarrina pequeña de las de queso, un poco de mermelada de arándanos (mejor lo más natural y casera posible) y un puñado de nueces. ¡Está de vicio!

3- Tostada con AOVE, rodajas de tomate y jamón serrano

Si te encanta la dieta mediterránea y el jamón, te vas a enamorar por completo de esta receta, que es una de mis preferidas para empezar el día con buen pie.



Para preparar este desayuno, añade en una tostada un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra, unas cuantas rodajas de tomate y jamón serrano. Es muy saludable y equilibrado.

4- Tortilla con crema de cacahuete

Esta receta es muy diferente y original, sobre todo si quieres salir un poco de los desayunos de siempre y hacer tu propia versión de la tortilla o tortita healthy.



Empieza batiendo un huevo y aplastando un plátano. Luego, agrega un poco de avena, semillas de lino y prepara una tortilla estupenda. Con esta base lista, encima añade un poco de crema de cacahuete y finaliza con mermelada de arándamos. Es una receta muy balanceada y distinta a lo típico.

5- Bowl con yogur griego, granola, fresas y nueces

Este desayuno es uno de mis favoritos en cualquier momento del año. Me encanta incluso de postre. Además, es de los más rápidos y fáciles de preparar (ideal si no quieres cocinar).



Simplemente necesitas un bol y agregar un yogur griego, un puñado de granola, unas pocas fresas y unas nueces. ¡Y listo! Es un plato rico, sabroso y lleno de color. Perfecto para desayunar. Además, si no tienes algunas frutas por casa, siempre puedes cambiarlas por otras.

¿Cuál es tu desayuno favorito? Aunque me encantan todas las propuesas que comparte Blanca, el tercero me encanta y estoy deseando probar el cuarto.